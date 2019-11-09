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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4599460046014602> Додано: Суб 09 лис, 2019 23:59 detroytred написав: https://glavred.info/ukraine/10119866-farion-nazvala-russkogovoryashchih-zashchitnikov-ukrainy-moskalyami.html

Также Фарион назвала "му***" тех, кто разговаривает на русском языке.

"Нет русскоязычного украинца, есть или москаль, или украинец", - подчеркнула Фарион.

Более того, она заявила, что москали – все те, кто воюет за Украину на Донбассе, но разговаривает на русском языке. https://glavred.info/ukraine/10119866-farion-nazvala-russkogovoryashchih-zashchitnikov-ukrainy-moskalyami.htmlТакже Фарион назвала "му***" тех, кто разговаривает на русском языке."Нет русскоязычного украинца, есть или москаль, или украинец", - подчеркнула Фарион.Более того, она заявила, что москали – все те, кто воюет за Украину на Донбассе, но разговаривает на русском языке.

Далась вам эта Фарион. Жирик в юбке.

Она уже не депутат и не занимает никаких гос.постов.

Я вижу, вам делать нечего - такие вбросы делать? Далась вам эта Фарион. Жирик в юбке.Она уже не депутат и не занимает никаких гос.постов.Я вижу, вам делать нечего - такие вбросы делать? Не читаю - Aqaz123, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик, andrein Starikan 2 Повідомлень: 16390 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1556 раз. Подякували: 2530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 00:08 yanyura написав: lapay написав: Нам вони сто років не потрібні. Нам вони сто років не потрібні.

А сами земли (Донбасс), без людей, нам тоже не нужны? А сами земли (Донбасс), без людей, нам тоже не нужны?

Там не земли, там разворованная и разгромленная промзона. Там не земли, там разворованная и разгромленная промзона. Не читаю - Aqaz123, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик, andrein Starikan 2 Повідомлень: 16390 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1556 раз. Подякували: 2530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 00:10 zРадио написав: ...,....

Если в вопросе ОРДЛО мозги пересичных не будут дистиллированы пропагандой, как это было сделано в вопросе майдана, то абсолютное большинство выразит решительное "нет" идее добровольной сдачи территории.

........ ...,....Если в вопросе ОРДЛО мозги пересичных не будут дистиллированы пропагандой, как это было сделано в вопросе майдана, то абсолютное большинство выразит решительное "нет" идее добровольной сдачи территории.........

Не уверен.

Уже писал - не обладаю достаточной информацией, чтобы судить о настроениях людей в Украине и ОРДЛО, но вполне допускаю, что после всего ужиться будет сложно.

Поэтому возможен и вариант отказа от этих территорий (по крайней мере, временного).

Но для этого, как абсолютно верно пишет freeze, необходим референдум. Не уверен.Уже писал - не обладаю достаточной информацией, чтобы судить о настроениях людей в Украине и ОРДЛО, но вполне допускаю, что после всего ужиться будет сложно.Поэтомуи вариант отказа от этих территорий (по крайней мере, временного).Но для этого, как абсолютно верно пишет, необходим референдум. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14773 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 00:21 ЛАД написав: zРадио написав: ...,....

Если в вопросе ОРДЛО мозги пересичных не будут дистиллированы пропагандой, как это было сделано в вопросе майдана, то абсолютное большинство выразит решительное "нет" идее добровольной сдачи территории.

........ ...,....Если в вопросе ОРДЛО мозги пересичных не будут дистиллированы пропагандой, как это было сделано в вопросе майдана, то абсолютное большинство выразит решительное "нет" идее добровольной сдачи территории.........

Не уверен.

Уже писал - не обладаю достаточной информацией, чтобы судить о настроениях людей в Украине и ОРДЛО, но вполне допускаю, что после всего ужиться будет сложно.

Поэтому возможен и вариант отказа от этих территорий (по крайней мере, временного).

Но для этого, как абсолютно верно пишет freeze, необходим референдум. Не уверен.Уже писал - не обладаю достаточной информацией, чтобы судить о настроениях людей в Украине и ОРДЛО, но вполне допускаю, что после всего ужиться будет сложно.Поэтомуи вариант отказа от этих территорий (по крайней мере, временного).Но для этого, как абсолютно верно пишет, необходим референдум.

для чого реферндум?

лишаєм як є: ні війни, ні миру...

точніше, хочеш миру, готуйся до війни. для чого реферндум?лишаєм як є: ні війни, ні миру...точніше, хочеш миру, готуйся до війни. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 16668 З нами з: 09.03.14 Подякував: 975 раз. Подякували: 1008 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 00:22 zРадио написав: freeze написав: Отказ от ОРДЛО это очень сложный, сложнейший вопрос, руководство государства не может самостоятельно принять такое решение, оно будет делегитимизировано в глазах мирового сообщества, это во первых, а во вторых это прямо запрещено Конституцией.

