RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4600460146024603
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 09:10

Re: Політичні дискусії

+1
  Козак-характерник написав:«навіщо тобі той Воронеж? Вся Росія готова приєднатися до України, столицю зроблять у Києві і назвуть державу Українська Русь. Тільки від нас нічого не залишиться. Тебе це влаштовує?»


нарешті КХ щось запостив щось путнє, а от висновок зробив не вірний

  Козак-характерник написав:П.С.2. Тобто виходить на момент, що головна війна йде не за території, а голови людей. Відмовитися від Донбасу - визнати поразку в цій війні, визнати свою імпотентність, неспроможність у війні за свідомість власних громадян. Наступним кроком стане сепарація інших територій і остаточний розпад держави.

"навіщо тобі той Донбас"

п.с.
9:40 EET - В Ольгіно ще робочий день не почався
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16671
З нами з: 09.03.14
Подякував: 975 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4600460146024603
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15798)
10.11.2019 09:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron