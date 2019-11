Додано: Суб 09 лис, 2019 20:36

lapay написав: yanyura написав: А сами земли (Донбасс), без людей, нам тоже не нужны? А сами земли (Донбасс), без людей, нам тоже не нужны?

Ми не Раша. Всі ці розмови про повернення Донбасу чи Криму потрібні тільки для санкцій проти Раші і виграшів в міжнародних судах компенсацій за анексію. Ніхто реально нічого повертати не буде.



– нібито зазначав свого часу Гончар.



За словами Винничука, це публікація його щоденника ще з 90-тих років, який було опубліковано у газеті "Літературна Україна" 19 лютого 2015 року.



https://24tv.ua/ukrayina_tag1119/ Донбас – це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім’ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж,– нібито зазначав свого часу Гончар.За словами Винничука, це публікація його щоденника ще з 90-тих років, який було опубліковано у газеті "Літературна Україна" 19 лютого 2015 року. Ми не Раша. Всі ці розмови про повернення Донбасу чи Криму потрібні тільки для санкцій проти Раші і виграшів в міжнародних судах компенсацій за анексію. Ніхто реально нічого повертати не буде.

Раші той непотріб теж не потрібен Раші той непотріб теж не потрібен

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/