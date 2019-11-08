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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4597459845994600 Додано: Суб 09 лис, 2019 21:59 freeze написав:

Отказ от ОРДЛО это очень сложный, сложнейший вопрос, руководство государства не может самостоятельно принять такое решение, оно будет делегитимизировано в глазах мирового сообщества, это во первых, а во вторых это прямо запрещено Конституцией.

Единственно возможный легитимный путь в этом направлении это решение общенационального референдума.



Может так совпало, но в слуге народа в последнюю неделю начали активно работать над законопроектом об общенациональном референдуме. Отказ от ОРДЛО это очень сложный, сложнейший вопрос, руководство государства не может самостоятельно принять такое решение, оно будет делегитимизировано в глазах мирового сообщества, это во первых, а во вторых это прямо запрещено Конституцией.Единственно возможный легитимный путь в этом направлении это решение общенационального референдума.Может так совпало, но в слуге народа в последнюю неделю начали активно работать над законопроектом об общенациональном референдуме.



Если в вопросе ОРДЛО мозги пересичных не будут дистиллированы пропагандой, как это было сделано в вопросе майдана, то абсолютное большинство выразит решительное "нет" идее добровольной сдачи территории.



Заодно, вся страна увидит, с какого края у нас больше сепаратистов - с восточного, или западного...



PS: хотя сама постановка вопроса вызывает недоумение... По-идее, в сепаратизме сразу можно подозревать всех, кто к подобному референдуму призывает и решится провести... Если в вопросе ОРДЛО мозги пересичных не будут дистиллированы пропагандой, как это было сделано в вопросе майдана, то абсолютное большинство выразит решительное "нет" идее добровольной сдачи территории.Заодно, вся страна увидит, с какого края у нас больше сепаратистов - с восточного, или западного...PS: хотя сама постановка вопроса вызывает недоумение... По-идее, в сепаратизме сразу можно подозревать всех, кто к подобному референдуму призывает и решится провести... zРадио

Повідомлень: 4102 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 22:05 Re: Політичні дискусії lapay написав: yanyura

І що, в їх улюбленій Раші не те саме? Так само виселяють "біженців" і урізають виплати. Погугліть, якщо є бажання.

Вічної халяви не буває.



Кстати обычно сравнивают возможную заморозку коефликта с Приднестровьем, но тут скорее надо с Карабахом.

Все предприятия-экспортеры из Приднестровья платят налог в общую казну Молдовы, ставят официальную лейбу Сделано в Молдове и пользуются сертификатами соответствия Молдовы, кроме того на Приднестровье распространяется действие Зоны свободной торговли с ЕС, всякие КПП между ними пустая формальность, на бытовом уровне нет никакой вражды, автомобили с номерами ПМР свободно ездят по Кишиневу, а на неделе Президент Молдовы квасил за столом в Бендерах с Президентом ПМР.



Так что приднестровский вариант в ОРДЛО как по мне отпадает в случае заморозки. Будет Карабах, кстати Армения до сих пор официально не признала Карабах, а военнослужащие армянской армии, дислоцирующие в Карабахе, не используют форму армянской армии и обязательно пишут рапорт якобы с просьбой принять на службу в качестве добровольца. Кстати обычно сравнивают возможную заморозку коефликта с Приднестровьем, но тут скорее надо с Карабахом.Все предприятия-экспортеры из Приднестровья платят налог в общую казну Молдовы, ставят официальную лейбу Сделано в Молдове и пользуются сертификатами соответствия Молдовы, кроме того на Приднестровье распространяется действие Зоны свободной торговли с ЕС, всякие КПП между ними пустая формальность, на бытовом уровне нет никакой вражды, автомобили с номерами ПМР свободно ездят по Кишиневу, а на неделе Президент Молдовы квасил за столом в Бендерах с Президентом ПМР.Так что приднестровский вариант в ОРДЛО как по мне отпадает в случае заморозки. Будет Карабах, кстати Армения до сих пор официально не признала Карабах, а военнослужащие армянской армии, дислоцирующие в Карабахе, не используют форму армянской армии и обязательно пишут рапорт якобы с просьбой принять на службу в качестве добровольца. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13449 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3747 раз. Подякували: 5528 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 22:14 19yuriy91 написав: шо за напарники, в чём кидалово? шо за напарники, в чём кидалово?

