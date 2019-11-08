Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав: да уж, петя , в некотором смысле, лох ишо тот. Женя Киселев один из немногих, кто под ввп-газпром не лёг. да и, опять же, петя, обещавший, отрубить себе шото за свободу слова.... ур.од пистливый.
Лох что его начали кидать напарники, а он в ответ ничего не сделал..? Женька после Рашки начал делать "правильные" действия. Например, взять яныка... А что? Свободы слова у нас нет? Можете посмотреть рейтинги, и Вы удивитесь, что по этому показателю мы не в конце в мире... "у.од пистилвый" - Вы, наверно, уже забыли, что он сделал в столь трудный час. Ну, что же... Это в порядке вещей у людей быть не благодарными.
Также Фарион назвала "му***" тех, кто разговаривает на русском языке.
"Нет русскоязычного украинца, есть или москаль, или украинец", - подчеркнула Фарион.
Более того, она заявила, что москали – все те, кто воюет за Украину на Донбассе, но разговаривает на русском языке.
Не удивлюсь, если эти фарионы финансируются из-за поребрика.
Известные украинские «патриотические» паблики в социальных сетях могут координировать сотрудники ФСБ России с целью искусственного «раскачивания» положение в стране. Об этом информирует UATV со ссылкой на «Факты».
Такое мнение высказал сотрудник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ Олег Самойленко.
В качестве примера подрывной деятельности представитель СБУ назвал ведение групп «Патриоты Украины», «Украинская революция», «Все на Майдан», «Продолжение Революции Гідностi», «Майдан-3», «Мы — патриоты Украины» гражданином РФ Сергеем Жуком.
В феврале 2017 вышеуказанные страницы в соцсетях были заблокированы СБУ, но Жук, подозреваемый в работе на ФСБ, начал создавать новые.
Олег Самойленко убежден: эту работу выполняет команда кадровых сотрудников российских спецслужб, которые системно изучают экономическую, социальную и политическую ситуацию в Украине, а затем выкладывают полученную информацию «на первый взгляд, вроде бы, правдиво, на самом деле — манипулируя и вбрасывая нужные им месседжи».
«Мы считаем, что деятельность Жука могут координировать специалисты Центра информационной безопасности ФСБ России», — подчеркнул сотрудник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ.
По информации украинского ведомства, россиянин Жук — не единственный подозреваемый в сотрудничестве с ФСБ, ведущий подрывную деятельность в Украине через социальные сети.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Также Фарион назвала "му***" тех, кто разговаривает на русском языке.
"Нет русскоязычного украинца, есть или москаль, или украинец", - подчеркнула Фарион.
Более того, она заявила, что москали – все те, кто воюет за Украину на Донбассе, но разговаривает на русском языке.
Не удивлюсь, если эти фарионы финансируются из-за поребрика.
Тоже не удивлюсь. Но также не удивлюсь, если окажется, что "Свiдомий рупор", ссылку на которого Вы дали в посте viewtopic.php?p=4790508#p4790508, финансируется оттуда же. Да и, судя по ссылкам на видео, кот. Вы регулярно даёте, Вы тоже недалеко ушли.
Также Фарион назвала "му***" тех, кто разговаривает на русском языке.
"Нет русскоязычного украинца, есть или москаль, или украинец", - подчеркнула Фарион.
Более того, она заявила, что москали – все те, кто воюет за Украину на Донбассе, но разговаривает на русском языке.
Не удивлюсь, если эти фарионы финансируются из-за поребрика.
Тоже не удивлюсь. Но также не удивлюсь, если окажется, что "Свiдомий рупор", ссылку на которого Вы дали в посте viewtopic.php?p=4790508#p4790508, финансируется оттуда же. Да и, судя по ссылкам на видео, кот. Вы регулярно даёте, Вы тоже недалеко ушли.
Самое смешное, что может оказаться то что американцы потратили 5 млрд. на финансирование национал-патриотовтов, верхушка которых курируется из Кремля.
Золотые кадры для Раша Тудэй.
Востаннє редагувалось andrein в Суб 09 лис, 2019 19:47, всього редагувалось 1 раз.
andrein написав:Самое смешное, что может оказаться то что американцы потратили 5 млрд. на финансирование национал-патриотовтов, верхушка которых курируется из Кремля.
Ёёёё, я не удивлюсь, если Андрейка, гроза ватников, по званию младший лейтенант ФСБ под легендой школьника, а Libo из той же конторы, но он поумнее, минимум капитан. Ничему удивляться в этой жизни нельзя /c/
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.