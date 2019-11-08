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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4596459745984599>
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:14

  zРадио написав:
  detroytred написав:https://glavred.info/ukraine/10119866-farion-nazvala-russkogovoryashchih-zashchitnikov-ukrainy-moskalyami.html

Также Фарион назвала "му***" тех, кто разговаривает на русском языке.

"Нет русскоязычного украинца, есть или москаль, или украинец", - подчеркнула Фарион.

Более того, она заявила, что москали – все те, кто воюет за Украину на Донбассе, но разговаривает на русском языке.

Зображення

PS: обратите внимание также на подписанта - понятно, откуда вся эта ура-патриотическая "илита" вылезла :mrgreen:

Хорошо знаю, как тяжело в те годы было поступить в партию "интеллигенту" (инженеру, учителю, студенту).
Практически 2 варианта - либо суперактивность, либо о-очень волосатая лапа.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:17

  freeze написав:https://zn.ua/internal/test-na-sovmestimost-335429_.html

Прочитав статтю. Якщо це правда то:
1. Їм так конкретно промивають мізки:
Зображення
Видно що більшість там думає що економічна ситуація в Україні погіршилась. Хоча по факту вона покращилась. Причому погіршилась більше ніж їхнє мат. становище.
2. Можна сказати так - Таке "населення" нам(Україні) непотрібне:
Зображення
90% того населення "душею" за Росію. Вони вважають що Росія права, а Україна на права. Тут нічого вже не поробиш. Не потрібен нам такий Донбас(це моя особиста думка).
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 09 лис, 2019 20:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:24

  freeze написав:
  andrein написав:Самое смешное, что может оказаться то что американцы потратили 5 млрд. на финансирование национал-патриотовтов, верхушка которых курируется из Кремля.


Ёёёё, я не удивлюсь, если Андрейка, гроза ватников, по званию младший лейтенант ФСБ под легендой школьника, а Libo из той же конторы, но он поумнее, минимум капитан.
Ничему удивляться в этой жизни нельзя /c/

  ЛАД написав:
  freeze написав:.......
Андрейка, гроза ватников, по званию младший лейтенант ФСБ под легендой школьника, ....

А что портвейн где-то выдавал себя за школьника?
А то я этот момент как-то прозевал.

Шановна адміністрація, чому таких не банять? Ну можна обізвати людину одним словом, але "фантазувати" цілими абзацами, та ще й без жодних доказів і ще це між собою обговорювати - мені здається це перебір.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:27

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:А сами земли (Донбасс), без людей, нам тоже не нужны?

Ми не Раша. Всі ці розмови про повернення Донбасу чи Криму потрібні тільки для санкцій проти Раші і виграшів в міжнародних судах компенсацій за анексію. Ніхто реально нічого повертати не буде.
Донбас – це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім’ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж,
– нібито зазначав свого часу Гончар.

За словами Винничука, це публікація його щоденника ще з 90-тих років, який було опубліковано у газеті "Літературна Україна" 19 лютого 2015 року.

https://24tv.ua/ukrayina_tag1119/
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:31

  lapay написав:
  freeze написав:По результатам опроса, проведенного социологами на неподконтрольной территории Донбасса, 57,8% жителей "ЛДНР" считают себя гражданами Украины. Об этом сообщает "Зеркало недели". со ссылкой на опрос, проведенный совместно с "Украинским институтом будущего".

Лидеры тамошних симпатий, к которым относятся очень хорошо и скорее хорошо -
Бойко - 39 %
Медведчук - 33 %
Ахметов - 33 %
Зеленский - 20 %
Янукович - 19 %
Аутсайдеры симпатий -
Тимошенко - 4%
Порошенко - 2 %

https://zn.ua/internal/test-na-sovmesti ... 5429_.html


Хто б сумнівався - 95%-ва вата. Тому і не дивно, що вони сплять і бачать себе за поребриком. Нам вони сто років не потрібні.

Ну понятно. Нам нужны только люди, голосующие за По или , в крайнем случае, за Юлю.
Лучше б, конечно, за Корчинского, но это пока рано.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:33

andrijk777
Конец из старого, известного анекдота:
"А нас-то за что?" (с)

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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:36

  lapay написав:
  yanyura написав:А сами земли (Донбасс), без людей, нам тоже не нужны?

Ми не Раша. Всі ці розмови про повернення Донбасу чи Криму потрібні тільки для санкцій проти Раші і виграшів в міжнародних судах компенсацій за анексію. Ніхто реально нічого повертати не буде.
Донбас – це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім’ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж,
– нібито зазначав свого часу Гончар.

За словами Винничука, це публікація його щоденника ще з 90-тих років, який було опубліковано у газеті "Літературна Україна" 19 лютого 2015 року.

https://24tv.ua/ukrayina_tag1119/

Раші той непотріб теж не потрібен
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:37

  andrijk777 написав:Ну можна обізвати людину одним словом, але "фантазувати" цілими абзацами, та ще й без жодних доказів і ще це між собою обговорювати - мені здається це перебір.


С чего вы решили, что здесь можно обзывать людей одним словом ? Это запрещено правилами сайта.
Мы вообще не про вас, мы про ситуацию в целом, когда многие провокаторы оказываются агентами страны-агрессора, о чем собственно и заявили в нашем СБУ.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:42

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Ну понятно. Нам нужны только люди, голосующие за По или , в крайнем случае, за Юлю.
Лучше б, конечно, за Корчинского, но это пока рано.

Люди, які голосували, на незаконному референдумі, за приєднання до Раші, нам точно не потрібні. Вони самі зробили свій вибір і нехай котяться ковбаскою за рашенскою ковбасою.
Хто не хоче руського міру, повинен мати можливість переїхати в Україну.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:48

  lapay написав:
  yanyura написав:А сами земли (Донбасс), без людей, нам тоже не нужны?

Ми не Раша. Всі ці розмови про повернення Донбасу чи Криму потрібні тільки для санкцій проти Раші і виграшів в міжнародних судах компенсацій за анексію. Ніхто реально нічого повертати не буде.
.....

Интересный вариант.
Т.е., возможно, все эти события результат хитрого плана Украины, направленного против Раши? :lol:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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