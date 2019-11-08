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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4592459345944595
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 14:55

  AlexxK написав:С точки зрения Константинопольского патриархата – означает. Об этом прямо говорит официальный представитель КП:


С точки зрения Константинопольского патриархата Украинская православная церковь есть подразделение - митрополия с правами широкой автономии- Константинопольского патриархата.
Кстати сам указанный вами архиепископ, является куратором УПЦ от Константинопольского патриархата.

Не знаю, что там говорит этот архиепископ про одна страна - одна церковь, достаточно посмотреть на состав епархий Константинопольской церкви, среди которых есть несколько епархий, которые вполне себе нормально находятся на территории Греции, где также находятся епархии Элладской церкви.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 15:14

По результатам опроса, проведенного социологами на неподконтрольной территории Донбасса, 57,8% жителей "ЛДНР" считают себя гражданами Украины. Об этом сообщает "Зеркало недели". со ссылкой на опрос, проведенный совместно с "Украинским институтом будущего".

Лидеры тамошних симпатий, к которым относятся очень хорошо и скорее хорошо -
Бойко - 39 %
Медведчук - 33 %
Ахметов - 33 %
Зеленский - 20 %
Янукович - 19 %
Аутсайдеры симпатий -
Тимошенко - 4%
Порошенко - 2 %

https://zn.ua/internal/test-na-sovmesti ... 5429_.html
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлень: 13437
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3747 раз.
Подякували: 5527 раз.
 
Профіль
20
3
5
  #<1 ... 4592459345944595
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