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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4600460146024603 Додано: Нед 10 лис, 2019 09:10 Re: Політичні дискусії

Козак-характерник написав: «навіщо тобі той Воронеж? Вся Росія готова приєднатися до України, столицю зроблять у Києві і назвуть державу Українська Русь. Тільки від нас нічого не залишиться. Тебе це влаштовує?» Вся Росія готова приєднатися до України, столицю зроблять у Києві і назвуть державу Українська Русь. Тільки від нас нічого не залишиться. Тебе це влаштовує?»



нарешті КХ щось запостив щось путнє, а от висновок зробив не вірний



Козак-характерник написав: П.С.2. Тобто виходить на момент, що головна війна йде не за території, а голови людей. Відмовитися від Донбасу - визнати поразку в цій війні, визнати свою імпотентність, неспроможність у війні за свідомість власних громадян. Наступним кроком стане сепарація інших територій і остаточний розпад держави.

П.С.2. Тобто виходить на момент, що головна війна йде не за території, а голови людей. Відмовитися від Донбасу - визнати поразку в цій війні, визнати свою імпотентність, неспроможність у війні за свідомість власних громадян. Наступним кроком стане сепарація інших територій і остаточний розпад держави.

"навіщо тобі той Донбас"



п.с.

9:40 EET - В Ольгіно ще робочий день не почався +1нарешті КХ щось запостив щось путнє, а от висновок зробив не вірний"навіщо тобі той Донбас"п.с.9:40 EET - В Ольгіно ще робочий день не почався Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 16671 З нами з: 09.03.14 Подякував: 975 раз. Подякували: 1008 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 09:51 Starikan написав:



"Молодец! Поэтому ты и в финале", - отметил "ведущий".

После этого весь зал вместе с судьями шоу сильно рассмеялся и "взорвался" аплодисментами.

https://youtu.be/vijtpuuBPzM?t=52 В это время руку поднял один из участников шоу и сказал, что это он сжег дом бывшей главы Национального банка."Молодец! Поэтому ты и в финале", - отметил "ведущий".После этого весь зал вместе с судьями шоу сильно рассмеялся и "взорвался" аплодисментами.

А эти б...и снова куражатся. И в зале ведь обычные люди. И они тоже ржут. Это к разговору, что вот на это всё г..но спрос с самого низа. И результат, полученный на самом верху в виде Зе, был неизбежен. Ощущение обречённости. А эти б...и снова куражатся. И в зале ведь обычные люди. И они тоже ржут. Это к разговору, что вот на это всё г..но спрос с самого низа. И результат, полученный на самом верху в виде Зе, был неизбежен. Ощущение обречённости.



Впрочем, желающие могут погуглить пару фраз из поста и найти этот форум. Впрочем, желающие могут погуглить пару фраз из поста и найти этот форум.



Нормальная реакция простого населения, на несчастье того кто разрушил банковскую систему, оставил банкротами тысячи компания и юр.лиц,лишил работы сотни тысяч человек, обесценил накопления миллионов людей.



Можете поискать в интернете реакцию миллионов британцев на смерть Маргарет Тетчер. Люди на площади выходили отпраздновать её смерть. Так та хотя бы реально боролась за судьбу страны и многое сделала для Британии, хотя и очень жесткими методами.



Гонтарева же боролась исключительно за свой кошелек и кошелёк своего боса Петручио. Нормальная реакция простого населения, на несчастье того кто разрушил банковскую систему, оставил банкротами тысячи компания и юр.лиц,лишил работы сотни тысяч человек, обесценил накопления миллионов людей.Можете поискать в интернете реакцию миллионов британцев на смерть Маргарет Тетчер. Люди на площади выходили отпраздновать её смерть. Так та хотя бы реально боролась за судьбу страны и многое сделала для Британии, хотя и очень жесткими методами.Гонтарева же боролась исключительно за свой кошелек и кошелёк своего боса Петручио. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2874 З нами з: 26.03.16 Подякував: 144 раз. Подякували: 890 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 09:56 Starikan написав: ЛАД написав: Starikan написав: А они смогут обосновать мотивы своего голосования? А они смогут обосновать мотивы своего голосования? А Вы сможете обосновать свою подпись, в которую не попали ни Перес, ни мефала, ни андрейка777, ни ...? А Вы сможете обосновать свою подпись, в которую не попали ни Перес, ни мефала, ни андрейка777, ни ...?

Ну вы редкостный зануда.

Извините за мой французский - какого... я должен давать вам какие-то объяснения? Ну вы редкостный зануда.Извините за мой французский - какого... я должен давать вам какие-то объяснения?

Мне Вы ничего не должны.

Но и военные не обязаны ни Вам, ни кому-то ещё объяснять, почему голосовали за Зе.

Назвать занудой, конечно, легко, но мне интересно, Вы бы тоже аплодировали Фарион за выступление на видео в посте

Эти выступления соответствуют "Вашим политическим взглядам"?

Они не способствуют войне на Донбассе? Вы ничего не должны.Но и военные не обязаны ни Вам, ни кому-то ещё объяснять, почему голосовали за Зе.Назвать занудой, конечно, легко, но мне интересно, Вы бы тоже аплодировали Фарион за выступление на видео в посте viewtopic.php?p=4790734#p4790734 , Федину и Марусю Вы тоже поддерживаете?Эти выступления соответствуют "Вашим политическим взглядам"?Они не способствуют войне на Донбассе? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14776 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 10:18 flyman написав: ЛАД написав: flyman написав: .......

