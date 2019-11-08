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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4592459345944595> Додано: Суб 09 лис, 2019 12:44 andrijk777 написав: freeze написав: Смотря кто какие цели ставит для себя. Если хочешь стать президентом, то лучше 73 процента, а если просто поговорить и быть на телеэкране, то и 8 процентов вполне сойдёт. Смотря кто какие цели ставит для себя. Если хочешь стать президентом, то лучше 73 процента, а если просто поговорить и быть на телеэкране, то и 8 процентов вполне сойдёт.

Ну ця вата і брехлива.

Якщо Зе має 73%, то По має 24,45%

В 8% тут взагалі ні до чого - це набрала партія "ЕС".

Скільки можна маніпуляціями тут займатись? Ну ця вата і брехлива.Якщо Зе має 73%, то По маєВ 8% тут взагалі ні до чого - це набрала партія "ЕС".Скільки можна маніпуляціями тут займатись?



Можно тебя попросить не цитировать меня. Ты всё равно мало что понимаешь в этой жизни из-за своего возраста, тебе надо не на форумах сидеть, а учиться. Можно тебя попросить не цитировать меня. Ты всё равно мало что понимаешь в этой жизни из-за своего возраста, тебе надо не на форумах сидеть, а учиться. Востаннє редагувалось freeze в Суб 09 лис, 2019 13:41, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13437 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3747 раз. Подякували: 5527 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 12:49 mephala написав: freeze написав: mephala написав: а чого ви перевели тему на держави якщо ми балакаємо про церкви?

якщо у вас немає претензій то до чого було оте багатозначне "все понятно" а чого ви перевели тему на держави якщо ми балакаємо про церкви?якщо у вас немає претензій то до чого було оте багатозначне "все понятно"



Так и церкви православные имели такие же перетрубации как и государства, ругались, делились, присоединялись, перебегали части их друг к другу. Тут только в этом году Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе перебежала из Константинопольского патриархата в Московский патриархат на правах автономии. Так и церкви православные имели такие же перетрубации как и государства, ругались, делились, присоединялись, перебегали части их друг к другу. Тут только в этом году Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе перебежала из Константинопольского патриархата в Московский патриархат на правах автономии.

перетрубації можливі але одне з іншого не слідує.

скільки держав змінилося на московії? а церква є. перетрубації можливі але одне з іншого не слідує.скільки держав змінилося на московії? а церква є.



Московская это только одна из церквей, навскидку половина из существующих сейчас 15 патриархатов несколько десятилетий назад не существовало вообще или существовало в других границах, там тоже все относительно быстро меняется. Московская это только одна из церквей, навскидку половина из существующих сейчас 15 патриархатов несколько десятилетий назад не существовало вообще или существовало в других границах, там тоже все относительно быстро меняется. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13437 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3747 раз. Подякували: 5527 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 12:49 mephala написав: .....

перетрубації можливі але одне з іншого не слідує.

скільки держав змінилося на московії? а церква є. .....перетрубації можливі але одне з іншого не слідує.скільки держав змінилося на московії? а церква є.

I скiльки? I скiльки? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14759 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 12:51 ЛАД написав: mephala написав: .....

перетрубації можливі але одне з іншого не слідує.

скільки держав змінилося на московії? а церква є. .....перетрубації можливі але одне з іншого не слідує.скільки держав змінилося на московії? а церква є.

I скiльки? I скiльки?

ви читати не вмієте? ви читати не вмієте? mephala Повідомлень: 5872 З нами з: 07.04.14 Подякував: 81 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 12:54 freeze написав: Московская это только одна из церквей, навскидку половина из существующих сейчас 15 патриархатов несколько десятилетий назад не существовало вообще или существовало в других границах, там тоже все относительно быстро меняется. Московская это только одна из церквей, навскидку половина из существующих сейчас 15 патриархатов несколько десятилетий назад не существовало вообще или существовало в других границах, там тоже все относительно быстро меняется.

