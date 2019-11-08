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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 09 лис, 2019 12:44
andrijk777 написав: freeze написав:
Смотря кто какие цели ставит для себя. Если хочешь стать президентом, то лучше 73 процента, а если просто поговорить и быть на телеэкране, то и 8 процентов вполне сойдёт.
Ну ця вата і брехлива.
Якщо Зе має 73%, то По має 24,45%
В 8% тут взагалі ні до чого - це набрала партія "ЕС".
Скільки можна маніпуляціями тут займатись?
Можно тебя попросить не цитировать меня. Ты всё равно мало что понимаешь в этой жизни из-за своего возраста, тебе надо не на форумах сидеть, а учиться.
Востаннє редагувалось freeze
в Суб 09 лис, 2019 13:41, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 12:49
mephala написав: freeze написав: mephala написав:
а чого ви перевели тему на держави якщо ми балакаємо про церкви?
якщо у вас немає претензій то до чого було оте багатозначне "все понятно"
Так и церкви православные имели такие же перетрубации как и государства, ругались, делились, присоединялись, перебегали части их друг к другу. Тут только в этом году Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе перебежала из Константинопольского патриархата в Московский патриархат на правах автономии.
перетрубації можливі але одне з іншого не слідує.
скільки держав змінилося на московії? а церква є.
Московская это только одна из церквей, навскидку половина из существующих сейчас 15 патриархатов несколько десятилетий назад не существовало вообще или существовало в других границах, там тоже все относительно быстро меняется.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 12:49
mephala написав:
.....
перетрубації можливі але одне з іншого не слідує.
скільки держав змінилося на московії? а церква є.
I скiльки?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 12:51
ЛАД написав: mephala написав:
.....
перетрубації можливі але одне з іншого не слідує.
скільки держав змінилося на московії? а церква є.
I скiльки?
ви читати не вмієте?
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Додано: Суб 09 лис, 2019 12:54
freeze написав:
Московская это только одна из церквей, навскидку половина из существующих сейчас 15 патриархатов несколько десятилетий назад не существовало вообще или существовало в других границах, там тоже все относительно быстро меняется.
і тим не менш незважаючи на війни, революції, зміни держав та режимів російська церква є. і висиджували свої яйця вони 200 років поки визнали їх незалежність.
то я ще раз запитаю - до чого було ваше риторичне "все понятно"?
і судячи з вашої риторики як то каже козак виникає питання - ви за кого?
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Додано: Суб 09 лис, 2019 13:02
mephala написав: ЛАД написав: mephala написав:
.....
перетрубації можливі але одне з іншого не слідує.
скільки держав змінилося на московії? а церква є.
I скiльки?
ви читати не вмієте?
Вмiю. Мабуть, на вiдмiну вiд Вас.
Але нiде не побачив у Вас "скільки держав змінилося на московії?"
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 13:14
ЛАД написав:
Вмiю. Мабуть, на вiдмiну вiд Вас.
Але нiде не побачив у Вас "скільки держав змінилося на московії?"
у вас конкретні проблеми з читанням (розумінням) того що пишуть інші.
я десь стверджував або брав на себе зобов’язання розказати скільки було держав на московії?
вам не відомі конструкції речень? що таке питальне речення?
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