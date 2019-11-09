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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4599460046014602
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 00:43

freeze
Поддерживаю.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 00:49

  Starikan написав:.......
А они смогут обосновать мотивы своего голосования?

А Вы сможете обосновать свою подпись, в которую не попали ни Перес, ни мефала, ни андрейка777, ни ...?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 00:53

С одного спортивного форума. Читаю его систематически, поскольку там в основном мои единомышленники по политическим взглядам (но не участвую, потому что он "закрытый", только по приглашению).
В шоу "Лига смеха" производства студии "Квартал 95", показали сценку, участники которой посмеялись над сгоревшим домом бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.
В "Лиге смеха" показали сценку с программы "Битва экрасенсов", "ведущий" которой рассказал, что в прошлом выпуске зрители узнали о том, кто сжег дом Гонтаревой.
В это время руку поднял один из участников шоу и сказал, что это он сжег дом бывшей главы Национального банка.
"Молодец! Поэтому ты и в финале", - отметил "ведущий".
После этого весь зал вместе с судьями шоу сильно рассмеялся и "взорвался" аплодисментами.
https://youtu.be/vijtpuuBPzM?t=52

А эти б...и снова куражатся. И в зале ведь обычные люди. И они тоже ржут. Это к разговору, что вот на это всё г..но спрос с самого низа. И результат, полученный на самом верху в виде Зе, был неизбежен. Ощущение обречённости.


Впрочем, желающие могут погуглить пару фраз из поста и найти этот форум.
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 10 лис, 2019 01:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 00:57

  ЛАД написав:
  Starikan написав: А они смогут обосновать мотивы своего голосования?
А Вы сможете обосновать свою подпись, в которую не попали ни Перес, ни мефала, ни андрейка777, ни ...?

Ну вы редкостный зануда.
Извините за мой французский - какого... я должен давать вам какие-то объяснения? :evil:
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 01:04

Re: Політичні дискусії

https://www.obozrevatel.com/society/vin ... nbasse.htm
"Виноват Майдан": жители ОРДЛО поразили ответом на вопрос о войне на Донбассе

96,2% жителей псевдореспублик "Л/ДНР" возлагают ответственность за войну на Донбассе на власть Украины. Более 85% уверены, что в войне также виноваты и участники "Майдана"

76,7% винят в вооруженном конфликте Евросоюз, 89,2% — США. 79,9% возлагают ответственность на домайданную власть во главе с Януковичем

Зато мало кто видит в разжигании войны роль России. На Кремль возлагают ответственность всего 28,4% жителей оккупированных территорий Донбасса
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 01:39

  lapay написав:
  yanyura написав:А сами земли (Донбасс), без людей, нам тоже не нужны?

Ми не Раша. Всі ці розмови про повернення Донбасу чи Криму потрібні тільки для санкцій проти Раші і виграшів в міжнародних судах компенсацій за анексію. Ніхто реально нічого повертати не буде.
Донбас – це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім’ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж,
– нібито зазначав свого часу Гончар.

За словами Винничука, це публікація його щоденника ще з 90-тих років, який було опубліковано у газеті "Літературна Україна" 19 лютого 2015 року.

https://24tv.ua/ukrayina_tag1119/

Позиція більшості українського населення, яке каже, що Донбас наш і він повернеться, збігається з прагненнями Путіна. Таку думку висловив один із найпопулярніших українських письменників Василь Шкляр у інтерв’ю «Главкому».

«Путін не хоче забирати Донбас. Йому потрібна велика територія тут, яка буде агентом впливу на більшу частину України», — сказав Шкляр.

За словами митця, він ніколи не мав ні наміру, ні права закликати відмовитись від Донбасу чи Криму.

«Я письменник і моє завдання порушувати питання, а не відповідати на них. Я ще в 90-х роках казав: якщо ми не будемо проводити україноцентричну гуманітарну політику на Донбасі, то будуть дуже великі проблеми», — пояснює він.

Також письменник згадав, як нещодавно прочитав таку цитату: «Донбас - це ракова пухлина, киньте його в пельку імперії, нехай вдавиться».

«Це Олесь Гончар написав у щоденнику, здається, ще 1993 року, — продовжує Шкляр. — Письменникам завжди болить питання національної ідентичності, мови як основи нації. Коли приблизно те саме сказав Юрко Андрухович, на нього накинулися з усіх боків: «ти такий-сякий, чи міг би таке сказати Шевченко або Леся Українка?» А якраз Леся Українка повторювала, що нація повинна боронити свою мову більше, ніж територію. Це не її слова, вони належать ірландському письменнику-націоналісту, який жив у першій половині XIX століття, Томасу Девісу. Він передчував загибель ірландської мови, воно так і сталося. І що з того, що Ірландія заможна, але свою національну ідентичність втратила?»

Письменник підкреслює, що хлопців-вояків, які хочуть України від Сяну до Дону, любить і вони його люблять, вони часто спілкуються, і коли Шкляру кажуть, що «ми підемо заберемо Кубань, ми ще у Воронежі пошукаємо наші землі», то він питає їх: «навіщо тобі той Воронеж? Вся Росія готова приєднатися до України, столицю зроблять у Києві і назвуть державу Українська Русь. Тільки від нас нічого не залишиться. Тебе це влаштовує?»

«Це, звичайно, грубе таке порівняння, але люди починають замислюватися. Тобто, коли я кажу про окуповані землі, то маю на увазі щось інше, а не зречення їх. Якщо ми хочемо побудувати успішну, заможну і сильну країну, з якою буде рахуватися світ, то можемо без втрачених територій досягнути успіху. Як це зробила Німеччина», — резюмував Шкляр.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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