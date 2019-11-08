Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Также Фарион назвала "му***" тех, кто разговаривает на русском языке.
"Нет русскоязычного украинца, есть или москаль, или украинец", - подчеркнула Фарион.
Более того, она заявила, что москали – все те, кто воюет за Украину на Донбассе, но разговаривает на русском языке.
Вы знаете, среди моих знакомых есть люди, голосовавшие за ОПЗЖ. Совсем не пророссийские и, тем более, не пропутинские. Но если такие выступления будут продолжаться, точнее, будет под их влиянием продолжена языковая политика По, и если попытки Зе достичь мира будут сорваны благодаря нашим радикалам, не удивлюсь, если на следующих выборах ОПЗЖ получит значительно больше голосов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Кстати под громким названием разведение сторон в Петровском скрывалось отвод 43 человек на 1000 метров, отвод должен завершиться за 3 дня ))))) С какой скоростью надо идти, чтобы несколько человек прошли 1000 метров за 3 дня )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:По результатам опроса, проведенного социологами на неподконтрольной территории Донбасса, 57,8% жителей "ЛДНР" считают себя гражданами Украины. Об этом сообщает "Зеркало недели". со ссылкой на опрос, проведенный совместно с "Украинским институтом будущего".
Лидеры тамошних симпатий, к которым относятся очень хорошо и скорее хорошо - Бойко - 39 % Медведчук - 33 % Ахметов - 33 % Зеленский - 20 % Янукович - 19 % Аутсайдеры симпатий - Тимошенко - 4% Порошенко - 2 %
freeze написав:Женя Киселев сдал с потрохами телеканал Прямой, и постановочные репортажи, и черный список гостей, жесткая цензура и темники от теневого хозяина. Все таки Пете надо жестче к подбору персонала относиться, отваливал тридцатку зелени ежемесячно неблагодарному косноязычному кадру.
Якось вдало співпало - обшуки і відверстіть. Кожен канал проводить політику свого керівника - прямого чи тіньового. З ЗІКа звільнилась купа журналістів, після його покупки Медведчуком. Кому не подобається політика каналу, той звільняється. Кисєльов, коли звільнявся, казав, що йому треба писати книжку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
ЛАД написав:Вы знаете, среди моих знакомых есть люди, голосовавшие за ОПЗЖ. Совсем не пророссийские и, тем более, не пропутинские. Но если такие выступления будут продолжаться, точнее, будет под их влиянием продолжена языковая политика По, и если попытки Зе достичь мира будут сорваны благодаря нашим радикалам, не удивлюсь, если на следующих выборах ОПЗЖ получит значительно больше голосов.
І мовна політика продовжиться, і розведення заглохне, і ватанів більше на стане. Парадокс.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.