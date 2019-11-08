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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4592459345944595>
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 12:44

  andrijk777 написав:
  freeze написав:Смотря кто какие цели ставит для себя. Если хочешь стать президентом, то лучше 73 процента, а если просто поговорить и быть на телеэкране, то и 8 процентов вполне сойдёт.

Ну ця вата і брехлива.
Якщо Зе має 73%, то По має 24,45%
В 8% тут взагалі ні до чого - це набрала партія "ЕС".
Скільки можна маніпуляціями тут займатись?


Можно тебя попросить не цитировать меня. Ты всё равно мало что понимаешь в этой жизни из-за своего возраста, тебе надо не на форумах сидеть, а учиться.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 09 лис, 2019 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 12:49

  mephala написав:
  freeze написав:
  mephala написав:а чого ви перевели тему на держави якщо ми балакаємо про церкви?
якщо у вас немає претензій то до чого було оте багатозначне "все понятно"


Так и церкви православные имели такие же перетрубации как и государства, ругались, делились, присоединялись, перебегали части их друг к другу. Тут только в этом году Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе перебежала из Константинопольского патриархата в Московский патриархат на правах автономии.

перетрубації можливі але одне з іншого не слідує.
скільки держав змінилося на московії? а церква є.


Московская это только одна из церквей, навскидку половина из существующих сейчас 15 патриархатов несколько десятилетий назад не существовало вообще или существовало в других границах, там тоже все относительно быстро меняется.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 12:49

  mephala написав:.....
перетрубації можливі але одне з іншого не слідує.
скільки держав змінилося на московії? а церква є.

I скiльки?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 12:51

  ЛАД написав:
  mephala написав:.....
перетрубації можливі але одне з іншого не слідує.
скільки держав змінилося на московії? а церква є.

I скiльки?

ви читати не вмієте?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 12:54

  freeze написав:Московская это только одна из церквей, навскидку половина из существующих сейчас 15 патриархатов несколько десятилетий назад не существовало вообще или существовало в других границах, там тоже все относительно быстро меняется.

і тим не менш незважаючи на війни, революції, зміни держав та режимів російська церква є. і висиджували свої яйця вони 200 років поки визнали їх незалежність.
то я ще раз запитаю - до чого було ваше риторичне "все понятно"?
і судячи з вашої риторики як то каже козак виникає питання - ви за кого?
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 13:02

  mephala написав:
  ЛАД написав:
  mephala написав:.....
перетрубації можливі але одне з іншого не слідує.
скільки держав змінилося на московії? а церква є.

I скiльки?

ви читати не вмієте?

Вмiю. Мабуть, на вiдмiну вiд Вас.
Але нiде не побачив у Вас "скільки держав змінилося на московії?"
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 13:14

  ЛАД написав:Вмiю. Мабуть, на вiдмiну вiд Вас.
Але нiде не побачив у Вас "скільки держав змінилося на московії?"

у вас конкретні проблеми з читанням (розумінням) того що пишуть інші.
я десь стверджував або брав на себе зобов’язання розказати скільки було держав на московії?
вам не відомі конструкції речень? що таке питальне речення?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 14:10

  mephala написав:
  ЛАД написав:Вмiю. Мабуть, на вiдмiну вiд Вас.
Але нiде не побачив у Вас "скільки держав змінилося на московії?"

у вас конкретні проблеми з читанням (розумінням) того що пишуть інші.
я десь стверджував або брав на себе зобов’язання розказати скільки було держав на московії?
вам не відомі конструкції речень? що таке питальне речення?

"Заслуженный тролль". :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 14:14

  ЛАД написав:
  mephala написав:
  ЛАД написав:Вмiю. Мабуть, на вiдмiну вiд Вас.
Але нiде не побачив у Вас "скільки держав змінилося на московії?"

у вас конкретні проблеми з читанням (розумінням) того що пишуть інші.
я десь стверджував або брав на себе зобов’язання розказати скільки було держав на московії?
вам не відомі конструкції речень? що таке питальне речення?

"Заслуженный тролль". :)

алаверди
"Люблю задавати питання та не люблю відповідати"
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 14:31

  freeze написав:Признание ПЦУ не означает автоматический отказ от признание УПЦ

С точки зрения Константинопольского патриархата – означает. Об этом прямо говорит официальный представитель КП:

Из большого интервью Би-би-си архиепископа Телмисского Иовы (Геча)

...решением синода от 11 октября отменен акт 1686 года. С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине церкви Московского патриархата больше не существует.

  freeze написав:В стране могут быть признанные две церкви, хотя это и не практика, например в Греции действуют Константинопольский и Элладский патриархат, причем их священники там по нашему разумению типа госслужащих, получают зарплату от государства.


Из большого интервью Би-би-си архиепископа Телмисского Иовы (Геча)

Согласно канонам церкви, на территории одного государства должна быть только одна православная церковь

Константинопо́льская правосла́вная це́рковь, официально Вселе́нский патриарха́т Константино́поля — первая в диптихе (первая по чести) автокефальная Православная церковь. В греческой литературе часто именуется Великой церковью.
Предстоятель — Архиепископ Константинополя — Нового Рима и Вселенский Патриарх: с октября 1991 года Варфоломей I.
Административный центр Патриархата, патриаршая резиденция и кафедральный собор Георгия Победоносца находятся в Фанаре (район Стамбула, Турция).

На территории Турции имеется пять епархий, десять монастырей и 30 духовных школ.

Имеет сложную административно-каноническую структуру на всех обитаемых континентах Земли[30], исключая Африку, которая полностью находится в юрисдикции Александрийского патриархата; включает шесть архиепархий, восемь Церквей и 18 митрополий, каждая из которых подчиняется непосредственно Вселенскому патриарху.

Элла́дская (Гре́ческая) правосла́вная це́рковь; официально: Це́рковь Элла́ды — автокефальная поместная православная церковь на части территории Греческой Республики. Занимает 11-е место в диптихе автокефальных поместных церквей, имеет государственный статус, закрепленный в Конституции Греции.
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