freeze
Поддерживаю.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 лис, 2019 00:43
freeze
Поддерживаю.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 10 лис, 2019 00:49
А Вы сможете обосновать свою подпись, в которую не попали ни Перес, ни мефала, ни андрейка777, ни ...?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 10 лис, 2019 00:53
С одного спортивного форума. Читаю его систематически, поскольку там в основном мои единомышленники по политическим взглядам (но не участвую, потому что он "закрытый", только по приглашению).
Впрочем, желающие могут погуглить пару фраз из поста и найти этот форум.
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 10 лис, 2019 01:01, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик, andrein
Додано: Нед 10 лис, 2019 00:57
Ну вы редкостный зануда.
Извините за мой французский - какого... я должен давать вам какие-то объяснения?
Не читаю - Aqaz123, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик, andrein
Додано: Нед 10 лис, 2019 01:04
Re: Політичні дискусії
"Виноват Майдан": жители ОРДЛО поразили ответом на вопрос о войне на Донбассе
96,2% жителей псевдореспублик "Л/ДНР" возлагают ответственность за войну на Донбассе на власть Украины. Более 85% уверены, что в войне также виноваты и участники "Майдана"
76,7% винят в вооруженном конфликте Евросоюз, 89,2% — США. 79,9% возлагают ответственность на домайданную власть во главе с Януковичем
Зато мало кто видит в разжигании войны роль России. На Кремль возлагают ответственность всего 28,4% жителей оккупированных территорий Донбасса
Не читаю - Aqaz123, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик, andrein
Додано: Нед 10 лис, 2019 01:39
Позиція більшості українського населення, яке каже, що Донбас наш і він повернеться, збігається з прагненнями Путіна. Таку думку висловив один із найпопулярніших українських письменників Василь Шкляр у інтерв’ю «Главкому».
«Путін не хоче забирати Донбас. Йому потрібна велика територія тут, яка буде агентом впливу на більшу частину України», — сказав Шкляр.
За словами митця, він ніколи не мав ні наміру, ні права закликати відмовитись від Донбасу чи Криму.
«Я письменник і моє завдання порушувати питання, а не відповідати на них. Я ще в 90-х роках казав: якщо ми не будемо проводити україноцентричну гуманітарну політику на Донбасі, то будуть дуже великі проблеми», — пояснює він.
Також письменник згадав, як нещодавно прочитав таку цитату: «Донбас - це ракова пухлина, киньте його в пельку імперії, нехай вдавиться».
«Це Олесь Гончар написав у щоденнику, здається, ще 1993 року, — продовжує Шкляр. — Письменникам завжди болить питання національної ідентичності, мови як основи нації. Коли приблизно те саме сказав Юрко Андрухович, на нього накинулися з усіх боків: «ти такий-сякий, чи міг би таке сказати Шевченко або Леся Українка?» А якраз Леся Українка повторювала, що нація повинна боронити свою мову більше, ніж територію. Це не її слова, вони належать ірландському письменнику-націоналісту, який жив у першій половині XIX століття, Томасу Девісу. Він передчував загибель ірландської мови, воно так і сталося. І що з того, що Ірландія заможна, але свою національну ідентичність втратила?»
Письменник підкреслює, що хлопців-вояків, які хочуть України від Сяну до Дону, любить і вони його люблять, вони часто спілкуються, і коли Шкляру кажуть, що «ми підемо заберемо Кубань, ми ще у Воронежі пошукаємо наші землі», то він питає їх: «навіщо тобі той Воронеж? Вся Росія готова приєднатися до України, столицю зроблять у Києві і назвуть державу Українська Русь. Тільки від нас нічого не залишиться. Тебе це влаштовує?»
«Це, звичайно, грубе таке порівняння, але люди починають замислюватися. Тобто, коли я кажу про окуповані землі, то маю на увазі щось інше, а не зречення їх. Якщо ми хочемо побудувати успішну, заможну і сильну країну, з якою буде рахуватися світ, то можемо без втрачених територій досягнути успіху. Як це зробила Німеччина», — резюмував Шкляр.
Пуйло хоче повернути Донбас на своїх умовах. Але такий гіпотетичний референдум - це взагалі подарунок пуйлу.
1. Одразу війна з РФ перетвориться на внутрішньогромадянський конфлікт. Бо Росія не визнає там свою присутність. І така відмова фактично легалізує псевдодержави, як наслідок такої сепарації.
2. Розкол нації.
3. Про репарації, відшкодування матеріальних збитків, повернення власності від РФ можна забути.
4. Втрачений міжнародний авторитет держави.
П.С. Дурість несусветна. До того ж, яка зможе спровокувати справжню громадянську війну в Україні. Просто злочин. Влада остаточно делегітимізує себе в очах власних громадян.
П.С.2. Тобто виходить на момент, що головна війна йде не за території, а голови людей. Відмовитися від Донбасу - визнати поразку в цій війні, визнати свою імпотентність, неспроможність у війні за свідомість власних громадян. Наступним кроком стане сепарація інших територій і остаточний розпад держави.
П.С.3. Донбас треба повертати і проводити виважену гуманітарну політику. Боротися за свідомість людей. Чим ближче ми будемо до них, тим активніше зможемо впливати, ніж на відстані. Покращувати загальний рівень життя по всій території України і тоді гуманітарі питання вирішувати буде простіше, за умов виваженої політики.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Нед 10 лис, 2019 03:55
Назло мамці відморожу вуха?
Під час економічної блокади ОРДЛО з окупованих територій України витіснили гривню, а місцевий бюджет недоотримав значну частину коштів. Про це в інтерв’ю ТСН.ua заявив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, бюджет розвитку на Луганщині є тільки тоді, коли допомагає столиця. Загалом же бюджет області складає 550 мільйонів гривень, що є невеликою сумою. Гайдай наголосив, що є принаймні два негативних наслідки економічної блокади ОРДЛО. "Перша – таким чином вичавили просто гривню з тимчасово окупованих територій. І це нам в мінус. Друге – це те, що, наприклад, Луганська область недоотримує до бюджету мільярди гривень. Ми не можемо розвиватись нормально", - сказав він. Гайдай нагадав, що раніше на Закарпатті також перекривали проїзд фур з РФ і Україна від цього гроші тільки втратила. "Знаєте, хто виграв від цього? Польща. А Україна втратила мільярд 200 мільйонів євро. І Угорщина одразу підняла від 200 євро допуск до транзиту до 450 євро. Тобто ми самі собі економічний фундамент вибиваємо з-під ніг", - підсумував голова Луганської ОДА.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Нед 10 лис, 2019 04:27
Интересно, что те же самые люди, которые отпускали шуточки о "жареных колорадах" по поводу трагедии в Одессе и весело стебались над гибелью российских музыкантов в авиакатастрофе, так яростно негодуют по-поводу кощунственной шутки Квартала о сгоревшем пустом садовом домике миллионерши Гонтаревой.
Додано: Нед 10 лис, 2019 08:09
Вчера случайно попал сёрфя каналы в IPTV на момент вручения желто-синего букета "газику".Трольнули.Момент на 61-й минуте
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Нед 10 лис, 2019 08:59
Ізраїль сидить, значить можна.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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