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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 09 лис, 2019 23:59
detroytred написав:
https://glavred.info/ukraine/10119866-farion-nazvala-russkogovoryashchih-zashchitnikov-ukrainy-moskalyami.html
Также Фарион назвала "му***" тех, кто разговаривает на русском языке.
"Нет русскоязычного украинца, есть или москаль, или украинец", - подчеркнула Фарион.
Более того, она заявила, что москали – все те, кто воюет за Украину на Донбассе, но разговаривает на русском языке.
Далась вам эта Фарион. Жирик в юбке.
Она уже не депутат и не занимает никаких гос.постов.
Я вижу, вам делать нечего - такие вбросы делать?
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Додано: Нед 10 лис, 2019 00:08
yanyura написав: lapay написав:
Нам вони сто років не потрібні.
А сами земли (Донбасс), без людей, нам тоже не нужны?
Там не земли, там разворованная и разгромленная промзона.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 00:10
zРадио написав:
...,....
Если в вопросе ОРДЛО мозги пересичных не будут дистиллированы пропагандой, как это было сделано в вопросе майдана, то абсолютное большинство выразит решительное "нет" идее добровольной сдачи территории.
........
Не уверен.
Уже писал - не обладаю достаточной информацией, чтобы судить о настроениях людей в Украине и ОРДЛО, но вполне допускаю, что после всего ужиться будет сложно.
Поэтому возможен
и вариант отказа от этих территорий (по крайней мере, временного).
Но для этого, как абсолютно верно пишет freeze
, необходим референдум.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 00:21
ЛАД написав: zРадио написав:
...,....
Если в вопросе ОРДЛО мозги пересичных не будут дистиллированы пропагандой, как это было сделано в вопросе майдана, то абсолютное большинство выразит решительное "нет" идее добровольной сдачи территории.
........
Не уверен.
Уже писал - не обладаю достаточной информацией, чтобы судить о настроениях людей в Украине и ОРДЛО, но вполне допускаю, что после всего ужиться будет сложно.
Поэтому возможен
и вариант отказа от этих территорий (по крайней мере, временного).
Но для этого, как абсолютно верно пишет freeze
, необходим референдум.
для чого реферндум?
лишаєм як є: ні війни, ні миру...
точніше, хочеш миру, готуйся до війни.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 00:22
zРадио написав: freeze написав:
Отказ от ОРДЛО это очень сложный, сложнейший вопрос, руководство государства не может самостоятельно принять такое решение, оно будет делегитимизировано в глазах мирового сообщества, это во первых, а во вторых это прямо запрещено Конституцией.
Единственно возможный легитимный путь в этом направлении это решение общенационального референдума.
Может так совпало, но в слуге народа в последнюю неделю начали активно работать над законопроектом об общенациональном референдуме.
Если в вопросе ОРДЛО мозги пересичных не будут дистиллированы пропагандой, как это было сделано в вопросе майдана, то абсолютное большинство выразит решительное "нет" идее добровольной сдачи территории.
Заодно, вся страна увидит, с какого края у нас больше сепаратистов - с восточного, или западного...
PS: хотя сама постановка вопроса вызывает недоумение... По-идее, в сепаратизме сразу можно подозревать всех, кто к подобному референдуму призывает и решится провести...
Чехи и словаки мирно разделились без всякого подозрения в сепаратизме.
Хотя я не верю в возможность такого референдума.
Потребуется согласие "мировой общественности" (прежде всего московского и вашингтонского обкомов).
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Додано: Нед 10 лис, 2019 00:26
Starikan написав:
..........
Далась вам эта Фарион. Жирик в юбке.
Она уже не депутат и не занимает никаких гос.постов.
Я вижу, вам делать нечего - такие вбросы делать?
Она-то никто.
Но у нас как-то слишком много таких"никто".
И Корчинский никто, и Тягнибок (этого, правда, практически не слышно), и Семенченко был никто, и Ярош был никто, и Билецкий практически никто (один из 450 депутатов).
Но на кого-то они влияют и картинку для россСМИ создают.
Сегодня выкладывали видео бойцов "Азова" с наколотыми свастиками, размахивающих нацистским знаменем. Они тоже никто. Но на многих и здесь у нас, и в России (да и не только) это подействует.
Особенно, если всё это происходит абсолютно безнаказанно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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