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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 09 лис, 2019 23:59
detroytred написав:
https://glavred.info/ukraine/10119866-farion-nazvala-russkogovoryashchih-zashchitnikov-ukrainy-moskalyami.html
Также Фарион назвала "му***" тех, кто разговаривает на русском языке.
"Нет русскоязычного украинца, есть или москаль, или украинец", - подчеркнула Фарион.
Более того, она заявила, что москали – все те, кто воюет за Украину на Донбассе, но разговаривает на русском языке.
Далась вам эта Фарион. Жирик в юбке.
Она уже не депутат и не занимает никаких гос.постов.
Я вижу, вам делать нечего - такие вбросы делать?
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Додано: Нед 10 лис, 2019 00:08
yanyura написав: lapay написав:
Нам вони сто років не потрібні.
А сами земли (Донбасс), без людей, нам тоже не нужны?
Там не земли, там разворованная и разгромленная промзона.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 00:10
zРадио написав:
...,....
Если в вопросе ОРДЛО мозги пересичных не будут дистиллированы пропагандой, как это было сделано в вопросе майдана, то абсолютное большинство выразит решительное "нет" идее добровольной сдачи территории.
........
Не уверен.
Уже писал - не обладаю достаточной информацией, чтобы судить о настроениях людей в Украине и ОРДЛО, но вполне допускаю, что после всего ужиться будет сложно.
Поэтому возможен
и вариант отказа от этих территорий (по крайней мере, временного).
Но для этого, как абсолютно верно пишет freeze
, необходим референдум.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 00:21
ЛАД написав: zРадио написав:
...,....
Если в вопросе ОРДЛО мозги пересичных не будут дистиллированы пропагандой, как это было сделано в вопросе майдана, то абсолютное большинство выразит решительное "нет" идее добровольной сдачи территории.
........
Не уверен.
Уже писал - не обладаю достаточной информацией, чтобы судить о настроениях людей в Украине и ОРДЛО, но вполне допускаю, что после всего ужиться будет сложно.
Поэтому возможен
и вариант отказа от этих территорий (по крайней мере, временного).
Но для этого, как абсолютно верно пишет freeze
, необходим референдум.
для чого реферндум?
лишаєм як є: ні війни, ні миру...
точніше, хочеш миру, готуйся до війни.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 00:22
zРадио написав: freeze написав:
Отказ от ОРДЛО это очень сложный, сложнейший вопрос, руководство государства не может самостоятельно принять такое решение, оно будет делегитимизировано в глазах мирового сообщества, это во первых, а во вторых это прямо запрещено Конституцией.
Единственно возможный легитимный путь в этом направлении это решение общенационального референдума.
Может так совпало, но в слуге народа в последнюю неделю начали активно работать над законопроектом об общенациональном референдуме.
Если в вопросе ОРДЛО мозги пересичных не будут дистиллированы пропагандой, как это было сделано в вопросе майдана, то абсолютное большинство выразит решительное "нет" идее добровольной сдачи территории.
Заодно, вся страна увидит, с какого края у нас больше сепаратистов - с восточного, или западного...
PS: хотя сама постановка вопроса вызывает недоумение... По-идее, в сепаратизме сразу можно подозревать всех, кто к подобному референдуму призывает и решится провести...
Чехи и словаки мирно разделились без всякого подозрения в сепаратизме.
Хотя я не верю в возможность такого референдума.
Потребуется согласие "мировой общественности" (прежде всего московского и вашингтонского обкомов).
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Додано: Нед 10 лис, 2019 00:26
Starikan написав:
..........
Далась вам эта Фарион. Жирик в юбке.
Она уже не депутат и не занимает никаких гос.постов.
Я вижу, вам делать нечего - такие вбросы делать?
Она-то никто.
Но у нас как-то слишком много таких"никто".
И Корчинский никто, и Тягнибок (этого, правда, практически не слышно), и Семенченко был никто, и Ярош был никто, и Билецкий практически никто (один из 450 депутатов).
Но на кого-то они влияют и картинку для россСМИ создают.
Сегодня выкладывали видео бойцов "Азова" с наколотыми свастиками, размахивающих нацистским знаменем. Они тоже никто. Но на многих и здесь у нас, и в России (да и не только) это подействует.
Особенно, если всё это происходит абсолютно безнаказанно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 00:34
ЛАД написав: Starikan написав: ЛАД написав:
Вообще-то в науке требования точности и достоверности основополагающие.
Вы считаете, что здесь такие требования это занудство и можно просто ляпать языком (если что, это не о Вас, а вообще)?
Кто там "ляпает языком вообще" - меня мало интересует.
Речь шла о моем шутливом (и отчасти саркастическом) комментарии к новости о признании ПЦУ. "К науке, которую я в данный момент представляю, это не имеет никакого отношения" (с)
А к "занудству"?
Его вы наглядно демонстрируете затягиванием этого диалога.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 00:39
Starikan написав:Чехи и словаки мирно разделились без всякого подозрения в сепаратизме.
Чехи и словаки разделились четко, быстро, без проволочек и истерик, идеальный вариант.
Примерно так же как беловежский вариант, сели втроем, выпили, решили, ударили по рукам и распустили Советский Союз, общественность в целом была ошарашена этим неожиданным решением.
А так наметили бы в Пуще там двадцать этапов, десять круглых столов, потом все переругались, резня какая то бы началась.
А тут все проснулись утром, итить, Союза уже нет, надо жить дальше.
А с ОРДЛО нельзя вот так подвесить в неопределенном состоянии, надо обществу четко определиться с этим, зафиксировать в Законе, и успокоиться.
А то десятилетиями так будут отряды махновцев бегать, одни давайте вперед в атаку, другие мы устали воевать, дайте покой, третьи кирпичи для стены таскают, четвертые электропоры взрывают, пятые их назад ставят.
Инвесторы будут думать, что этот дурдом и раздрай и ругань тут будут вечными, в состоянии неопределенности никогда нормальной экономики процветающей не будет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 00:41
flyman написав:
.......
для чого реферндум?
лишаєм як є: ні війни, ні миру...
точніше, хочеш миру, готуйся до війни.
Возможно, и так.
Но сейчас всё же пусть вялотекущая, но война.
Удастся ли установить стабильное долговременное перемирие, не уверен.
А без этого придётся всё время сидеть как на пороховой бочке.Starikan
Хотя я не верю в возможность такого референдума.
Потребуется согласие "мировой общественности" (прежде всего московского и вашингтонского обкомов)
Необходимости согласия московского обкома не вижу.
Вашингтонского обкома возможно. Но тоже не уверен, кроме того, думаю, такое согласие будет получить несложно.
Вариант развода чехов и словаков у нас уже
не прошёл, говорить не о чем.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 00:41
detroytred написав: flyman написав:
8% тих що не здадуть не продадуть,
а там 73% які віддадуться за обіцяну цуцю любому пройдисвіту
Смотрите голосование, например, в ВСУ.
Приедьте к ним и расскажите о своём убеждении, что они отдадутся любому пройдисвиту за обещанную цюцю.
Вас попросят обосновать своё суровое мнение))
Обобщения всегда очень глубоко ошибочны.
А они смогут обосновать мотивы своего голосования?
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