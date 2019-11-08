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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4591459245934594> Додано: Суб 09 лис, 2019 12:10 freeze написав: mephala написав: Тому мене дивують м’яко кажучи ваші претензії до історії утворення церкви в 30 років. Тому мене дивують м’яко кажучи ваші претензії до історії утворення церкви в 30 років.



У меня нет ни к кому претензий, особенно к церквям или религиям.



А ваши отсылания на 200 лет, то вообще такое, я уверен, что через 200-300 лет большинство ныне существующих государств будут отсутствовать на карте, по крайней мере в нынешней структуре, границах и тд.

Если я не ошибаюсь, но в мире присутствует не более десятка государств, которые отметили 300 летний рубеж, остальные то распадаются, то соединяются, то исчезают и тд. У меня нет ни к кому претензий, особенно к церквям или религиям.А ваши отсылания на 200 лет, то вообще такое, я уверен, что через 200-300 лет большинство ныне существующих государств будут отсутствовать на карте, по крайней мере в нынешней структуре, границах и тд.Если я не ошибаюсь, но в мире присутствует не более десятка государств, которые отметили 300 летний рубеж, остальные то распадаются, то соединяются, то исчезают и тд.

а чого ви перевели тему на держави якщо ми балакаємо про церкви?

якщо у вас немає претензій то до чого було оте багатозначне "все понятно" а чого ви перевели тему на держави якщо ми балакаємо про церкви?якщо у вас немає претензій то до чого було оте багатозначне "все понятно" mephala Повідомлень: 5871 З нами з: 07.04.14 Подякував: 81 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 12:19 mephala написав: freeze написав: mephala написав: Тому мене дивують м’яко кажучи ваші претензії до історії утворення церкви в 30 років. Тому мене дивують м’яко кажучи ваші претензії до історії утворення церкви в 30 років.



У меня нет ни к кому претензий, особенно к церквям или религиям.



А ваши отсылания на 200 лет, то вообще такое, я уверен, что через 200-300 лет большинство ныне существующих государств будут отсутствовать на карте, по крайней мере в нынешней структуре, границах и тд.

Если я не ошибаюсь, но в мире присутствует не более десятка государств, которые отметили 300 летний рубеж, остальные то распадаются, то соединяются, то исчезают и тд. У меня нет ни к кому претензий, особенно к церквям или религиям.А ваши отсылания на 200 лет, то вообще такое, я уверен, что через 200-300 лет большинство ныне существующих государств будут отсутствовать на карте, по крайней мере в нынешней структуре, границах и тд.Если я не ошибаюсь, но в мире присутствует не более десятка государств, которые отметили 300 летний рубеж, остальные то распадаются, то соединяются, то исчезают и тд.

а чого ви перевели тему на держави якщо ми балакаємо про церкви?

якщо у вас немає претензій то до чого було оте багатозначне "все понятно" а чого ви перевели тему на держави якщо ми балакаємо про церкви?якщо у вас немає претензій то до чого було оте багатозначне "все понятно"



Так и церкви православные имели такие же перетрубации как и государства, ругались, делились, присоединялись, перебегали части их друг к другу. Тут только в этом году Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе перебежала из Константинопольского патриархата в Московский патриархат на правах автономии. Так и церкви православные имели такие же перетрубации как и государства, ругались, делились, присоединялись, перебегали части их друг к другу. Тут только в этом году Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе перебежала из Константинопольского патриархата в Московский патриархат на правах автономии. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13435 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3747 раз. Подякували: 5526 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 12:22 flyman написав: freeze написав: flyman написав: 8% тих що не здадуть не продадуть,

а там 73% які віддадуться за обіцяну цуцю любому пройдисвіту 8% тих що не здадуть не продадуть,а там 73% які віддадуться за обіцяну цуцю любому пройдисвіту



Тут надо отчетливо понимать, что президентов и раду 8% не избирают, а избирают те самые 73%.

