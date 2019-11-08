Додано: Суб 09 лис, 2019 21:05

Yuri_Z написав: 19yuriy91 написав: да уж, петя , в некотором смысле, лох ишо тот.

Женя Киселев один из немногих, кто под ввп-газпром не лёг.

да и, опять же, петя, обещавший, отрубить себе шото за свободу слова....

ур.од пистливый. да уж, петя , в некотором смысле, лох ишо тот.Женя Киселев один из немногих, кто под ввп-газпром не лёг.да и, опять же, петя, обещавший, отрубить себе шото за свободу слова....ур.од пистливый.

Лох что его начали кидать напарники, а он в ответ ничего не сделал..?

Женька после Рашки начал делать "правильные" действия. Например, взять яныка...

А что? Свободы слова у нас нет? Можете посмотреть рейтинги, и Вы удивитесь, что по этому показателю мы не в конце в мире...

"у.од пистилвый" - Вы, наверно, уже забыли, что он сделал в столь трудный час.

Ну, что же... Это в порядке вещей у людей быть не благодарными. Лох что его начали кидать напарники, а он в ответ ничего не сделал..?Женька после Рашки начал делать "правильные" действия. Например, взять яныка...А что? Свободы слова у нас нет? Можете посмотреть рейтинги, и Вы удивитесь, что по этому показателю мы не в конце в мире..."у.од пистилвый" - Вы, наверно, уже забыли, что он сделал в столь трудный час.Ну, что же... Это в порядке вещей у людей быть не благодарными.

По итогам 2018 года Украина заняла 101 место среди 180 стран мира в Индексе свободы слова, который ежегодно рассчитывает организация «Репортеры без границ». По сравнению с 2017 годом наша страна поднялась в рейтинге всего на одну позицию, набрав 31,16 балл.

В рейтинге свободы прессы, который обнародовала 18 апреля 2019 международная правозащитная организация «Репортеры без границ», Украина заняла 102 место, опустившись на одну отметку ниже по сравнению с прошлогодним показателем.

Вы, наверно, уже забыли, что он сделал в столь трудный час.

Ну, что же... Это в порядке вещей у людей быть не благодарными.

щас раскаюсь, а с понедельника, таки, пойду вступлю в бпп, раз уж на то пошло.но сначала проясните.шо за напарники, в чём кидалово?шо там за косяки "правильные" у Женьки? да ещё совместно с яныком?по Свободе слова мы далеко не впередитак шо не надо пис....но дело даже не в этом, а то , шо порох грозился помереть за эту свободу, а сам на своих каналах делает всё с точностью наоборот.и не надо мне парить прону шо за детсад