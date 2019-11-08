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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4594459545964597
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 19:50

  detroytred написав:https://glavred.info/ukraine/10119866-farion-nazvala-russkogovoryashchih-zashchitnikov-ukrainy-moskalyami.html

Также Фарион назвала "му***" тех, кто разговаривает на русском языке.

"Нет русскоязычного украинца, есть или москаль, или украинец", - подчеркнула Фарион.

Более того, она заявила, что москали – все те, кто воюет за Украину на Донбассе, но разговаривает на русском языке.

Вы знаете, среди моих знакомых есть люди, голосовавшие за ОПЗЖ. Совсем не пророссийские и, тем более, не пропутинские. Но если такие выступления будут продолжаться, точнее, будет под их влиянием продолжена языковая политика По, и если попытки Зе достичь мира будут сорваны благодаря нашим радикалам, не удивлюсь, если на следующих выборах ОПЗЖ получит значительно больше голосов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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