Единственно возможный легитимный путь в этом направлении это решение общенационального референдума.

Может так совпало, но в слуге народа в последнюю неделю начали активно работать над законопроектом об общенациональном референдуме. Отказ от ОРДЛО это очень сложный, сложнейший вопрос, руководство государства не может самостоятельно принять такое решение, оно будет делегитимизировано в глазах мирового сообщества, это во первых, а во вторых это прямо запрещено Конституцией.Единственно возможный легитимный путь в этом направлении это решение общенационального референдума.Может так совпало, но в слуге народа в последнюю неделю начали активно работать над законопроектом об общенациональном референдуме. Если в вопросе ОРДЛО мозги пересичных не будут дистиллированы пропагандой, как это было сделано в вопросе майдана, то абсолютное большинство выразит решительное "нет" идее добровольной сдачи территории.

Заодно, вся страна увидит, с какого края у нас больше сепаратистов - с восточного, или западного...

PS: хотя сама постановка вопроса вызывает недоумение... По-идее, в сепаратизме сразу можно подозревать всех, кто к подобному референдуму призывает и решится провести... Если в вопросе ОРДЛО мозги пересичных не будут дистиллированы пропагандой, как это было сделано в вопросе майдана, то абсолютное большинство выразит решительное "нет" идее добровольной сдачи территории.Заодно, вся страна увидит, с какого края у нас больше сепаратистов - с восточного, или западного...PS: хотя сама постановка вопроса вызывает недоумение... По-идее, в сепаратизме сразу можно подозревать всех, кто к подобному референдуму призывает и решится провести...

Чехи и словаки мирно разделились без всякого подозрения в сепаратизме.



Хотя я не верю в возможность такого референдума.

Потребуется согласие "мировой общественности" (прежде всего московского и вашингтонского обкомов). Чехи и словаки мирно разделились без всякого подозрения в сепаратизме.Хотя я не верю в возможность такого референдума.Потребуется согласие "мировой общественности" (прежде всего московского и вашингтонского обкомов). Не читаю - Aqaz123, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик, andrein Starikan 2 Повідомлень: 16390 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1556 раз. Подякували: 2530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 00:26 Starikan написав: ..........

Далась вам эта Фарион. Жирик в юбке.

Она уже не депутат и не занимает никаких гос.постов.

Я вижу, вам делать нечего - такие вбросы делать? ..........Далась вам эта Фарион. Жирик в юбке.Она уже не депутат и не занимает никаких гос.постов.Я вижу, вам делать нечего - такие вбросы делать?

Она-то никто.

Но у нас как-то слишком много таких"никто".

И Корчинский никто, и Тягнибок (этого, правда, практически не слышно), и Семенченко был никто, и Ярош был никто, и Билецкий практически никто (один из 450 депутатов).

Но на кого-то они влияют и картинку для россСМИ создают.

Сегодня выкладывали видео бойцов "Азова" с наколотыми свастиками, размахивающих нацистским знаменем. Они тоже никто. Но на многих и здесь у нас, и в России (да и не только) это подействует.

Особенно, если всё это происходит абсолютно безнаказанно. Она-то никто.Но у нас как-то слишком много таких"никто".И Корчинский никто, и Тягнибок (этого, правда, практически не слышно), и Семенченко был никто, и Ярош был никто, и Билецкий практически никто (один из 450 депутатов).Но на кого-то они влияют и картинку для россСМИ создают.Сегодня выкладывали видео бойцов "Азова" с наколотыми свастиками, размахивающих нацистским знаменем. Они тоже никто. Но на многих и здесь у нас, и в России (да и не только) это подействует.Особенно, если всё это происходит абсолютно безнаказанно. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14773 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 00:34 ЛАД написав: Starikan написав: ЛАД написав: Вообще-то в науке требования точности и достоверности основополагающие.

Вы считаете, что здесь такие требования это занудство и можно просто ляпать языком (если что, это не о Вас, а вообще)? Вообще-то в науке требования точности и достоверности основополагающие.Вы считаете, что здесь такие требования это занудство и можно просто ляпать языком (если что, это не о Вас, а вообще)? Кто там "ляпает языком вообще" - меня мало интересует.

Речь шла о моем шутливом (и отчасти саркастическом) комментарии к новости о признании ПЦУ. "К науке, которую я в данный момент представляю, это не имеет никакого отношения" (с) Кто там "ляпает языком вообще" - меня мало интересует.Речь шла о моем шутливом (и отчасти саркастическом) комментарии к новости о признании ПЦУ. "К науке, которую я в данный момент представляю, это не имеет никакого отношения" (с) А к "занудству"? А к "занудству"?