для чого реферндум?

лишаєм як є: ні війни, ні миру...

точніше, хочеш миру, готуйся до війни. .......для чого реферндум?лишаєм як є: ні війни, ні миру...точніше, хочеш миру, готуйся до війни.

Возможно, и так.

Но сейчас всё же пусть вялотекущая, но война.

Удастся ли установить стабильное долговременное перемирие, не уверен.

А без этого придётся всё время сидеть как на пороховой бочке.



..... Возможно, и так.Но сейчас всё же пусть вялотекущая, но война.Удастся ли установить стабильное долговременное перемирие, не уверен.А без этого.....

Ізраїль сидить, значить можна. Ізраїль сидить, значить можна.

У нас как-то слишком часто приводят в пример Израиль, полностью игнорируя отличия ситуаций.

Окружение Израиля категорически отказывается признать даже его право на существование.

А Израиль, кстати, прилагает много усилий для достижения мира, идя, в том числе, на территориальные уступки. Вывели войска и ликвидировали все израильские поселения в секторе Газа, кот. 40 лет после войны 1967 находился под контролем Израиля. Правда, в результате опять получили под боком чисто террористический анклав.

И Израилю это "сидение" дорого обходится. Мы такие расходы не потянем. У нас как-то слишком часто приводят в пример Израиль, полностью игнорируя отличия ситуаций.Окружение Израиля категорически отказывается признать даже его право на существование.А Израиль, кстати, прилагает много усилий для достижения мира, идя, в том числе, на территориальные уступки. Вывели войска и ликвидировали все израильские поселения в секторе Газа, кот. 40 лет после войны 1967 находился под контролем Израиля. Правда, в результате опять получили под боком чисто террористический анклав.И Израилю это "сидение" дорого обходится. Мы такие расходы не потянем. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14776 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 10:23 Козак-характерник

Как-то Вы в этом посте Как-то Вы в этом посте viewtopic.php?p=4790920#p4790920 запостили прямо противоположные мнения. В результате вывод не понятен. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14776 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 10:32 Yuri_Z написав: 19yuriy91 написав: шо за напарники, в чём кидалово? шо за напарники, в чём кидалово?

К выборам президента Украины-2019 когда соц.опросы начали давать уверенную победу Зеленского, то "друзья" Пороха начала одним за одним кричать "зрада", давай Зе, Порох какой плохой



шо там за косяки "правильные" у Женьки? да ещё совместно с яныком?

Киселёв после приезда в Украину занял позицию лизать задницу, а вот журналистикой он занимался в Рашке.



по Свободе слова мы далеко не впереди. По итогам 2018 года Украина заняла 101 место среди 180 стран мира в Индексе свободы слова, который ежегодно рассчитывает организация «Репортеры без границ»...В рейтинге свободы прессы, который обнародовала 18 апреля 2019 международная правозащитная организация «Репортеры без границ», Украина заняла 102 место, опустившись на одну отметку ниже по сравнению с прошлогодним показателем.

Тут проблема в том, что у нас под боком есть есть дурной, наглый и ебнт сосед. Этот соседушка готов вкладывать очень большие деньги в наше СМИ. Наверно, из-за этого мы только в средине. Если бы не этот фактор, можно предположить, что мы оказались в два раза выше...



так шо не надо пис....

но дело даже не в этом, а то , шо порох грозился помереть за эту свободу, а сам на своих каналах делает всё с точностью наоборот.

Что вытворяет хотя бы канал 1+1, я удивлен, как он эту помойку не закрыл.. и что ему оставалось делать? Смотреть и молчать? При том он заведомо оказался в проигрышной ситуации (рейтинги каналов)



ну шо за детсад

Ну, да. В стране война, инвесторы посматывали удочки и свалили, денег в казне нет, курс не соответствует эконом. положению, пол страны не платит налогов... и тут еще карлик пу беспредел творит Ну, да... шо за детсад К выборам президента Украины-2019 когда соц.опросы начали давать уверенную победу Зеленского, то "друзья" Пороха начала одним за одним кричать "зрада", давай Зе, Порох какой плохойКиселёв после приезда в Украину занял позицию лизать задницу, а вот журналистикой он занимался в Рашке.Тут проблема в том, что у нас под боком есть есть дурной, наглый и ебнт сосед. Этот соседушка готов вкладывать очень большие деньги в наше СМИ. Наверно, из-за этого мы только в средине. Если бы не этот фактор, можно предположить, что мы оказались в два раза выше...Что вытворяет хотя бы канал 1+1, я удивлен, как он эту помойку не закрыл.. и что ему оставалось делать? Смотреть и молчать? При том он заведомо оказался в проигрышной ситуации (рейтинги каналов)Ну, да. В стране война, инвесторы посматывали удочки и свалили, денег в казне нет, курс не соответствует эконом. положению, пол страны не платит налогов... и тут еще карлик пу беспредел творит Ну, да... шо за детсад

слёзы наворачиваются от несправедливости.

ничего, надеюсь, потомки, если последователи не угробят страну, оценят по достоинству всю потужнисть "армии-мовы-виры". слёзы наворачиваются от несправедливости.ничего, надеюсь, потомки, если последователи не угробят страну, оценят по достоинству всю потужнисть "армии-мовы-виры". 19yuriy91 Повідомлень: 2174 З нами з: 15.09.12 Подякував: 214 раз. Подякували: 340 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4600460146024603 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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