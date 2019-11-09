freeze
Поддерживаю.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 лис, 2019 00:43
freeze
Поддерживаю.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 10 лис, 2019 00:49
А Вы сможете обосновать свою подпись, в которую не попали ни Перес, ни мефала, ни андрейка777, ни ...?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 10 лис, 2019 00:53
С одного спортивного форума. Читаю его систематически, поскольку там в основном мои единомышленники по политическим взглядам (но не участвую, потому что он "закрытый", только по приглашению).
Впрочем, желающие могут погуглить пару фраз из поста и найти этот форум.
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 10 лис, 2019 01:01, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик, andrein
Додано: Нед 10 лис, 2019 00:57
Ну вы редкостный зануда.
Извините за мой французский - какого... я должен давать вам какие-то объяснения?
Не читаю - Aqaz123, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик, andrein
Додано: Нед 10 лис, 2019 01:04
Re: Політичні дискусії
"Виноват Майдан": жители ОРДЛО поразили ответом на вопрос о войне на Донбассе
96,2% жителей псевдореспублик "Л/ДНР" возлагают ответственность за войну на Донбассе на власть Украины. Более 85% уверены, что в войне также виноваты и участники "Майдана"
76,7% винят в вооруженном конфликте Евросоюз, 89,2% — США. 79,9% возлагают ответственность на домайданную власть во главе с Януковичем
Зато мало кто видит в разжигании войны роль России. На Кремль возлагают ответственность всего 28,4% жителей оккупированных территорий Донбасса
Не читаю - Aqaz123, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик, andrein
Додано: Нед 10 лис, 2019 01:39
Позиція більшості українського населення, яке каже, що Донбас наш і він повернеться, збігається з прагненнями Путіна. Таку думку висловив один із найпопулярніших українських письменників Василь Шкляр у інтерв’ю «Главкому».
«Путін не хоче забирати Донбас. Йому потрібна велика територія тут, яка буде агентом впливу на більшу частину України», — сказав Шкляр.
За словами митця, він ніколи не мав ні наміру, ні права закликати відмовитись від Донбасу чи Криму.
«Я письменник і моє завдання порушувати питання, а не відповідати на них. Я ще в 90-х роках казав: якщо ми не будемо проводити україноцентричну гуманітарну політику на Донбасі, то будуть дуже великі проблеми», — пояснює він.
Також письменник згадав, як нещодавно прочитав таку цитату: «Донбас - це ракова пухлина, киньте його в пельку імперії, нехай вдавиться».
«Це Олесь Гончар написав у щоденнику, здається, ще 1993 року, — продовжує Шкляр. — Письменникам завжди болить питання національної ідентичності, мови як основи нації. Коли приблизно те саме сказав Юрко Андрухович, на нього накинулися з усіх боків: «ти такий-сякий, чи міг би таке сказати Шевченко або Леся Українка?» А якраз Леся Українка повторювала, що нація повинна боронити свою мову більше, ніж територію. Це не її слова, вони належать ірландському письменнику-націоналісту, який жив у першій половині XIX століття, Томасу Девісу. Він передчував загибель ірландської мови, воно так і сталося. І що з того, що Ірландія заможна, але свою національну ідентичність втратила?»
Письменник підкреслює, що хлопців-вояків, які хочуть України від Сяну до Дону, любить і вони його люблять, вони часто спілкуються, і коли Шкляру кажуть, що «ми підемо заберемо Кубань, ми ще у Воронежі пошукаємо наші землі», то він питає їх: «навіщо тобі той Воронеж? Вся Росія готова приєднатися до України, столицю зроблять у Києві і назвуть державу Українська Русь. Тільки від нас нічого не залишиться. Тебе це влаштовує?»
«Це, звичайно, грубе таке порівняння, але люди починають замислюватися. Тобто, коли я кажу про окуповані землі, то маю на увазі щось інше, а не зречення їх. Якщо ми хочемо побудувати успішну, заможну і сильну країну, з якою буде рахуватися світ, то можемо без втрачених територій досягнути успіху. Як це зробила Німеччина», — резюмував Шкляр.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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