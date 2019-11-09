Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Козак-характерник написав:«навіщо тобі той Воронеж? Вся Росія готова приєднатися до України, столицю зроблять у Києві і назвуть державу Українська Русь. Тільки від нас нічого не залишиться. Тебе це влаштовує?»
нарешті КХ щось запостив щось путнє, а от висновок зробив не вірний
Козак-характерник написав:П.С.2. Тобто виходить на момент, що головна війна йде не за території, а голови людей. Відмовитися від Донбасу - визнати поразку в цій війні, визнати свою імпотентність, неспроможність у війні за свідомість власних громадян. Наступним кроком стане сепарація інших територій і остаточний розпад держави.
"навіщо тобі той Донбас"
п.с. 9:40 EET - В Ольгіно ще робочий день не почався
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
В это время руку поднял один из участников шоу и сказал, что это он сжег дом бывшей главы Национального банка. "Молодец! Поэтому ты и в финале", - отметил "ведущий". После этого весь зал вместе с судьями шоу сильно рассмеялся и "взорвался" аплодисментами. https://youtu.be/vijtpuuBPzM?t=52
А эти б...и снова куражатся. И в зале ведь обычные люди. И они тоже ржут. Это к разговору, что вот на это всё г..но спрос с самого низа. И результат, полученный на самом верху в виде Зе, был неизбежен. Ощущение обречённости.
Впрочем, желающие могут погуглить пару фраз из поста и найти этот форум.
Нормальная реакция простого населения, на несчастье того кто разрушил банковскую систему, оставил банкротами тысячи компания и юр.лиц,лишил работы сотни тысяч человек, обесценил накопления миллионов людей.
Можете поискать в интернете реакцию миллионов британцев на смерть Маргарет Тетчер. Люди на площади выходили отпраздновать её смерть. Так та хотя бы реально боролась за судьбу страны и многое сделала для Британии, хотя и очень жесткими методами.
Гонтарева же боролась исключительно за свой кошелек и кошелёк своего боса Петручио.
Starikan написав: А они смогут обосновать мотивы своего голосования?
А Вы сможете обосновать свою подпись, в которую не попали ни Перес, ни мефала, ни андрейка777, ни ...?
Ну вы редкостный зануда. Извините за мой французский - какого... я должен давать вам какие-то объяснения?
Мне Вы ничего не должны. Но и военные не обязаны ни Вам, ни кому-то ещё объяснять, почему голосовали за Зе. Назвать занудой, конечно, легко, но мне интересно, Вы бы тоже аплодировали Фарион за выступление на видео в посте viewtopic.php?p=4790734#p4790734, Федину и Марусю Вы тоже поддерживаете? Эти выступления соответствуют "Вашим политическим взглядам"? Они не способствуют войне на Донбассе?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
flyman написав:....... для чого реферндум? лишаєм як є: ні війни, ні миру... точніше, хочеш миру, готуйся до війни.
Возможно, и так. Но сейчас всё же пусть вялотекущая, но война. Удастся ли установить стабильное долговременное перемирие, не уверен. А без этого придётся всё время сидеть как на пороховой бочке.
.....
Ізраїль сидить, значить можна.
У нас как-то слишком часто приводят в пример Израиль, полностью игнорируя отличия ситуаций. Окружение Израиля категорически отказывается признать даже его право на существование. А Израиль, кстати, прилагает много усилий для достижения мира, идя, в том числе, на территориальные уступки. Вывели войска и ликвидировали все израильские поселения в секторе Газа, кот. 40 лет после войны 1967 находился под контролем Израиля. Правда, в результате опять получили под боком чисто террористический анклав. И Израилю это "сидение" дорого обходится. Мы такие расходы не потянем.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
19yuriy91 написав: шо за напарники, в чём кидалово?