Поэтому если ты в политике, то ты должен бороться за власть, и бороться за умы этих 73 %, а Порошенко по крайней мере за прошедшие полгода не сделал никаких выводов о своём поражении, по прежнему толчется среди своих не имеющих решающее значение на выборах 8 процентов и не развивается. И шансов поэтому у него ноль. Так выборы не выигрываются. Тут надо отчетливо понимать, что президентов и раду 8% не избирают, а избирают те самые 73%.Поэтому если ты в политике, то ты должен бороться за власть, и бороться за умы этих 73 %, а Порошенко по крайней мере за прошедшие полгода не сделал никаких выводов о своём поражении, по прежнему толчется среди своих не имеющих решающее значение на выборах 8 процентов и не развивается. И шансов поэтому у него ноль. Так выборы не выигрываются.

просте питання, що краще 8% вірних прихильників, чи 73% безідейного сброду який при перешому шухері розбіжиться хто куди?

чи зеботи досі думають. що здобули не тому що за Зе, а тому що проти По.

В сухому остатку Зе матиме 0%. А По матиме не менше 8%.



п.с.

Яка ідеологічна база у Зекоманди?

Яка програма, вони хто ліваки, соціалісти, правосєкі, лібєрасти просто партія клоунів?

Хто? просте питання, що краще 8% вірних прихильників, чи 73% безідейного сброду який при перешому шухері розбіжиться хто куди?чи зеботи досі думають. що здобули не тому що за Зе, а тому що проти По.В сухому остатку Зе матиме 0%. А По матиме не менше 8%.п.с.Яка ідеологічна база у Зекоманди?Яка програма, вони хто ліваки, соціалісти, правосєкі, лібєрасти просто партія клоунів?Хто?

ЗеКоманда - зброд клоунів, акторів, фотографів, філологів і т.д. ЗеКоманда - зброд клоунів, акторів, фотографів, філологів і т.д. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20643 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1157 раз. Подякували: 2133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 12:25 Зеленский очень зол на Джокера и поставил задачу Баканову вычислить негодника, который скомпрометировал несколько высокопоставленных зелёных.

Интересно кто победит защита Телеграм или спецы из структур. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13435 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3747 раз. Подякували: 5526 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 12:28 flyman написав: ......

дивна постановка питання, що краще, один новий танк, чи 15 модернізованих.

дивлячись для чого, якщо дефіцит бойової техніки на передній лінії, і обмеження у фінансах, ясно що краще 15 танків вже і зразу.



Якщо мінятии озборояння в перспективи 15 років у мирний час. Ліпше 1 Оплот раз в рік. За 15 років 15 танків. ......дивна постановка питання, що краще, один новий танк, чи 15 модернізованих.дивлячись для чого, якщо дефіцит бойової техніки на передній лінії, і обмеження у фінансах, ясно що краще 15 танків вже і зразу.Якщо мінятии озборояння в перспективи 15 років у мирний час. Ліпше 1 Оплот раз в рік. За 15 років 15 танків.

Дивна постановка питання.

Не знаю, откуда Вы взяли соотношение 1 к 15, но читать и понимать тексты Вы, похоже, не научились. Пишете ответы не на написанное, а на какие-то свои мысли.



вам тре лікуватися від майданофобії.

забули ще про

2 світові війни, громадянську, голодомор, агресію з РФ, захоплення Криму і гібридну війну на Донбасі...

Не знаю, от чего "тре лікуватися" Вам, но мировые войны вместе с гражданской были давно, а я писал о вреде слишком частых революций на протяжении короткого времени.

Да ещё и революций, не приводящих к заметным изменениям в жизни народа, а только к некоторой перетасовке в верхах. Дивна постановка питання.Не знаю, откуда Вы взяли соотношение 1 к 15, но читать и понимать тексты Вы, похоже, не научились. Пишете ответы не на написанное, а на какие-то свои мысли.Не знаю, от чего "тре лікуватися" Вам, но мировые войны вместе с гражданской были давно, а я писал о вреде слишком частых революций на протяжении короткого времени.Да ещё и революций, не приводящих к заметным изменениям в жизни народа, а только к некоторой перетасовке в верхах. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14758 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3988 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 12:32 freeze написав: .......

