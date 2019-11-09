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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4599460046014602 Додано: Нед 10 лис, 2019 00:43 freeze

Поддерживаю. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14773 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 00:49 Starikan написав: .......

А они смогут обосновать мотивы своего голосования? .......А они смогут обосновать мотивы своего голосования?

А Вы сможете обосновать свою подпись, в которую не попали ни Перес, ни мефала, ни андрейка777, ни ...? А Вы сможете обосновать свою подпись, в которую не попали ни Перес, ни мефала, ни андрейка777, ни ...? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14773 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 00:53





В это время руку поднял один из участников шоу и сказал, что это он сжег дом бывшей главы Национального банка.

"Молодец! Поэтому ты и в финале", - отметил "ведущий".

После этого весь зал вместе с судьями шоу сильно рассмеялся и "взорвался" аплодисментами.

https://youtu.be/vijtpuuBPzM?t=52 В "Лиге смеха" показали сценку с программы "Битва экрасенсов", "ведущий" которой рассказал, что в прошлом выпуске зрители узнали о том, кто сжег дом Гонтаревой.В это время руку поднял один из участников шоу и сказал, что это он сжег дом бывшей главы Национального банка."Молодец! Поэтому ты и в финале", - отметил "ведущий".После этого весь зал вместе с судьями шоу сильно рассмеялся и "взорвался" аплодисментами.

А эти б...и снова куражатся. И в зале ведь обычные люди. И они тоже ржут. Это к разговору, что вот на это всё г..но спрос с самого низа. И результат, полученный на самом верху в виде Зе, был неизбежен. Ощущение обречённости. В шоу "Лига смеха" производства студии "Квартал 95", показали сценку, участники которой посмеялись над сгоревшим домом бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.А эти б...и снова куражатся. И в зале ведь обычные люди. И они тоже ржут. Это к разговору, что вот на это всё г..но спрос с самого низа. И результат, полученный на самом верху в виде Зе, был неизбежен. Ощущение обречённости.



Впрочем, желающие могут погуглить пару фраз из поста и найти этот форум. С одного спортивного форума. Читаю его систематически, поскольку там в основном мои единомышленники по политическим взглядам (но не участвую, потому что он "закрытый", только по приглашению).Впрочем, желающие могут погуглить пару фраз из поста и найти этот форум. Востаннє редагувалось Starikan в Нед 10 лис, 2019 01:01, всього редагувалось 1 раз. Не читаю - Aqaz123, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик, andrein Starikan 2 Повідомлень: 16390 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1556 раз. Подякували: 2530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 00:57 ЛАД написав: Starikan написав: А они смогут обосновать мотивы своего голосования? А они смогут обосновать мотивы своего голосования? А Вы сможете обосновать свою подпись, в которую не попали ни Перес, ни мефала, ни андрейка777, ни ...? А Вы сможете обосновать свою подпись, в которую не попали ни Перес, ни мефала, ни андрейка777, ни ...?

Ну вы редкостный зануда.

Извините за мой французский - какого... я должен давать вам какие-то объяснения? Ну вы редкостный зануда.Извините за мой французский - какого... я должен давать вам какие-то объяснения? Не читаю - Aqaz123, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик, andrein Starikan 2 Повідомлень: 16390 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1556 раз. Подякували: 2530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 01:04 Re: Політичні дискусії https://www.obozrevatel.com/society/vin ... nbasse.htm

"Виноват Майдан": жители ОРДЛО поразили ответом на вопрос о войне на Донбассе



96,2% жителей псевдореспублик "Л/ДНР" возлагают ответственность за войну на Донбассе на власть Украины. Более 85% уверены, что в войне также виноваты и участники "Майдана"



76,7% винят в вооруженном конфликте Евросоюз, 89,2% — США. 79,9% возлагают ответственность на домайданную власть во главе с Януковичем



Зато мало кто видит в разжигании войны роль России. На Кремль возлагают ответственность всего 28,4% жителей оккупированных территорий Донбасса "Виноват Майдан": жители ОРДЛО поразили ответом на вопрос о войне на Донбассе96,2% жителей псевдореспублик "Л/ДНР" возлагают ответственность за войну на Донбассе на власть Украины. Более 85% уверены, что в войне также виноваты и участники "Майдана"76,7% винят в вооруженном конфликте Евросоюз, 89,2% — США. 79,9% возлагают ответственность на домайданную власть во главе с ЯнуковичемЗато мало кто видит в разжигании войны роль России. На Кремль возлагают ответственность всего 28,4% жителей оккупированных территорий Донбасса Не читаю - Aqaz123, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик, andrein Starikan 2 Повідомлень: 16390 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1556 раз. Подякували: 2530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 01:39 lapay написав: yanyura написав: А сами земли (Донбасс), без людей, нам тоже не нужны? А сами земли (Донбасс), без людей, нам тоже не нужны?

Ми не Раша. Всі ці розмови про повернення Донбасу чи Криму потрібні тільки для санкцій проти Раші і виграшів в міжнародних судах компенсацій за анексію. Ніхто реально нічого повертати не буде.



