Додано: Суб 09 лис, 2019 17:53

Женя Киселев сдал с потрохами телеканал Прямой, и постановочные репортажи, и черный список гостей, жесткая цензура и темники от теневого хозяина.

Все таки Пете надо жестче к подбору персонала относиться, отваливал тридцатку зелени ежемесячно неблагодарному косноязычному кадру.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.