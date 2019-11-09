Додано: Нед 10 лис, 2019 01:39

lapay написав: yanyura написав: А сами земли (Донбасс), без людей, нам тоже не нужны? А сами земли (Донбасс), без людей, нам тоже не нужны?

Ми не Раша. Всі ці розмови про повернення Донбасу чи Криму потрібні тільки для санкцій проти Раші і виграшів в міжнародних судах компенсацій за анексію. Ніхто реально нічого повертати не буде.



– нібито зазначав свого часу Гончар.



За словами Винничука, це публікація його щоденника ще з 90-тих років, який було опубліковано у газеті "Літературна Україна" 19 лютого 2015 року.



https://24tv.ua/ukrayina_tag1119/ Донбас – це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім’ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж,– нібито зазначав свого часу Гончар.За словами Винничука, це публікація його щоденника ще з 90-тих років, який було опубліковано у газеті "Літературна Україна" 19 лютого 2015 року. Ми не Раша. Всі ці розмови про повернення Донбасу чи Криму потрібні тільки для санкцій проти Раші і виграшів в міжнародних судах компенсацій за анексію. Ніхто реально нічого повертати не буде.

За словами митця, він ніколи не мав ні наміру, ні права закликати відмовитись від Донбасу чи Криму

Я письменник і моє завдання порушувати питання, а не відповідати на них. Я ще в 90-х роках казав: якщо ми не будемо проводити україноцентричну гуманітарну політику на Донбасі, то будуть дуже великі проблеми

Письменникам завжди болить питання національної ідентичності, мови як основи нації

Леся Українка повторювала, що нація повинна боронити свою мову більше, ніж територію

коли я кажу про окуповані землі, то маю на увазі щось інше, а не зречення їх. Якщо ми хочемо побудувати успішну, заможну і сильну країну, з якою буде рахуватися світ, то можемо без втрачених територій досягнути успіху.

zРадио написав: Если в вопросе ОРДЛО мозги пересичных не будут дистиллированы пропагандой, как это было сделано в вопросе майдана, то абсолютное большинство выразит решительное "нет" идее добровольной сдачи территории.



Заодно, вся страна увидит, с какого края у нас больше сепаратистов - с восточного, или западного...



PS: хотя сама постановка вопроса вызывает недоумение... По-идее, в сепаратизме сразу можно подозревать всех, кто к подобному референдуму призывает и решится провести... Если в вопросе ОРДЛО мозги пересичных не будут дистиллированы пропагандой, как это было сделано в вопросе майдана, то абсолютное большинство выразит решительное "нет" идее добровольной сдачи территории.Заодно, вся страна увидит, с какого края у нас больше сепаратистов - с восточного, или западного...PS: хотя сама постановка вопроса вызывает недоумение... По-идее, в сепаратизме сразу можно подозревать всех, кто к подобному референдуму призывает и решится провести...

Позиція більшості українського населення, яке каже, що Донбас наш і він повернеться, збігається з прагненнями Путіна. Таку думку висловив один із найпопулярніших українських письменників Василь Шкляр у інтерв’ю «Главкому».«Путін не хоче забирати Донбас. Йому потрібна велика територія тут, яка буде агентом впливу на більшу частину України», — сказав Шкляр.», — пояснює він.Також письменник згадав, як нещодавно прочитав таку цитату: «Донбас - це ракова пухлина, киньте його в пельку імперії, нехай вдавиться».«Це Олесь Гончар написав у щоденнику, здається, ще 1993 року, — продовжує Шкляр. —. Коли приблизно те саме сказав Юрко Андрухович, на нього накинулися з усіх боків: «ти такий-сякий, чи міг би таке сказати Шевченко або Леся Українка?» А якраз. Це не її слова, вони належать ірландському письменнику-націоналісту, який жив у першій половині XIX століття, Томасу Девісу. Він передчував загибель ірландської мови, воно так і сталося. І що з того, що Ірландія заможна, але свою національну ідентичність втратила?»Письменник підкреслює, що хлопців-вояків, які хочуть України від Сяну до Дону, любить і вони його люблять, вони часто спілкуються, і коли Шкляру кажуть, що «ми підемо заберемо Кубань, ми ще у Воронежі пошукаємо наші землі», то він питає їх: «навіщо тобі той Воронеж? Вся Росія готова приєднатися до України, столицю зроблять у Києві і назвуть державу Українська Русь. Тільки від нас нічого не залишиться. Тебе це влаштовує?»«Це, звичайно, грубе таке порівняння, але люди починають замислюватися. Тобто,Як це зробила Німеччина», — резюмував Шкляр.Пуйло хоче повернути Донбас на своїх умовах. Але такий гіпотетичний референдум - це взагалі подарунок пуйлу.1. Одразу війна з РФ перетвориться на внутрішньогромадянський конфлікт. Бо Росія не визнає там свою присутність. І така відмова фактично легалізує псевдодержави, як наслідок такої сепарації.2. Розкол нації.3. Про репарації, відшкодування матеріальних збитків, повернення власності від РФ можна забути.4. Втрачений міжнародний авторитет держави.П.С. Дурість несусветна. До того ж, яка зможе спровокувати справжню громадянську війну в Україні. Просто злочин. Влада остаточно делегітимізує себе в очах власних громадян.П.С.2. Тобто виходить на момент, що головна війна йде не за території, а голови людей. Відмовитися від Донбасу - визнати поразку в цій війні, визнати свою імпотентність, неспроможність у війні за свідомість власних громадян. Наступним кроком стане сепарація інших територій і остаточний розпад держави.П.С.3. Донбас треба повертати і проводити виважену гуманітарну політику. Боротися за свідомість людей. Чим ближче ми будемо до них, тим активніше зможемо впливати, ніж на відстані. Покращувати загальний рівень життя по всій території України і тоді гуманітарі питання вирішувати буде простіше, за умов виваженої політики.