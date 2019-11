Додано: Нед 10 лис, 2019 00:21

ЛАД написав: zРадио написав: ...,....

Если в вопросе ОРДЛО мозги пересичных не будут дистиллированы пропагандой, как это было сделано в вопросе майдана, то абсолютное большинство выразит решительное "нет" идее добровольной сдачи территории.

........ ...,....Если в вопросе ОРДЛО мозги пересичных не будут дистиллированы пропагандой, как это было сделано в вопросе майдана, то абсолютное большинство выразит решительное "нет" идее добровольной сдачи территории.........

Не уверен.

Уже писал - не обладаю достаточной информацией, чтобы судить о настроениях людей в Украине и ОРДЛО, но вполне допускаю, что после всего ужиться будет сложно.

Поэтому возможен и вариант отказа от этих территорий (по крайней мере, временного).

Но для этого, как абсолютно верно пишет freeze, необходим референдум. Не уверен.Уже писал - не обладаю достаточной информацией, чтобы судить о настроениях людей в Украине и ОРДЛО, но вполне допускаю, что после всего ужиться будет сложно.Поэтомуи вариант отказа от этих территорий (по крайней мере, временного).Но для этого, как абсолютно верно пишет, необходим референдум.

для чого реферндум?

лишаєм як є: ні війни, ні миру...

точніше, хочеш миру, готуйся до війни. для чого реферндум?лишаєм як є: ні війни, ні миру...точніше, хочеш миру, готуйся до війни.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/