Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4601460246034604 Додано: Нед 10 лис, 2019 13:19 freeze написав: Пусть опубликуют о чем они там конкретно договорились в трехсторонней группе, а то читаем какие то заявления блогеров, телеведущих.

Пусть Кучма разьяснит подразумевает ли подписанные договоренности наличие в демилитаризованной зоне каких то вооруженных представителей сторон, армейских структур, или полиции-милиции, или вообще никого не должно быть, а то попринимали что то в тайне. Пусть опубликуют о чем они там конкретно договорились в трехсторонней группе, а то читаем какие то заявления блогеров, телеведущих.Пусть Кучма разьяснит подразумевает ли подписанные договоренности наличие в демилитаризованной зоне каких то вооруженных представителей сторон, армейских структур, или полиции-милиции, или вообще никого не должно быть, а то попринимали что то в тайне.

Вам с места объясняю, что это насильственная сдача...

При чём под публичное "ликование"...

Как и всё население Украины ... - за 3,5 с задолженностью в 3-4 месяца. Вам с места объясняю, что это насильственная сдача...При чём под публичное "ликование"...Как и всё население Украины ... - за 3,5 с задолженностью в 3-4 месяца. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7177 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 13:27 Kudrjavuy написав: freeze написав: Пусть опубликуют о чем они там конкретно договорились в трехсторонней группе, а то читаем какие то заявления блогеров, телеведущих.

Пусть Кучма разьяснит подразумевает ли подписанные договоренности наличие в демилитаризованной зоне каких то вооруженных представителей сторон, армейских структур, или полиции-милиции, или вообще никого не должно быть, а то попринимали что то в тайне. Пусть опубликуют о чем они там конкретно договорились в трехсторонней группе, а то читаем какие то заявления блогеров, телеведущих.Пусть Кучма разьяснит подразумевает ли подписанные договоренности наличие в демилитаризованной зоне каких то вооруженных представителей сторон, армейских структур, или полиции-милиции, или вообще никого не должно быть, а то попринимали что то в тайне.

Вам с места объясняю, что это насильственная сдача...

При чём под публичное "ликование"...

Как и всё население Украины ... - за 3,5 с задолженностью в 3-4 месяца. Вам с места объясняю, что это насильственная сдача...При чём под публичное "ликование"...Как и всё население Украины ... - за 3,5 с задолженностью в 3-4 месяца.



Дык толкователей много, а хотелось бы узнать условия этого разъединения в оригинале. А то одни толкуют так, другие толкуют по другому. Кто может находится в демилитаризованной зоне, что решили, скан, подписи сторон, тема толкования закрыта. Дык толкователей много, а хотелось бы узнать условия этого разъединения в оригинале. А то одни толкуют так, другие толкуют по другому. Кто может находится в демилитаризованной зоне, что решили, скан, подписи сторон, тема толкования закрыта. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13453 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3747 раз. Подякували: 5528 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 13:27 ЛАД написав: Мне Вы ничего не должны.

Но и военные не обязаны ни Вам, ни кому-то ещё объяснять, почему голосовали за Зе.

Назвать занудой, конечно, легко, но мне интересно, Вы бы тоже аплодировали Фарион за выступление на видео в посте

Эти выступления соответствуют "Вашим политическим взглядам"?

Они не способствуют войне на Донбассе? Вы ничего не должны.Но и военные не обязаны ни Вам, ни кому-то ещё объяснять, почему голосовали за Зе.Назвать занудой, конечно, легко, но мне интересно, Вы бы тоже аплодировали Фарион за выступление на видео в посте viewtopic.php?p=4790734#p4790734 , Федину и Марусю Вы тоже поддерживаете?Эти выступления соответствуют "Вашим политическим взглядам"?Они не способствуют войне на Донбассе?

Больных людей везде хватает, главное, что бы публика понимала, где "погремушка", а трезвый и беспристрастный взгляд.

А "Фарион" - это член КПСС

- Мастер разговорного жанра - класс "Жириновского".

Их сводить для публики нужно вместе , и не трогать вменяемых. Больных людей везде хватает, главное, что бы публика понимала, где "погремушка", а трезвый и беспристрастный взгляд.А "Фарион" - это член КПСС- Мастер разговорного жанра - класс "Жириновского".Их сводить для публики нужно вместе, и не трогать вменяемых. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7177 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 13:39 Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и кандидат на должность главы партии Александр Корниенко во время ее внеочередного съезда в воскресенье озвучил три ключевых приоритета для политической силы на ближайшие четыре года.

"Партия должна заниматься конкретными вещами по трем направлениям, которые я, как кандидат на должность главы партии, и хочу предложить. Первое - улучшение благосостояние господина Коломойского. Второе - усиление влияние Игоря Коломойского. Третье - усиление контроля Коломойским. Шучу. Первое - это качественное изменение политики на местном уровне, второе - это качественно новый подход к партийному строительству и третий - превращение партии в центр принятия главных политических решений в стране, подготовка новой политической литы для Украины", - заявил Корниенко. Yuri_Z Повідомлень: 63 З нами з: 18.06.18 Подякував: 18 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 13:58 freeze написав: Kudrjavuy написав: freeze написав: Пусть опубликуют о чем они там конкретно договорились в трехсторонней группе, а то читаем какие то заявления блогеров, телеведущих.

