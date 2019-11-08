Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Прочитав статтю. Якщо це правда то: 1. Їм так конкретно промивають мізки: Видно що більшість там думає що економічна ситуація в Україні погіршилась. Хоча по факту вона покращилась. Причому погіршилась більше ніж їхнє мат. становище. 2. Можна сказати так - Таке "населення" нам(Україні) непотрібне: 90% того населення "душею" за Росію. Вони вважають що Росія права, а Україна на права. Тут нічого вже не поробиш. Не потрібен нам такий Донбас(це моя особиста думка).
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 09 лис, 2019 20:28, всього редагувалось 1 раз.
andrein написав:Самое смешное, что может оказаться то что американцы потратили 5 млрд. на финансирование национал-патриотовтов, верхушка которых курируется из Кремля.
Ёёёё, я не удивлюсь, если Андрейка, гроза ватников, по званию младший лейтенант ФСБ под легендой школьника, а Libo из той же конторы, но он поумнее, минимум капитан. Ничему удивляться в этой жизни нельзя /c/
ЛАД написав:
freeze написав:....... Андрейка, гроза ватников, по званию младший лейтенант ФСБ под легендой школьника, ....
А что портвейн где-то выдавал себя за школьника? А то я этот момент как-то прозевал.
Шановна адміністрація, чому таких не банять? Ну можна обізвати людину одним словом, але "фантазувати" цілими абзацами, та ще й без жодних доказів і ще це між собою обговорювати - мені здається це перебір.
yanyura написав:А сами земли (Донбасс), без людей, нам тоже не нужны?
Ми не Раша. Всі ці розмови про повернення Донбасу чи Криму потрібні тільки для санкцій проти Раші і виграшів в міжнародних судах компенсацій за анексію. Ніхто реально нічого повертати не буде.
Донбас – це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім’ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж, – нібито зазначав свого часу Гончар.
За словами Винничука, це публікація його щоденника ще з 90-тих років, який було опубліковано у газеті "Літературна Україна" 19 лютого 2015 року.
freeze написав:По результатам опроса, проведенного социологами на неподконтрольной территории Донбасса, 57,8% жителей "ЛДНР" считают себя гражданами Украины. Об этом сообщает "Зеркало недели". со ссылкой на опрос, проведенный совместно с "Украинским институтом будущего".
Лидеры тамошних симпатий, к которым относятся очень хорошо и скорее хорошо - Бойко - 39 % Медведчук - 33 % Ахметов - 33 % Зеленский - 20 % Янукович - 19 % Аутсайдеры симпатий - Тимошенко - 4% Порошенко - 2 %
yanyura написав:А сами земли (Донбасс), без людей, нам тоже не нужны?
Ми не Раша. Всі ці розмови про повернення Донбасу чи Криму потрібні тільки для санкцій проти Раші і виграшів в міжнародних судах компенсацій за анексію. Ніхто реально нічого повертати не буде.
Донбас – це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім’ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж, – нібито зазначав свого часу Гончар.
За словами Винничука, це публікація його щоденника ще з 90-тих років, який було опубліковано у газеті "Літературна Україна" 19 лютого 2015 року.
andrijk777 написав:Ну можна обізвати людину одним словом, але "фантазувати" цілими абзацами, та ще й без жодних доказів і ще це між собою обговорювати - мені здається це перебір.
С чего вы решили, что здесь можно обзывать людей одним словом ? Это запрещено правилами сайта. Мы вообще не про вас, мы про ситуацию в целом, когда многие провокаторы оказываются агентами страны-агрессора, о чем собственно и заявили в нашем СБУ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав:Ну понятно. Нам нужны только люди, голосующие за По или , в крайнем случае, за Юлю. Лучше б, конечно, за Корчинского, но это пока рано.
Люди, які голосували, на незаконному референдумі, за приєднання до Раші, нам точно не потрібні. Вони самі зробили свій вибір і нехай котяться ковбаскою за рашенскою ковбасою. Хто не хоче руського міру, повинен мати можливість переїхати в Україну.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.