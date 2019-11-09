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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 лис, 2019 09:10
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Козак-характерник написав:
«навіщо тобі той Воронеж?
Вся Росія готова приєднатися до України, столицю зроблять у Києві і назвуть державу Українська Русь. Тільки від нас нічого не залишиться. Тебе це влаштовує?»
нарешті КХ щось запостив щось путнє, а от висновок зробив не вірний
Козак-характерник написав:
П.С.2. Тобто виходить на момент, що головна війна йде не за території, а голови людей. Відмовитися від Донбасу - визнати поразку в цій війні, визнати свою імпотентність, неспроможність у війні за свідомість власних громадян. Наступним кроком стане сепарація інших територій і остаточний розпад держави.
"навіщо тобі той Донбас"
п.с.
9:40 EET - В Ольгіно ще робочий день не почався
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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