Додано: Суб 09 лис, 2019 22:14

19yuriy91 написав: шо за напарники, в чём кидалово? шо за напарники, в чём кидалово?

шо там за косяки "правильные" у Женьки? да ещё совместно с яныком?

по Свободе слова мы далеко не впереди. По итогам 2018 года Украина заняла 101 место среди 180 стран мира в Индексе свободы слова, который ежегодно рассчитывает организация «Репортеры без границ»...В рейтинге свободы прессы, который обнародовала 18 апреля 2019 международная правозащитная организация «Репортеры без границ», Украина заняла 102 место, опустившись на одну отметку ниже по сравнению с прошлогодним показателем.

так шо не надо пис....

но дело даже не в этом, а то , шо порох грозился помереть за эту свободу, а сам на своих каналах делает всё с точностью наоборот.

ну шо за детсад

К выборам президента Украины-2019 когда соц.опросы начали давать уверенную победу Зеленского, то "друзья" Пороха начала одним за одним кричать "зрада", давай Зе, Порох какой плохойКиселёв после приезда в Украину занял позицию лизать задницу, а вот журналистикой он занимался в Рашке.Тут проблема в том, что у нас под боком есть есть дурной, наглый и ебнт сосед. Этот соседушка готов вкладывать очень большие деньги в наше СМИ. Наверно, из-за этого мы только в средине. Если бы не этот фактор, можно предположить, что мы оказались в два раза выше...Что вытворяет хотя бы канал 1+1, я удивлен, как он эту помойку не закрыл.. и что ему оставалось делать? Смотреть и молчать? При том он заведомо оказался в проигрышной ситуации (рейтинги каналов)Ну, да. В стране война, инвесторы посматывали удочки и свалили, денег в казне нет, курс не соответствует эконом. положению, пол страны не платит налогов... и тут еще карлик пу беспредел творит Ну, да... шо за детсад