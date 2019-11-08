С точки зрения Константинопольского патриархата Украинская православная церковь есть подразделение - митрополия с правами широкой автономии- Константинопольского патриархата.
Кстати сам указанный вами архиепископ, является куратором УПЦ от Константинопольского патриархата.
Не знаю, что там говорит этот архиепископ про одна страна - одна церковь, достаточно посмотреть на состав епархий Константинопольской церкви, среди которых есть несколько епархий, которые вполне себе нормально находятся на территории Греции, где также находятся епархии Элладской церкви.