Признание ПЦУ не означает автоматический отказ от признание УПЦ ..... .......Признание ПЦУ не означает автоматический отказ от признание УПЦ .....

Спасибо. Спасибо. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14758 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3988 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 12:37 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Вы считаете, что ЗЕ будет это реализовывать?

Вы считаете, что ЗЕ будет это реализовывать?

Конечно.

Конечно. Schmit

Повідомлень: 713 З нами з: 08.09.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 12:37 ЛАД написав: flyman написав: .......

8% тих що не здадуть не продадуть,

а там 73% які віддадуться за обіцяну цуцю любому пройдисвіту .......8% тих що не здадуть не продадуть,а там 73% які віддадуться за обіцяну цуцю любому пройдисвіту

У Юли примерно такой же (даже несколько выше) процент стабильного и преданного электората. Но это всего лишь спасает её от забвения, но победу не приносит. У Юли примерно такой же (даже несколько выше) процент стабильного и преданного электората. Но это всего лишь спасает её от забвения, но победу не приносит.



Юля на неделе встречалась с Игорем Валерьевичем, обсуждали стратегию продвижения Юли на премьерский пост. Пока кажется невероятным, но мы же помним, что Коломойскому часто сопутствует удача в кадровых вопросах.

Тем более, что у Зеленского и у Юли нет антипатии друг к другу, Юля напрямую никогда не критиковала Зеленского, критикует только определенные шаги его подчиненных. Юля на неделе встречалась с Игорем Валерьевичем, обсуждали стратегию продвижения Юли на премьерский пост. Пока кажется невероятным, но мы же помним, что Коломойскому часто сопутствует удача в кадровых вопросах.Тем более, что у Зеленского и у Юли нет антипатии друг к другу, Юля напрямую никогда не критиковала Зеленского, критикует только определенные шаги его подчиненных. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13435 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3747 раз. Подякували: 5526 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 12:41 freeze написав: Смотря кто какие цели ставит для себя. Если хочешь стать президентом, то лучше 73 процента, а если просто поговорить и быть на телеэкране, то и 8 процентов вполне сойдёт. Смотря кто какие цели ставит для себя. Если хочешь стать президентом, то лучше 73 процента, а если просто поговорить и быть на телеэкране, то и 8 процентов вполне сойдёт.

Ну ця вата і брехлива.

Якщо Зе має 73%, то По має 24,45%

В 8% тут взагалі ні до чого - це набрала партія "ЕС".

Скільки можна маніпуляціями тут займатись? Ну ця вата і брехлива.Якщо Зе має 73%, то По маєВ 8% тут взагалі ні до чого - це набрала партія "ЕС".Скільки можна маніпуляціями тут займатись? andrijk777

Повідомлень: 1790 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 12:43 freeze написав: mephala написав: а чого ви перевели тему на держави якщо ми балакаємо про церкви?

якщо у вас немає претензій то до чого було оте багатозначне "все понятно" а чого ви перевели тему на держави якщо ми балакаємо про церкви?якщо у вас немає претензій то до чого було оте багатозначне "все понятно"



Так и церкви православные имели такие же перетрубации как и государства, ругались, делились, присоединялись, перебегали части их друг к другу. Тут только в этом году Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе перебежала из Константинопольского патриархата в Московский патриархат на правах автономии. Так и церкви православные имели такие же перетрубации как и государства, ругались, делились, присоединялись, перебегали части их друг к другу. Тут только в этом году Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе перебежала из Константинопольского патриархата в Московский патриархат на правах автономии.

перетрубації можливі але одне з іншого не слідує.

скільки держав змінилося на московії? а церква є. перетрубації можливі але одне з іншого не слідує.скільки держав змінилося на московії? а церква є. mephala Повідомлень: 5871 З нами з: 07.04.14 Подякував: 81 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4591459245934594> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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