Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
AlexxK написав:С точки зрения Константинопольского патриархата – означает. Об этом прямо говорит официальный представитель КП:
С точки зрения Константинопольского патриархата Украинская православная церковь есть подразделение - митрополия с правами широкой автономии- Константинопольского патриархата. Кстати сам указанный вами архиепископ, является куратором УПЦ от Константинопольского патриархата.
Не знаю, что там говорит этот архиепископ про одна страна - одна церковь, достаточно посмотреть на состав епархий Константинопольской церкви, среди которых есть несколько епархий, которые вполне себе нормально находятся на территории Греции, где также находятся епархии Элладской церкви.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
По результатам опроса, проведенного социологами на неподконтрольной территории Донбасса, 57,8% жителей "ЛДНР" считают себя гражданами Украины. Об этом сообщает "Зеркало недели". со ссылкой на опрос, проведенный совместно с "Украинским институтом будущего".
Лидеры тамошних симпатий, к которым относятся очень хорошо и скорее хорошо - Бойко - 39 % Медведчук - 33 % Ахметов - 33 % Зеленский - 20 % Янукович - 19 % Аутсайдеры симпатий - Тимошенко - 4% Порошенко - 2 %
AlexxK написав:С точки зрения Константинопольского патриархата – означает. Об этом прямо говорит официальный представитель КП:
С точки зрения Константинопольского патриархата Украинская православная церковь есть подразделение - митрополия с правами широкой автономии- Константинопольского патриархата. Кстати сам указанный вами архиепископ, является куратором УПЦ от Константинопольского патриархата.
Не знаю, что там говорит этот архиепископ про одна страна - одна церковь, достаточно посмотреть на состав епархий Константинопольской церкви, среди которых есть несколько епархий, которые вполне себе нормально находятся на территории Греции, где также находятся епархии Элладской церкви.
Речь шла о признании\непризнании УПЦ МП на территории Украины
freeze написав:Признание ПЦУ не означает автоматический отказ от признание УПЦ
Именно поэтому я и решил уточнить тот момент. Вы правы в том, что на территории одной страны могут находиться епархии двух разных православных церквей. Именно поэтому я не стал прямолинейно утверждать, что КП – это Турция, а ЭП – Греция. Ссылка из Вики на разветвленную структуру КП более правильный вариант уточнения утверждения, что
freeze написав:В стране могут быть признанные две церкви, хотя это и не практика, например в Греции действуют Константинопольский и Элладский патриархат...
В широком смысле ЭП имеет юрисдикцию на всей территории Греции, а КП - только в тех епархиях Греции, где он управляет (по договоренности с ЭП). Поэтому в Греции одна православная церковь - ЭП.
при эсесесере в 3 часа ночи бабушка моя вставала занять очередь на рынке за мясом. а мама моя в 6 утра к универмагу очередь занимала, чтобы шубу купить мне студенту. как всё теперь это видится апофеозом глупости хотим, чтоб не хуже, чем другие, джинсы па200 рублей савецких (2 зарплаты инженера!) достать по блату. уметь жить ковры - хрусталь - чешский сервиз - золотые коронки - японский кассетник - цветной телевизор- список длиннющий и у кого это есть - он умеет жить считалось долго можно перечислять этот хлам сейчас другие потребительские "ценности", над которых=ми через ...надцать лет можно будет посмеятся
что мы хотим от наших политиков сейчас? да они ангелы по сравнению с чинушами при СССРе ну во всяком случае не лучше
Моё мнение: все женатики - подкаблучники семью не стоит заводить и детей тоже
а была у меня коллекция царских менет, когда школяром был (4 или 5й класс) папаа подарил. Были там и петровские монеты и древнеее (деньга) так мои однокласники или родственнички потырили у меня их, когда я студентом в другом городе жил тырить это в крови у нашего брата вот какие выводы я за свою долгую жизнь сделал а вы хотите, чтоб чинуши и депутаты не тырили? тогда вы наивные как 3 летние. Так как уже 5 летние пацаны уже в теме , что надо тырить. А вы Зеленский нам поможет. Ага. Народ не поменяешь, который всё тырит с детства.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Женя Киселев сдал с потрохами телеканал Прямой, и постановочные репортажи, и черный список гостей, жесткая цензура и темники от теневого хозяина. Все таки Пете надо жестче к подбору персонала относиться, отваливал тридцатку зелени ежемесячно неблагодарному косноязычному кадру.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Женя Киселев сдал с потрохами телеканал Прямой, и постановочные репортажи, и черный список гостей, жесткая цензура и темники от теневого хозяина. Все таки Пете надо жестче к подбору персонала относиться, отваливал тридцатку зелени ежемесячно неблагодарному косноязычному кадру.
да уж, петя , в некотором смысле, лох ишо тот. Женя Киселев один из немногих, кто под ввп-газпром не лёг. да и, опять же, петя, обещавший, отрубить себе шото за свободу слова.... ур.од пистливый.