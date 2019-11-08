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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 45954596459745984599>
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 19:50

  detroytred написав:https://glavred.info/ukraine/10119866-farion-nazvala-russkogovoryashchih-zashchitnikov-ukrainy-moskalyami.html

Также Фарион назвала "му***" тех, кто разговаривает на русском языке.

"Нет русскоязычного украинца, есть или москаль, или украинец", - подчеркнула Фарион.

Более того, она заявила, что москали – все те, кто воюет за Украину на Донбассе, но разговаривает на русском языке.

Вы знаете, среди моих знакомых есть люди, голосовавшие за ОПЗЖ. Совсем не пророссийские и, тем более, не пропутинские. Но если такие выступления будут продолжаться, точнее, будет под их влиянием продолжена языковая политика По, и если попытки Зе достичь мира будут сорваны благодаря нашим радикалам, не удивлюсь, если на следующих выборах ОПЗЖ получит значительно больше голосов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 19:55

  shapo написав:
  ЛАД написав:Сегодня поразительное событие!
Забанили Переса!
Правда, всего-навсего за "склоку", а не за "разжигание", как shapo.
Но всё равно достижение.
Представляю, сколько душевных мук испытали!


Да уж,похоже, само мое появление на этом форуме уже стало разжиганием ненависти по религиозным и пр. мотивам.
Видимо, пора с этими беседами да и форумом заканчивать.

Намного раньше был ещё один мой пост, где я удивлялся Вашему бану, но его быстро удалили.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 19:59

  freeze написав:.......
Андрейка, гроза ватников, по званию младший лейтенант ФСБ под легендой школьника, ....

А что портвейн где-то выдавал себя за школьника?
А то я этот момент как-то прозевал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:01

Re: Політичні дискусії

  andrein написав:Золотые кадры для Раша Тудэй.
Видео

Вы ошибаетесь. Это всего лишь один из сторонников древнеславянского символа высказывает уважение тому символу, одновременно произнося древнеславянское слово "хайль".

Как здесь ранее писали - "А решение суда по нему есть? Нет? Значит это не преступление, просто детская шалость, тем более, что синагоги поблизости не видать."
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:03

Кстати под громким названием разведение сторон в Петровском скрывалось отвод 43 человек на 1000 метров, отвод должен завершиться за 3 дня )))))
С какой скоростью надо идти, чтобы несколько человек прошли 1000 метров за 3 дня )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:03

  freeze написав:По результатам опроса, проведенного социологами на неподконтрольной территории Донбасса, 57,8% жителей "ЛДНР" считают себя гражданами Украины. Об этом сообщает "Зеркало недели". со ссылкой на опрос, проведенный совместно с "Украинским институтом будущего".

Лидеры тамошних симпатий, к которым относятся очень хорошо и скорее хорошо -
Бойко - 39 %
Медведчук - 33 %
Ахметов - 33 %
Зеленский - 20 %
Янукович - 19 %
Аутсайдеры симпатий -
Тимошенко - 4%
Порошенко - 2 %

https://zn.ua/internal/test-na-sovmesti ... 5429_.html


Хто б сумнівався - 95%-ва вата. Тому і не дивно, що вони сплять і бачать себе за поребриком. Нам вони сто років не потрібні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:05

  ЛАД написав:
  freeze написав:.......
Андрейка, гроза ватников, по званию младший лейтенант ФСБ под легендой школьника, ....

А что портвейн где-то выдавал себя за школьника?
А то я этот момент как-то прозевал.


Не выдавал, но меня не проведешь, я по диплому преподаватель, гдесь уровень 9 класса, всё имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:07

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Женя Киселев сдал с потрохами телеканал Прямой, и постановочные репортажи, и черный список гостей, жесткая цензура и темники от теневого хозяина.
Все таки Пете надо жестче к подбору персонала относиться, отваливал тридцатку зелени ежемесячно неблагодарному косноязычному кадру.

Якось вдало співпало - обшуки і відверстіть. :)
Кожен канал проводить політику свого керівника - прямого чи тіньового. З ЗІКа звільнилась купа журналістів, після його покупки Медведчуком. Кому не подобається політика каналу, той звільняється. Кисєльов, коли звільнявся, казав, що йому треба писати книжку. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:09

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Вы знаете, среди моих знакомых есть люди, голосовавшие за ОПЗЖ. Совсем не пророссийские и, тем более, не пропутинские. Но если такие выступления будут продолжаться, точнее, будет под их влиянием продолжена языковая политика По, и если попытки Зе достичь мира будут сорваны благодаря нашим радикалам, не удивлюсь, если на следующих выборах ОПЗЖ получит значительно больше голосов.

І мовна політика продовжиться, і розведення заглохне, і ватанів більше на стане. Парадокс. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:14

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:Нам вони сто років не потрібні.

А сами земли (Донбасс), без людей, нам тоже не нужны?
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