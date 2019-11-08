RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4592459345944595
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 14:55

  AlexxK написав:С точки зрения Константинопольского патриархата – означает. Об этом прямо говорит официальный представитель КП:


С точки зрения Константинопольского патриархата Украинская православная церковь есть подразделение - митрополия с правами широкой автономии- Константинопольского патриархата.
Кстати сам указанный вами архиепископ, является куратором УПЦ от Константинопольского патриархата.

Не знаю, что там говорит этот архиепископ про одна страна - одна церковь, достаточно посмотреть на состав епархий Константинопольской церкви, среди которых есть несколько епархий, которые вполне себе нормально находятся на территории Греции, где также находятся епархии Элладской церкви.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13439
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3747 раз.
Подякували: 5528 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 15:14

По результатам опроса, проведенного социологами на неподконтрольной территории Донбасса, 57,8% жителей "ЛДНР" считают себя гражданами Украины. Об этом сообщает "Зеркало недели". со ссылкой на опрос, проведенный совместно с "Украинским институтом будущего".

Лидеры тамошних симпатий, к которым относятся очень хорошо и скорее хорошо -
Бойко - 39 %
Медведчук - 33 %
Ахметов - 33 %
Зеленский - 20 %
Янукович - 19 %
Аутсайдеры симпатий -
Тимошенко - 4%
Порошенко - 2 %

https://zn.ua/internal/test-na-sovmesti ... 5429_.html
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13439
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3747 раз.
Подякували: 5528 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 15:27

  freeze написав:
  AlexxK написав:С точки зрения Константинопольского патриархата – означает. Об этом прямо говорит официальный представитель КП:


С точки зрения Константинопольского патриархата Украинская православная церковь есть подразделение - митрополия с правами широкой автономии- Константинопольского патриархата.
Кстати сам указанный вами архиепископ, является куратором УПЦ от Константинопольского патриархата.

Не знаю, что там говорит этот архиепископ про одна страна - одна церковь, достаточно посмотреть на состав епархий Константинопольской церкви, среди которых есть несколько епархий, которые вполне себе нормально находятся на территории Греции, где также находятся епархии Элладской церкви.

Речь шла о признании\непризнании УПЦ МП на территории Украины
  freeze написав:Признание ПЦУ не означает автоматический отказ от признание УПЦ

Именно поэтому я и решил уточнить тот момент.
Вы правы в том, что на территории одной страны могут находиться епархии двух разных православных церквей. Именно поэтому я не стал прямолинейно утверждать, что КП – это Турция, а ЭП – Греция. Ссылка из Вики на разветвленную структуру КП более правильный вариант уточнения утверждения, что
  freeze написав:В стране могут быть признанные две церкви, хотя это и не практика, например в Греции действуют Константинопольский и Элладский патриархат...

В широком смысле ЭП имеет юрисдикцию на всей территории Греции, а КП - только в тех епархиях Греции, где он управляет (по договоренности с ЭП). Поэтому в Греции одна православная церковь - ЭП.
AlexxK
 
Повідомлень: 74
З нами з: 23.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 15:58

Re: Політичні дискусії

при эсесесере в 3 часа ночи бабушка моя вставала занять очередь на рынке за мясом.
а мама моя в 6 утра к универмагу очередь занимала, чтобы шубу купить мне студенту.
как всё теперь это видится апофеозом глупости
хотим, чтоб не хуже, чем другие,
джинсы па200 рублей савецких (2 зарплаты инженера!)
достать по блату. уметь жить
ковры - хрусталь - чешский сервиз - золотые коронки - японский кассетник - цветной телевизор- список длиннющий
и у кого это есть - он умеет жить считалось
долго можно перечислять этот хлам
сейчас другие потребительские "ценности", над которых=ми через ...надцать лет можно будет посмеятся

что мы хотим от наших политиков сейчас?
да они ангелы по сравнению с чинушами при СССРе
ну во всяком случае не лучше

Моё мнение: все женатики - подкаблучники
семью не стоит заводить и детей тоже
Yuri_61
 
Повідомлень: 1739
З нами з: 30.09.15
Подякував: 189 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:08

Re: Політичні дискусії

шуба из искуственного меха особый шик был

а была у меня коллекция царских менет, когда школяром был (4 или 5й класс) папаа подарил. Были там и петровские монеты и древнеее (деньга) так мои однокласники или родственнички потырили у меня их, когда я студентом в другом городе жил
тырить это в крови у нашего брата
вот какие выводы я за свою долгую жизнь сделал
а вы хотите, чтоб чинуши и депутаты не тырили?
тогда вы наивные как 3 летние. Так как уже 5 летние пацаны уже в теме , что надо тырить.
А вы Зеленский нам поможет. Ага. Народ не поменяешь, который всё тырит с детства.
Yuri_61
 
Повідомлень: 1739
З нами з: 30.09.15
Подякував: 189 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:16

  freeze написав:По результатам опроса, ЛДНР

Лидеры тамошних симпатий, к которым относятся очень хорошо и скорее хорошо -
Бойко - 39 %
Медведчук - 33 %
Ахметов - 33 %
Зеленский - 20 %
Янукович - 19 %
Аутсайдеры симпатий -
Тимошенко - 4%
Порошенко - 2 %

https://zn.ua/internal/test-na-sovmesti ... 5429_.html

Зображення
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8309
З нами з: 18.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:32

Ukrainian

Продолжаю покупать TRQ. Миллион на них планирую срезать в 2023-2024 гг. Ты в меня веришь? :roll:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7448
З нами з: 14.11.11
Подякував: 315 раз.
Подякували: 3689 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:10

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 714
З нами з: 08.09.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:53

Re: Політичні дискусії

Женя Киселев сдал с потрохами телеканал Прямой, и постановочные репортажи, и черный список гостей, жесткая цензура и темники от теневого хозяина.
Все таки Пете надо жестче к подбору персонала относиться, отваливал тридцатку зелени ежемесячно неблагодарному косноязычному кадру.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13439
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3747 раз.
Подякували: 5528 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 18:24

  freeze написав:Женя Киселев сдал с потрохами телеканал Прямой, и постановочные репортажи, и черный список гостей, жесткая цензура и темники от теневого хозяина.
Все таки Пете надо жестче к подбору персонала относиться, отваливал тридцатку зелени ежемесячно неблагодарному косноязычному кадру.

да уж, петя , в некотором смысле, лох ишо тот.
Женя Киселев один из немногих, кто под ввп-газпром не лёг.
да и, опять же, петя, обещавший, отрубить себе шото за свободу слова....
ур.од пистливый.
19yuriy91
 
Повідомлень: 2172
З нами з: 15.09.12
Подякував: 214 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4592459345944595
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.