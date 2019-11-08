detroytred написав:https://glavred.info/ukraine/10119866-farion-nazvala-russkogovoryashchih-zashchitnikov-ukrainy-moskalyami.html
Также Фарион назвала "му***" тех, кто разговаривает на русском языке.
"Нет русскоязычного украинца, есть или москаль, или украинец", - подчеркнула Фарион.
Более того, она заявила, что москали – все те, кто воюет за Украину на Донбассе, но разговаривает на русском языке.
Вы знаете, среди моих знакомых есть люди, голосовавшие за ОПЗЖ. Совсем не пророссийские и, тем более, не пропутинские. Но если такие выступления будут продолжаться, точнее, будет под их влиянием продолжена языковая политика По, и если попытки Зе достичь мира будут сорваны благодаря нашим радикалам, не удивлюсь, если на следующих выборах ОПЗЖ получит значительно больше голосов.