і тим не менш незважаючи на війни, революції, зміни держав та режимів російська церква є. і висиджували свої яйця вони 200 років поки визнали їх незалежність.

то я ще раз запитаю - до чого було ваше риторичне "все понятно"?

і судячи з вашої риторики як то каже козак виникає питання - ви за кого? і тим не менш незважаючи на війни, революції, зміни держав та режимів російська церква є. і висиджували свої яйця вони 200 років поки визнали їх незалежність.то я ще раз запитаю - до чого було ваше риторичне "все понятно"?і судячи з вашої риторики як то каже козак виникає питання - ви за кого? mephala Повідомлень: 5872 З нами з: 07.04.14 Подякував: 81 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 13:02 mephala написав: ЛАД написав: mephala написав: .....

перетрубації можливі але одне з іншого не слідує.

скільки держав змінилося на московії? а церква є. .....перетрубації можливі але одне з іншого не слідує.скільки держав змінилося на московії? а церква є.

I скiльки? I скiльки?

ви читати не вмієте? ви читати не вмієте?

Вмiю. Мабуть, на вiдмiну вiд Вас.

Але нiде не побачив у Вас "скільки держав змінилося на московії?" Вмiю. Мабуть, на вiдмiну вiд Вас.Але нiде не побачив у Вас "скільки держав змінилося на московії?" Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14759 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 13:14 ЛАД написав: Вмiю. Мабуть, на вiдмiну вiд Вас.

Але нiде не побачив у Вас "скільки держав змінилося на московії?" Вмiю. Мабуть, на вiдмiну вiд Вас.Але нiде не побачив у Вас "скільки держав змінилося на московії?"

у вас конкретні проблеми з читанням (розумінням) того що пишуть інші.

я десь стверджував або брав на себе зобов’язання розказати скільки було держав на московії?

вам не відомі конструкції речень? що таке питальне речення? у вас конкретні проблеми з читанням (розумінням) того що пишуть інші.я десь стверджував або брав на себе зобов’язання розказати скільки було держав на московії?вам не відомі конструкції речень? що таке питальне речення? mephala Повідомлень: 5872 З нами з: 07.04.14 Подякував: 81 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 14:10 mephala написав: ЛАД написав: Вмiю. Мабуть, на вiдмiну вiд Вас.

Але нiде не побачив у Вас "скільки держав змінилося на московії?" Вмiю. Мабуть, на вiдмiну вiд Вас.Але нiде не побачив у Вас "скільки держав змінилося на московії?"

у вас конкретні проблеми з читанням (розумінням) того що пишуть інші.

я десь стверджував або брав на себе зобов’язання розказати скільки було держав на московії?

вам не відомі конструкції речень? що таке питальне речення? у вас конкретні проблеми з читанням (розумінням) того що пишуть інші.я десь стверджував або брав на себе зобов’язання розказати скільки було держав на московії?вам не відомі конструкції речень? що таке питальне речення?

"Заслуженный тролль". "Заслуженный тролль". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14759 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 14:14 ЛАД написав: mephala написав: ЛАД написав: Вмiю. Мабуть, на вiдмiну вiд Вас.

Але нiде не побачив у Вас "скільки держав змінилося на московії?" Вмiю. Мабуть, на вiдмiну вiд Вас.Але нiде не побачив у Вас "скільки держав змінилося на московії?"

у вас конкретні проблеми з читанням (розумінням) того що пишуть інші.

я десь стверджував або брав на себе зобов’язання розказати скільки було держав на московії?

вам не відомі конструкції речень? що таке питальне речення? у вас конкретні проблеми з читанням (розумінням) того що пишуть інші.я десь стверджував або брав на себе зобов’язання розказати скільки було держав на московії?вам не відомі конструкції речень? що таке питальне речення?

"Заслуженный тролль". "Заслуженный тролль".