К выборам президента Украины-2019 когда соц.опросы начали давать уверенную победу Зеленского, то "друзья" Пороха начала одним за одним кричать "зрада", давай Зе, Порох какой плохой



шо там за косяки "правильные" у Женьки? да ещё совместно с яныком?

Киселёв после приезда в Украину занял позицию лизать задницу, а вот журналистикой он занимался в Рашке.



по Свободе слова мы далеко не впереди. По итогам 2018 года Украина заняла 101 место среди 180 стран мира в Индексе свободы слова, который ежегодно рассчитывает организация «Репортеры без границ»...В рейтинге свободы прессы, который обнародовала 18 апреля 2019 международная правозащитная организация «Репортеры без границ», Украина заняла 102 место, опустившись на одну отметку ниже по сравнению с прошлогодним показателем.

Тут проблема в том, что у нас под боком есть есть дурной, наглый и ебнт сосед. Этот соседушка готов вкладывать очень большие деньги в наше СМИ. Наверно, из-за этого мы только в средине. Если бы не этот фактор, можно предположить, что мы оказались в два раза выше...



так шо не надо пис....

но дело даже не в этом, а то , шо порох грозился помереть за эту свободу, а сам на своих каналах делает всё с точностью наоборот.

Что вытворяет хотя бы канал 1+1, я удивлен, как он эту помойку не закрыл.. и что ему оставалось делать? Смотреть и молчать? При том он заведомо оказался в проигрышной ситуации (рейтинги каналов)



ну шо за детсад

Ну, да. В стране война, инвесторы посматывали удочки и свалили, денег в казне нет, курс не соответствует эконом. положению, пол страны не платит налогов... и тут еще карлик пу беспредел творит Ну, да... шо за детсад К выборам президента Украины-2019 когда соц.опросы начали давать уверенную победу Зеленского, то "друзья" Пороха начала одним за одним кричать "зрада", давай Зе, Порох какой плохойКиселёв после приезда в Украину занял позицию лизать задницу, а вот журналистикой он занимался в Рашке.Тут проблема в том, что у нас под боком есть есть дурной, наглый и ебнт сосед. Этот соседушка готов вкладывать очень большие деньги в наше СМИ. Наверно, из-за этого мы только в средине. Если бы не этот фактор, можно предположить, что мы оказались в два раза выше...Что вытворяет хотя бы канал 1+1, я удивлен, как он эту помойку не закрыл.. и что ему оставалось делать? Смотреть и молчать? При том он заведомо оказался в проигрышной ситуации (рейтинги каналов)Ну, да. В стране война, инвесторы посматывали удочки и свалили, денег в казне нет, курс не соответствует эконом. положению, пол страны не платит налогов... и тут еще карлик пу беспредел творит Ну, да... шо за детсад Yuri_Z Повідомлень: 61 З нами з: 18.06.18 Подякував: 18 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 22:15 Re: Політичні дискусії freeze написав: Так что приднестровский вариант в ОРДЛО как по мне отпадает в случае заморозки. Будет Карабах, кстати Армения до сих пор официально не признала Карабах, а военнослужащие армянской армии, дислоцирующие в Карабахе, не используют форму армянской армии и обязательно пишут рапорт якобы с просьбой принять на службу в качестве добровольца. Так что приднестровский вариант в ОРДЛО как по мне отпадает в случае заморозки. Будет Карабах, кстати Армения до сих пор официально не признала Карабах, а военнослужащие армянской армии, дислоцирующие в Карабахе, не используют форму армянской армии и обязательно пишут рапорт якобы с просьбой принять на службу в качестве добровольца.

Грузія теж визнала Абхазію і Північну Осетію окупованими територіями, з якими дуже мало контактів, як і у Вірменії з Карабахом. Ми наступні.

В Молдові ватанів забагато, тому в них і офіційний статус Придністров'я і Додон. В нас такий фокус не пройде. Грузія теж визнала Абхазію і Північну Осетію окупованими територіями, з якими дуже мало контактів, як і у Вірменії з Карабахом. Ми наступні.В Молдові ватанів забагато, тому в них і офіційний статус Придністров'я і Додон. В нас такий фокус не пройде. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8867 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1080 раз. Подякували: 1173 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4597459845994600 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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