Пусть Кучма разьяснит подразумевает ли подписанные договоренности наличие в демилитаризованной зоне каких то вооруженных представителей сторон, армейских структур, или полиции-милиции, или вообще никого не должно быть, а то попринимали что то в тайне. Пусть опубликуют о чем они там конкретно договорились в трехсторонней группе, а то читаем какие то заявления блогеров, телеведущих.Пусть Кучма разьяснит подразумевает ли подписанные договоренности наличие в демилитаризованной зоне каких то вооруженных представителей сторон, армейских структур, или полиции-милиции, или вообще никого не должно быть, а то попринимали что то в тайне.

Вам с места объясняю, что это насильственная сдача...

При чём под публичное "ликование"...

Как и всё население Украины ... - за 3,5 с задолженностью в 3-4 месяца. Вам с места объясняю, что это насильственная сдача...При чём под публичное "ликование"...Как и всё население Украины ... - за 3,5 с задолженностью в 3-4 месяца.



Дык толкователей много, а хотелось бы узнать условия этого разъединения в оригинале. А то одни толкуют так, другие толкуют по другому. Кто может находится в демилитаризованной зоне, что решили, скан, подписи сторон, тема толкования закрыта. Дык толкователей много, а хотелось бы узнать условия этого разъединения в оригинале. А то одни толкуют так, другие толкуют по другому. Кто может находится в демилитаризованной зоне, что решили, скан, подписи сторон, тема толкования закрыта.

"Условия сдачи" прописал Вашингтон ещё при начале: "Донецкие" с 14го даже в ВСУ не принимались... - я уже не говорю о крымчанах.

Под шумок "грабь награбленное" - вырезаны на Донбассе не оккупированной части ВСЕ живые заводы, шахты, шахты - миллионники принудительено банкротят под приватизацию. За ликвидацие промышленности Украины - и прежде всего на Донбассе - стоит Вашингтон. Ну разве Москва и Берлин "немножко помогли".



Показательный пример с Мариупольской кондитерской фабрикой, но такая картинка в КАЖДОМ городке Донбасса - не восстановление, а наоборот вырезание на металлолом, то что сотню лет строилось. Теперь за эти средства "Зе" пироженными журналистов потчует...

- ЧТО МОЖНО ЕЩЁ ОЖИДАТЬ?

- Даже если я знаю на три порядка больше, здесь это я не выложу! "Условия сдачи" прописал Вашингтон ещё при начале: "Донецкие" с 14го даже в ВСУ не принимались... - я уже не говорю о крымчанах.Под шумок "грабь награбленное" - вырезаны на Донбассе не оккупированной части ВСЕ живые заводы, шахты, шахты - миллионники принудительено банкротят под приватизацию. За ликвидацие промышленности Украины - и прежде всего на Донбассе - стоит Вашингтон. Ну разве Москва и Берлин "немножко помогли".Показательный пример с Мариупольской кондитерской фабрикой, но такая картинка в КАЖДОМ городке Донбасса - не восстановление, а наоборот вырезание на металлолом, то что сотню лет строилось. Теперь за эти средства "Зе"журналистов потчует...- ЧТО МОЖНО ЕЩЁ ОЖИДАТЬ?- Даже если я знаю на три порядка больше, здесь это я не выложу! Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7177 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 14:05 Starikan написав: "Виноват Майдан": жители ОРДЛО поразили ответом на вопрос о войне на Донбассе "Виноват Майдан": жители ОРДЛО поразили ответом на вопрос о войне на Донбассе

Не зря телевизор называют "зомбоящиком".



freeze написав: Kudrjavuy написав: freeze написав: Пусть опубликуют о чем они там конкретно договорились в трехсторонней группе, а то читаем какие то заявления блогеров, телеведущих.

Пусть Кучма разьяснит подразумевает ли подписанные договоренности наличие в демилитаризованной зоне каких то вооруженных представителей сторон, армейских структур, или полиции-милиции, или вообще никого не должно быть, а то попринимали что то в тайне. Пусть опубликуют о чем они там конкретно договорились в трехсторонней группе, а то читаем какие то заявления блогеров, телеведущих.Пусть Кучма разьяснит подразумевает ли подписанные договоренности наличие в демилитаризованной зоне каких то вооруженных представителей сторон, армейских структур, или полиции-милиции, или вообще никого не должно быть, а то попринимали что то в тайне.

Вам с места объясняю, что это насильственная сдача...

При чём под публичное "ликование"...

Как и всё население Украины ... - за 3,5 с задолженностью в 3-4 месяца. Вам с места объясняю, что это насильственная сдача...При чём под публичное "ликование"...Как и всё население Украины ... - за 3,5 с задолженностью в 3-4 месяца.



Дык толкователей много, а хотелось бы узнать условия этого разъединения в оригинале. А то одни толкуют так, другие толкуют по другому. Кто может находится в демилитаризованной зоне, что решили, скан, подписи сторон, тема толкования закрыта. Дык толкователей много, а хотелось бы узнать условия этого разъединения в оригинале. А то одни толкуют так, другие толкуют по другому. Кто может находится в демилитаризованной зоне, что решили, скан, подписи сторон, тема толкования закрыта.

Полный документ с оффсайта ОБСЕ, с подписями на каждой странице - https://www.osce.org/ru/cio/140221?download=true (если вы этот документ имели в виду).



Два скана из него:





Не зря телевизор называют "зомбоящиком".Полный документ с оффсайта ОБСЕ, с подписями на каждой странице -(если вы этот документ имели в виду).Два скана из него: yanyura Повідомлень: 5024 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 4601460246034604 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: ТупУм