алаверди

"Люблю задавати питання та не люблю відповідати" алаверди"Люблю задавати питання та не люблю відповідати" mephala Повідомлень: 5872 З нами з: 07.04.14 Подякував: 81 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 14:31 freeze написав: Признание ПЦУ не означает автоматический отказ от признание УПЦ Признание ПЦУ не означает автоматический отказ от признание УПЦ

С точки зрения Константинопольского патриархата – означает. Об этом прямо говорит официальный представитель КП:



Из большого интервью Би-би-си архиепископа Телмисского Иовы (Геча)



...решением синода от 11 октября отменен акт 1686 года. С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине церкви Московского патриархата больше не существует.



freeze написав: В стране могут быть признанные две церкви, хотя это и не практика, например в Греции действуют Константинопольский и Элладский патриархат, причем их священники там по нашему разумению типа госслужащих, получают зарплату от государства. В стране могут быть признанные две церкви, хотя это и не практика, например в Греции действуют Константинопольский и Элладский патриархат, причем их священники там по нашему разумению типа госслужащих, получают зарплату от государства.



Из большого интервью Би-би-си архиепископа Телмисского Иовы (Геча)



Согласно канонам церкви, на территории одного государства должна быть только одна православная церковь



Константинопо́льская правосла́вная це́рковь, официально Вселе́нский патриарха́т Константино́поля — первая в диптихе (первая по чести) автокефальная Православная церковь. В греческой литературе часто именуется Великой церковью.

Предстоятель — Архиепископ Константинополя — Нового Рима и Вселенский Патриарх: с октября 1991 года Варфоломей I.

Административный центр Патриархата, патриаршая резиденция и кафедральный собор Георгия Победоносца находятся в Фанаре (район Стамбула, Турция).

…

На территории Турции имеется пять епархий, десять монастырей и 30 духовных школ.

…

Имеет сложную административно-каноническую структуру на всех обитаемых континентах Земли[30], исключая Африку, которая полностью находится в юрисдикции Александрийского патриархата; включает шесть архиепархий, восемь Церквей и 18 митрополий, каждая из которых подчиняется непосредственно Вселенскому патриарху.



Элла́дская (Гре́ческая) правосла́вная це́рковь; официально: Це́рковь Элла́ды — автокефальная поместная православная церковь на части территории Греческой Республики. Занимает 11-е место в диптихе автокефальных поместных церквей, имеет государственный статус, закрепленный в Конституции Греции. С точки зрения Константинопольского патриархата – означает. Об этом прямо говорит официальный представитель КП:Из большого интервью Би-би-си архиепископа Телмисского Иовы (Геча)...решением синода от 11 октября отменен акт 1686 года. С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине церкви Московского патриархата больше не существует.Из большого интервью Би-би-си архиепископа Телмисского Иовы (Геча)Согласно канонам церкви,Константинопо́льская правосла́вная це́рковь, официально Вселе́нский патриарха́т Константино́поля — первая в диптихе (первая по чести) автокефальная Православная церковь. В греческой литературе часто именуется Великой церковью.Предстоятель — Архиепископ Константинополя — Нового Рима и Вселенский Патриарх: с октября 1991 года Варфоломей I.Административный центр Патриархата, патриаршая резиденция и кафедральный собор Георгия Победоносца находятся в Фанаре (район Стамбула, Турция).На территории Турции имеется пять епархий, десять монастырей и 30 духовных школ.Имеет сложную административно-каноническую структуру на всех обитаемых континентах Земли[30], исключая Африку, которая полностью находится в юрисдикции Александрийского патриархата; включает шесть архиепархий, восемь Церквей и 18 митрополий, каждая из которых подчиняется непосредственно Вселенскому патриарху.Элла́дская (Гре́ческая) правосла́вная це́рковь; официально: Це́рковь Элла́ды — автокефальная поместная православная церковь на части территории Греческой Республики. Занимает 11-е место в диптихе автокефальных поместных церквей, имеет государственный статус, закрепленный в Конституции Греции. AlexxK Повідомлень: 73 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4592459345944595> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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