Додано: Суб 09 лис, 2019 15:58

при эсесесере в 3 часа ночи бабушка моя вставала занять очередь на рынке за мясом.

а мама моя в 6 утра к универмагу очередь занимала, чтобы шубу купить мне студенту.

как всё теперь это видится апофеозом глупости

хотим, чтоб не хуже, чем другие,

джинсы па200 рублей савецких (2 зарплаты инженера!)

достать по блату. уметь жить

ковры - хрусталь - чешский сервиз - золотые коронки - японский кассетник - цветной телевизор- список длиннющий

и у кого это есть - он умеет жить считалось

долго можно перечислять этот хлам

сейчас другие потребительские "ценности", над которых=ми через ...надцать лет можно будет посмеятся



что мы хотим от наших политиков сейчас?

да они ангелы по сравнению с чинушами при СССРе

ну во всяком случае не лучше



Моё мнение: все женатики - подкаблучники

семью не стоит заводить и детей тоже