– нібито зазначав свого часу Гончар.



За словами Винничука, це публікація його щоденника ще з 90-тих років, який було опубліковано у газеті "Літературна Україна" 19 лютого 2015 року.



https://24tv.ua/ukrayina_tag1119/ Донбас – це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім’ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж,– нібито зазначав свого часу Гончар.За словами Винничука, це публікація його щоденника ще з 90-тих років, який було опубліковано у газеті "Літературна Україна" 19 лютого 2015 року. Ми не Раша. Всі ці розмови про повернення Донбасу чи Криму потрібні тільки для санкцій проти Раші і виграшів в міжнародних судах компенсацій за анексію. Ніхто реально нічого повертати не буде.

Позиція більшості українського населення, яке каже, що Донбас наш і він повернеться, збігається з прагненнями Путіна. Таку думку висловив один із найпопулярніших українських письменників Василь Шкляр у інтерв’ю «Главкому».



«Путін не хоче забирати Донбас. Йому потрібна велика територія тут, яка буде агентом впливу на більшу частину України», — сказав Шкляр.



За словами митця, він ніколи не мав ні наміру, ні права закликати відмовитись від Донбасу чи Криму .



« Я письменник і моє завдання порушувати питання, а не відповідати на них. Я ще в 90-х роках казав: якщо ми не будемо проводити україноцентричну гуманітарну політику на Донбасі, то будуть дуже великі проблеми », — пояснює він.



Також письменник згадав, як нещодавно прочитав таку цитату: «Донбас - це ракова пухлина, киньте його в пельку імперії, нехай вдавиться».



«Це Олесь Гончар написав у щоденнику, здається, ще 1993 року, — продовжує Шкляр. — Письменникам завжди болить питання національної ідентичності, мови як основи нації . Коли приблизно те саме сказав Юрко Андрухович, на нього накинулися з усіх боків: «ти такий-сякий, чи міг би таке сказати Шевченко або Леся Українка?» А якраз Леся Українка повторювала, що нація повинна боронити свою мову більше, ніж територію . Це не її слова, вони належать ірландському письменнику-націоналісту, який жив у першій половині XIX століття, Томасу Девісу. Він передчував загибель ірландської мови, воно так і сталося. І що з того, що Ірландія заможна, але свою національну ідентичність втратила?»



Письменник підкреслює, що хлопців-вояків, які хочуть України від Сяну до Дону, любить і вони його люблять, вони часто спілкуються, і коли Шкляру кажуть, що «ми підемо заберемо Кубань, ми ще у Воронежі пошукаємо наші землі», то він питає їх: «навіщо тобі той Воронеж? Вся Росія готова приєднатися до України, столицю зроблять у Києві і назвуть державу Українська Русь. Тільки від нас нічого не залишиться. Тебе це влаштовує?»



«Це, звичайно, грубе таке порівняння, але люди починають замислюватися. Тобто, коли я кажу про окуповані землі, то маю на увазі щось інше, а не зречення їх. Якщо ми хочемо побудувати успішну, заможну і сильну країну, з якою буде рахуватися світ, то можемо без втрачених територій досягнути успіху. Як це зробила Німеччина», — резюмував Шкляр. Позиція більшості українського населення, яке каже, що Донбас наш і він повернеться, збігається з прагненнями Путіна. Таку думку висловив один із найпопулярніших українських письменників Василь Шкляр у інтерв’ю «Главкому».«Путін не хоче забирати Донбас. Йому потрібна велика територія тут, яка буде агентом впливу на більшу частину України», — сказав Шкляр.», — пояснює він.Також письменник згадав, як нещодавно прочитав таку цитату: «Донбас - це ракова пухлина, киньте його в пельку імперії, нехай вдавиться».«Це Олесь Гончар написав у щоденнику, здається, ще 1993 року, — продовжує Шкляр. —. Коли приблизно те саме сказав Юрко Андрухович, на нього накинулися з усіх боків: «ти такий-сякий, чи міг би таке сказати Шевченко або Леся Українка?» А якраз. Це не її слова, вони належать ірландському письменнику-націоналісту, який жив у першій половині XIX століття, Томасу Девісу. Він передчував загибель ірландської мови, воно так і сталося. І що з того, що Ірландія заможна, але свою національну ідентичність втратила?»Письменник підкреслює, що хлопців-вояків, які хочуть України від Сяну до Дону, любить і вони його люблять, вони часто спілкуються, і коли Шкляру кажуть, що «ми підемо заберемо Кубань, ми ще у Воронежі пошукаємо наші землі», то він питає їх: «навіщо тобі той Воронеж? Вся Росія готова приєднатися до України, столицю зроблять у Києві і назвуть державу Українська Русь. Тільки від нас нічого не залишиться. Тебе це влаштовує?»«Це, звичайно, грубе таке порівняння, але люди починають замислюватися. Тобто,Як це зробила Німеччина», — резюмував Шкляр. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27080 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4599460046014602 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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