RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4594459545964597>
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 18:30

https://glavred.info/ukraine/10119866-f ... lyami.html

Также Фарион назвала "му***" тех, кто разговаривает на русском языке.

"Нет русскоязычного украинца, есть или москаль, или украинец", - подчеркнула Фарион.

Более того, она заявила, что москали – все те, кто воюет за Украину на Донбассе, но разговаривает на русском языке.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22495
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 18:42

  19yuriy91 написав: да уж, петя , в некотором смысле, лох ишо тот.
Женя Киселев один из немногих, кто под ввп-газпром не лёг.
да и, опять же, петя, обещавший, отрубить себе шото за свободу слова....
ур.од пистливый.

Лох что его начали кидать напарники, а он в ответ ничего не сделал..?
Женька после Рашки начал делать "правильные" действия. Например, взять яныка...
А что? Свободы слова у нас нет? Можете посмотреть рейтинги, и Вы удивитесь, что по этому показателю мы не в конце в мире...
"у.од пистилвый" - Вы, наверно, уже забыли, что он сделал в столь трудный час.
Ну, что же... Это в порядке вещей у людей быть не благодарными.
Yuri_Z
 
Повідомлень: 60
З нами з: 18.06.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 18:47

  detroytred написав:https://glavred.info/ukraine/10119866-farion-nazvala-russkogovoryashchih-zashchitnikov-ukrainy-moskalyami.html

Также Фарион назвала "му***" тех, кто разговаривает на русском языке.

"Нет русскоязычного украинца, есть или москаль, или украинец", - подчеркнула Фарион.

Более того, она заявила, что москали – все те, кто воюет за Украину на Донбассе, но разговаривает на русском языке.

Зображення

PS: обратите внимание также на подписанта - понятно, откуда вся эта ура-патриотическая "илита" вылезла :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4101
З нами з: 02.05.18
Подякував: 815 раз.
Подякували: 1908 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 18:51

  detroytred написав:https://glavred.info/ukraine/10119866-farion-nazvala-russkogovoryashchih-zashchitnikov-ukrainy-moskalyami.html

Также Фарион назвала "му***" тех, кто разговаривает на русском языке.

"Нет русскоязычного украинца, есть или москаль, или украинец", - подчеркнула Фарион.

Более того, она заявила, что москали – все те, кто воюет за Украину на Донбассе, но разговаривает на русском языке.

Не удивлюсь, если эти фарионы финансируются из-за поребрика.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 715
З нами з: 08.09.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 19:14

  Schmit написав:
  detroytred написав:https://glavred.info/ukraine/10119866-farion-nazvala-russkogovoryashchih-zashchitnikov-ukrainy-moskalyami.html

Также Фарион назвала "му***" тех, кто разговаривает на русском языке.

"Нет русскоязычного украинца, есть или москаль, или украинец", - подчеркнула Фарион.

Более того, она заявила, что москали – все те, кто воюет за Украину на Донбассе, но разговаривает на русском языке.

Не удивлюсь, если эти фарионы финансируются из-за поребрика.


Известные украинские «патриотические» паблики в социальных сетях могут координировать сотрудники ФСБ России с целью искусственного «раскачивания» положение в стране. Об этом информирует UATV со ссылкой на «Факты».

Такое мнение высказал сотрудник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ Олег Самойленко.

В качестве примера подрывной деятельности представитель СБУ назвал ведение групп «Патриоты Украины», «Украинская революция», «Все на Майдан», «Продолжение Революции Гідностi», «Майдан-3», «Мы — патриоты Украины» гражданином РФ Сергеем Жуком.

В феврале 2017 вышеуказанные страницы в соцсетях были заблокированы СБУ, но Жук, подозреваемый в работе на ФСБ, начал создавать новые.

Олег Самойленко убежден: эту работу выполняет команда кадровых сотрудников российских спецслужб, которые системно изучают экономическую, социальную и политическую ситуацию в Украине, а затем выкладывают полученную информацию «на первый взгляд, вроде бы, правдиво, на самом деле — манипулируя и вбрасывая нужные им месседжи».

«Мы считаем, что деятельность Жука могут координировать специалисты Центра информационной безопасности ФСБ России», — подчеркнул сотрудник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ.

