Додано: Суб 09 лис, 2019 20:03

Кстати под громким названием разведение сторон в Петровском скрывалось отвод 43 человек на 1000 метров, отвод должен завершиться за 3 дня )))))

С какой скоростью надо идти, чтобы несколько человек прошли 1000 метров за 3 дня )))

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.