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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4597459845994600>
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:49

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Востаннє редагувалось andrein в Суб 09 лис, 2019 21:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:49

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  ЛАД написав:Ну понятно. Нам нужны только люди, голосующие за По или , в крайнем случае, за Юлю.
Лучше б, конечно, за Корчинского, но это пока рано.

Люди, які голосували, на незаконному референдумі, за приєднання до Раші, нам точно не потрібні. Вони самі зробили свій вибір і нехай котяться ковбаскою за рашенскою ковбасою.
Хто не хоче руського міру, повинен мати можливість переїхати в Україну.


Отказ от ОРДЛО это очень сложный, сложнейший вопрос, руководство государства не может самостоятельно принять такое решение, оно будет делегитимизировано в глазах мирового сообщества, это во первых, а во вторых это прямо запрещено Конституцией.
Единственно возможный легитимный путь в этом направлении это решение общенационального референдума.

Может так совпало, но в слуге народа в последнюю неделю начали активно работать над законопроектом об общенациональном референдуме.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 21:05

  Yuri_Z написав:
  19yuriy91 написав: да уж, петя , в некотором смысле, лох ишо тот.
Женя Киселев один из немногих, кто под ввп-газпром не лёг.
да и, опять же, петя, обещавший, отрубить себе шото за свободу слова....
ур.од пистливый.

Лох что его начали кидать напарники, а он в ответ ничего не сделал..?
Женька после Рашки начал делать "правильные" действия. Например, взять яныка...
А что? Свободы слова у нас нет? Можете посмотреть рейтинги, и Вы удивитесь, что по этому показателю мы не в конце в мире...
"у.од пистилвый" - Вы, наверно, уже забыли, что он сделал в столь трудный час.
Ну, что же... Это в порядке вещей у людей быть не благодарными.

щас раскаюсь, а с понедельника, таки, пойду вступлю в бпп, раз уж на то пошло.
но сначала проясните.
шо за напарники, в чём кидалово?
шо там за косяки "правильные" у Женьки? да ещё совместно с яныком?
по Свободе слова мы далеко не впереди
По итогам 2018 года Украина заняла 101 место среди 180 стран мира в Индексе свободы слова, который ежегодно рассчитывает организация «Репортеры без границ». По сравнению с 2017 годом наша страна поднялась в рейтинге всего на одну позицию, набрав 31,16 балл.

В рейтинге свободы прессы, который обнародовала 18 апреля 2019 международная правозащитная организация «Репортеры без границ», Украина заняла 102 место, опустившись на одну отметку ниже по сравнению с прошлогодним показателем.

так шо не надо пис....
но дело даже не в этом, а то , шо порох грозился помереть за эту свободу, а сам на своих каналах делает всё с точностью наоборот.
и не надо мне парить про
Вы, наверно, уже забыли, что он сделал в столь трудный час.
Ну, что же... Это в порядке вещей у людей быть не благодарными.

ну шо за детсад :evil:
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 21:05

Re: Політичні дискусії


Не мое


Еще одно «мудрое» решение – это назначение Гончаруком своим советником по внешней политики Светланы Залищук, которая входит в группу известных квартирооптимистов – Залищук, Лещенко, Найем.

Видимо, не только демократы в Вашингтоне, но и местные представители либералистической общественности хотят довести Дональда Трамповича и его суперактивного адвоката Джулиани до гипертонического криза от раздумий, сколько еще врагов США и лично Трампа может окопаться в структурах украинской власти.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 21:08

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:Хто не хоче руського міру, повинен мати можливість переїхати в Україну.

Переедут, а дальше что?
Титушки ворвались в "дом Арбузова" и выкидывали на улицу переселенцев: в Киеве стреляли возле скандального общежития, есть раненые - кадры
16 апреля 2018

https://www.dialog.ua/ukraine/149296_1523882698
На Сичеславщине переселенцев выселяют за долги
2019-04-03
...
По словам жильцов, с начала года тарифы на коммуналку им подняли втрое – до 1500 гривен за человека.
...

http://newformat.info/socium/na-sichesl ... -za-dolgi/
Как переселенцы с Донбасса годами живут в харьковских контейнерах
26 октября 2019

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-50193009
МинВОТ провалило все 10 проектов по поддержке ветеранов и переселенцев, - Счетная палата
06.11.2019

https://112.ua/ekonomika/minvot-provali ... 13922.html
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 21:13

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Отказ от ОРДЛО это очень сложный, сложнейший вопрос, руководство государства не может самостоятельно принять такое решение, оно будет делегитимизировано в глазах мирового сообщества, это во первых, а во вторых это прямо запрещено Конституцией.
Единственно возможный легитимный путь в этом направлении это решение общенационального референдума.

Может так совпало, но в слуге народа в последнюю неделю начали активно работать над законопроектом об общенациональном референдуме.

Офіційно ніхто від ОРДЛО відмовлятись не буде. Зараз останній шанс якось розрулити ситуацію, яка, закономірно, закінчиться заморозкою конфлікту. Потім буде офіційно озвучено вищеописано: "Хто хоче переїхати - отримає житло чи виплати на оренду - всі інші пішли на х.." Не так грубо, звісно, але суть та сама. І лавочку з двома пенсіями прикриють. Пенсії будуть отримувати тільки ті, хто тут постійно проживає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 21:16

yanyura
І що, в їх улюбленій Раші не те саме? Так само виселяють "біженців" і урізають виплати. Погугліть, якщо є бажання.
Вічної халяви не буває.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 21:26

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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 21:32

  lapay написав:yanyura
І що, в їх улюбленій Раші не те саме? Так само виселяють "біженців" і урізають виплати. Погугліть, якщо є бажання.
Вічної халяви не буває.

И опять двадцать пять! (с)

Ваши слова
Хто не хоче руського міру, повинен мати можливість переїхати в Україну.

Я привел вам отношение украинской власти к тем, кто
не хоче руського міру


а в ответ
І що, в їх улюбленій Раші не те саме?


Если бы она была "їх улюблена Раша", они поехали бы в нее, а они вернулись в "їх улюблену Україну".
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 21:53

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Если бы она была "їх улюблена Раша", они поехали бы в нее, а они вернулись в "їх улюблену Україну".

Про халяву теж прочитайте. Куди б вони не поїхали, пожиттєвих виплат не буде. Все в рамках скромного бюджету.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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