По информации украинского ведомства, россиянин Жук — не единственный подозреваемый в сотрудничестве с ФСБ, ведущий подрывную деятельность в Украине через социальные сети.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13441
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3747 раз.
Подякували: 5528 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 19:16

  Schmit написав:
  detroytred написав:https://glavred.info/ukraine/10119866-farion-nazvala-russkogovoryashchih-zashchitnikov-ukrainy-moskalyami.html

Также Фарион назвала "му***" тех, кто разговаривает на русском языке.

"Нет русскоязычного украинца, есть или москаль, или украинец", - подчеркнула Фарион.

Более того, она заявила, что москали – все те, кто воюет за Украину на Донбассе, но разговаривает на русском языке.

Не удивлюсь, если эти фарионы финансируются из-за поребрика.


Политически грамотный и морально устойчивый агент КГБ с 1987 г.
:)
andrein
 
Повідомлень: 414
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 19:37

  Schmit написав:
  detroytred написав:https://glavred.info/ukraine/10119866-farion-nazvala-russkogovoryashchih-zashchitnikov-ukrainy-moskalyami.html

Также Фарион назвала "му***" тех, кто разговаривает на русском языке.

"Нет русскоязычного украинца, есть или москаль, или украинец", - подчеркнула Фарион.

Более того, она заявила, что москали – все те, кто воюет за Украину на Донбассе, но разговаривает на русском языке.

Не удивлюсь, если эти фарионы финансируются из-за поребрика.

Тоже не удивлюсь.
Но также не удивлюсь, если окажется, что "Свiдомий рупор", ссылку на которого Вы дали в посте viewtopic.php?p=4790508#p4790508, финансируется оттуда же.
Да и, судя по ссылкам на видео, кот. Вы регулярно даёте, Вы тоже недалеко ушли.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14762
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4293 раз.
Подякували: 3989 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 19:41

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  detroytred написав:https://glavred.info/ukraine/10119866-farion-nazvala-russkogovoryashchih-zashchitnikov-ukrainy-moskalyami.html

Также Фарион назвала "му***" тех, кто разговаривает на русском языке.

"Нет русскоязычного украинца, есть или москаль, или украинец", - подчеркнула Фарион.

Более того, она заявила, что москали – все те, кто воюет за Украину на Донбассе, но разговаривает на русском языке.

Не удивлюсь, если эти фарионы финансируются из-за поребрика.

Тоже не удивлюсь.
Но также не удивлюсь, если окажется, что "Свiдомий рупор", ссылку на которого Вы дали в посте viewtopic.php?p=4790508#p4790508, финансируется оттуда же.
Да и, судя по ссылкам на видео, кот. Вы регулярно даёте, Вы тоже недалеко ушли.


Самое смешное, что может оказаться то что американцы потратили 5 млрд. на финансирование национал-патриотовтов, верхушка которых курируется из Кремля. :)

Золотые кадры для Раша Тудэй.

Востаннє редагувалось andrein в Суб 09 лис, 2019 19:47, всього редагувалось 1 раз.
andrein
 
Повідомлень: 414
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 19:44

  ЛАД написав:Сегодня поразительное событие!
Забанили Переса!
Правда, всего-навсего за "склоку", а не за "разжигание", как shapo.
Но всё равно достижение.
Представляю, сколько душевных мук испытали!


Да уж,похоже, само мое появление на этом форуме уже стало разжиганием ненависти по религиозным и пр. мотивам.
Видимо, пора с этими беседами да и форумом заканчивать.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2264
З нами з: 29.05.18
Подякував: 82 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 19:45

  andrein написав:Самое смешное, что может оказаться то что американцы потратили 5 млрд. на финансирование национал-патриотовтов, верхушка которых курируется из Кремля.


Ёёёё, я не удивлюсь, если Андрейка, гроза ватников, по званию младший лейтенант ФСБ под легендой школьника, а Libo из той же конторы, но он поумнее, минимум капитан.
Ничему удивляться в этой жизни нельзя /c/
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13441
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3747 раз.
Подякували: 5528 раз.
 
Профіль
20
3
5
  #<1 ... 4594459545964597>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.