К выборам президента Украины-2019 когда соц.опросы начали давать уверенную победу Зеленского, то "друзья" Пороха начала одним за одним кричать "зрада", давай Зе, Порох какой плохой
шо там за косяки "правильные" у Женьки? да ещё совместно с яныком?
Киселёв после приезда в Украину занял позицию лизать задницу, а вот журналистикой он занимался в Рашке.
по Свободе слова мы далеко не впереди. По итогам 2018 года Украина заняла 101 место среди 180 стран мира в Индексе свободы слова, который ежегодно рассчитывает организация «Репортеры без границ»...В рейтинге свободы прессы, который обнародовала 18 апреля 2019 международная правозащитная организация «Репортеры без границ», Украина заняла 102 место, опустившись на одну отметку ниже по сравнению с прошлогодним показателем.
Тут проблема в том, что у нас под боком есть есть дурной, наглый и ебнт сосед. Этот соседушка готов вкладывать очень большие деньги в наше СМИ. Наверно, из-за этого мы только в средине. Если бы не этот фактор, можно предположить, что мы оказались в два раза выше...
так шо не надо пис.... но дело даже не в этом, а то , шо порох грозился помереть за эту свободу, а сам на своих каналах делает всё с точностью наоборот.
Что вытворяет хотя бы канал 1+1, я удивлен, как он эту помойку не закрыл.. и что ему оставалось делать? Смотреть и молчать? При том он заведомо оказался в проигрышной ситуации (рейтинги каналов)
ну шо за детсад
Ну, да. В стране война, инвесторы посматывали удочки и свалили, денег в казне нет, курс не соответствует эконом. положению, пол страны не платит налогов... и тут еще карлик пу беспредел творит Ну, да... шо за детсад
слёзы наворачиваются от несправедливости. ничего, надеюсь, потомки, если последователи не угробят страну, оценят по достоинству всю потужнисть "армии-мовы-виры".
ЛАД написав:но мне интересно, Вы бы тоже аплодировали Фарион за выступление на видео в посте viewtopic.php?p=4790734#p4790734, Федину и Марусю Вы тоже поддерживаете?
Чи Вам не все одно? Вони не приймають закони. Я, наприклад, ватні канали не дивлюсь, бо вони мене дратують. В нас демократія. Комусь, само собою, не подобається заборона комуністичної символіки, але саме під неї і колорадські стрічки починалась війна на Донбасі. Прилетіло у відповідь.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
19yuriy91 написав: слёзы наворачиваются от несправедливости. ничего, надеюсь, потомки, если последователи не угробят страну, оценят по достоинству всю потужнисть "армии-мовы-виры".
Безвиз, Э-декларирование, модернизация армии, курс на ЕС и НАТО, Томос, децентрализация власти. Что было во власти президента, то он сделал. Ну, а то что он только набрал 24,5%... У меня есть две главные причины: Свинарчук и общество (скверные люди).
19yuriy91 написав: слёзы наворачиваются от несправедливости. ничего, надеюсь, потомки, если последователи не угробят страну, оценят по достоинству всю потужнисть "армии-мовы-виры".
Безвиз, Э-декларирование, модернизация армии, курс на ЕС и НАТО, Томос, децентрализация власти. Что было во власти президента, то он сделал. Ну, а то что он только набрал 24,5%... У меня есть две главные причины: Свинарчук и общество (скверные люди).
цікаво, які здобутки у нових "зе-слугів наріду", щось не можу пригадати, крім шкандалів з простітутками?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Yuri_Z написав:Что было во власти президента, то он сделал. Ну, а то что он только набрал 24,5%... У меня есть две главные причины: Свинарчук и общество (скверные люди).
Мне кажется главная причина это менталитет украинцев, в отличие от северных соседей ни один президент не имеет шанса у нас избраться на второй срок. Времена Кучмы в далеком прошлом, трое после Кучмы к концу срока сдували свой рейтинг к концу каденции очень сильно, и Зеленский сдуется, и следующий после Зеленского сдуется. Карма такая, менталитет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.