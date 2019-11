Додано: Нед 10 лис, 2019 08:59

ЛАД написав: flyman написав: .......

для чого реферндум?

лишаєм як є: ні війни, ні миру...

Возможно, и так.

Но сейчас всё же пусть вялотекущая, но война.

Удастся ли установить стабильное долговременное перемирие, не уверен.

А без этого придётся всё время сидеть как на пороховой бочке.



Starikan

Хотя я не верю в возможность такого референдума.

Потребуется согласие "мировой общественности" (прежде всего московского и вашингтонского обкомов)

Необходимости согласия московского обкома не вижу.

Вашингтонского обкома возможно. Но тоже не уверен, кроме того, думаю, такое согласие будет получить несложно.

Ізраїль сидить, значить можна. Ізраїль сидить, значить можна.