Его вы наглядно демонстрируете затягиванием этого диалога. Его вы наглядно демонстрируете затягиванием этого диалога. Не читаю - Aqaz123, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик, andrein Starikan 2 Повідомлень: 16390 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1556 раз. Подякували: 2530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 00:39 Re: Політичні дискусії Starikan написав: Чехи и словаки мирно разделились без всякого подозрения в сепаратизме.



Чехи и словаки разделились четко, быстро, без проволочек и истерик, идеальный вариант.

Примерно так же как беловежский вариант, сели втроем, выпили, решили, ударили по рукам и распустили Советский Союз, общественность в целом была ошарашена этим неожиданным решением.

А так наметили бы в Пуще там двадцать этапов, десять круглых столов, потом все переругались, резня какая то бы началась.

А тут все проснулись утром, итить, Союза уже нет, надо жить дальше.



А с ОРДЛО нельзя вот так подвесить в неопределенном состоянии, надо обществу четко определиться с этим, зафиксировать в Законе, и успокоиться.



А то десятилетиями так будут отряды махновцев бегать, одни давайте вперед в атаку, другие мы устали воевать, дайте покой, третьи кирпичи для стены таскают, четвертые электропоры взрывают, пятые их назад ставят.



Инвесторы будут думать, что этот дурдом и раздрай и ругань тут будут вечными, в состоянии неопределенности никогда нормальной экономики процветающей не будет. Чехи и словаки разделились четко, быстро, без проволочек и истерик, идеальный вариант.Примерно так же как беловежский вариант, сели втроем, выпили, решили, ударили по рукам и распустили Советский Союз, общественность в целом была ошарашена этим неожиданным решением.А так наметили бы в Пуще там двадцать этапов, десять круглых столов, потом все переругались, резня какая то бы началась.А тут все проснулись утром, итить, Союза уже нет, надо жить дальше.А с ОРДЛО нельзя вот так подвесить в неопределенном состоянии, надо обществу четко определиться с этим, зафиксировать в Законе, и успокоиться.А то десятилетиями так будут отряды махновцев бегать, одни давайте вперед в атаку, другие мы устали воевать, дайте покой, третьи кирпичи для стены таскают, четвертые электропоры взрывают, пятые их назад ставят.Инвесторы будут думать, что этот дурдом и раздрай и ругань тут будут вечными, в состоянии неопределенности никогда нормальной экономики процветающей не будет. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13451 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3747 раз. Подякували: 5528 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 00:41 flyman написав: .......

для чого реферндум?

лишаєм як є: ні війни, ні миру...

точніше, хочеш миру, готуйся до війни. .......для чого реферндум?лишаєм як є: ні війни, ні миру...точніше, хочеш миру, готуйся до війни.

Возможно, и так.

Но сейчас всё же пусть вялотекущая, но война.

Удастся ли установить стабильное долговременное перемирие, не уверен.

А без этого придётся всё время сидеть как на пороховой бочке.



Starikan

Хотя я не верю в возможность такого референдума.

Потребуется согласие "мировой общественности" (прежде всего московского и вашингтонского обкомов)

Необходимости согласия московского обкома не вижу.

Вашингтонского обкома возможно. Но тоже не уверен, кроме того, думаю, такое согласие будет получить несложно.

Вариант развода чехов и словаков у нас уже не прошёл, говорить не о чем. Возможно, и так.Но сейчас всё же пусть вялотекущая, но война.Удастся ли установить стабильное долговременное перемирие, не уверен.А без этого придётся всё время сидеть как на пороховой бочке.Необходимости согласия московского обкома не вижу.Вашингтонского обкома возможно. Но тоже не уверен, кроме того, думаю, такое согласие будет получить несложно.Вариант развода чехов и словаков у насне прошёл, говорить не о чем. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14773 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 00:41 detroytred написав: flyman написав: 8% тих що не здадуть не продадуть,

а там 73% які віддадуться за обіцяну цуцю любому пройдисвіту 8% тих що не здадуть не продадуть,а там 73% які віддадуться за обіцяну цуцю любому пройдисвіту Смотрите голосование, например, в ВСУ.

Приедьте к ним и расскажите о своём убеждении, что они отдадутся любому пройдисвиту за обещанную цюцю.

Вас попросят обосновать своё суровое мнение))

Обобщения всегда очень глубоко ошибочны. Смотрите голосование, например, в ВСУ.Приедьте к ним и расскажите о своём убеждении, что они отдадутся любому пройдисвиту за обещанную цюцю.Вас попросят обосновать своё суровое мнение))Обобщения всегда очень глубоко ошибочны.

А они смогут обосновать мотивы своего голосования? А они смогут обосновать мотивы своего голосования? Не читаю - Aqaz123, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик, andrein Starikan 2 Повідомлень: 16390 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1556 раз. Подякували: 2530 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4599460046014602> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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