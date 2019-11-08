Додано: Суб 09 лис, 2019 19:14

Schmit написав: detroytred написав: https://glavred.info/ukraine/10119866-farion-nazvala-russkogovoryashchih-zashchitnikov-ukrainy-moskalyami.html



Также Фарион назвала "му***" тех, кто разговаривает на русском языке.



"Нет русскоязычного украинца, есть или москаль, или украинец", - подчеркнула Фарион.



Более того, она заявила, что москали – все те, кто воюет за Украину на Донбассе, но разговаривает на русском языке. https://glavred.info/ukraine/10119866-farion-nazvala-russkogovoryashchih-zashchitnikov-ukrainy-moskalyami.htmlТакже Фарион назвала "му***" тех, кто разговаривает на русском языке."Нет русскоязычного украинца, есть или москаль, или украинец", - подчеркнула Фарион.Более того, она заявила, что москали – все те, кто воюет за Украину на Донбассе, но разговаривает на русском языке.

Не удивлюсь, если эти фарионы финансируются из-за поребрика. Не удивлюсь, если эти фарионы финансируются из-за поребрика.

Известные украинские «патриотические» паблики в социальных сетях могут координировать сотрудники ФСБ России с целью искусственного «раскачивания» положение в стране. Об этом информирует UATV со ссылкой на «Факты».Такое мнение высказал сотрудник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ Олег Самойленко.В качестве примера подрывной деятельности представитель СБУ назвал ведение групп «Патриоты Украины», «Украинская революция», «Все на Майдан», «Продолжение Революции Гідностi», «Майдан-3», «Мы — патриоты Украины» гражданином РФ Сергеем Жуком.В феврале 2017 вышеуказанные страницы в соцсетях были заблокированы СБУ, но Жук, подозреваемый в работе на ФСБ, начал создавать новые.Олег Самойленко убежден: эту работу выполняет команда кадровых сотрудников российских спецслужб, которые системно изучают экономическую, социальную и политическую ситуацию в Украине, а затем выкладывают полученную информацию «на первый взгляд, вроде бы, правдиво, на самом деле — манипулируя и вбрасывая нужные им месседжи».«Мы считаем, что деятельность Жука могут координировать специалисты Центра информационной безопасности ФСБ России», — подчеркнул сотрудник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ.По информации украинского ведомства, россиянин Жук — не единственный подозреваемый в сотрудничестве с ФСБ, ведущий подрывную деятельность в Украине через социальные сети.