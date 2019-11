Форуми / Казна: бюджет, податки,

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4602460346044605> Додано: Нед 10 лис, 2019 13:19 freeze написав: Пусть опубликуют о чем они там конкретно договорились в трехсторонней группе, а то читаем какие то заявления блогеров, телеведущих.

Вам с места объясняю, что это насильственная сдача...

При чём под публичное "ликование"...

Вам с места объясняю, что это насильственная сдача...

При чём под публичное "ликование"...

Дык толкователей много, а хотелось бы узнать условия этого разъединения в оригинале. А то одни толкуют так, другие толкуют по другому. Кто может находится в демилитаризованной зоне, что решили, скан, подписи сторон, тема толкования закрыта. Дык толкователей много, а хотелось бы узнать условия этого разъединения в оригинале. А то одни толкуют так, другие толкуют по другому. Кто может находится в демилитаризованной зоне, что решили, скан, подписи сторон, тема толкования закрыта. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13454 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3747 раз. Подякували: 5528 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 13:27 ЛАД написав: Мне Вы ничего не должны.

Но и военные не обязаны ни Вам, ни кому-то ещё объяснять, почему голосовали за Зе.

Назвать занудой, конечно, легко, но мне интересно, Вы бы тоже аплодировали Фарион за выступление на видео в посте

Эти выступления соответствуют "Вашим политическим взглядам"?

Они не способствуют войне на Донбассе? Вы ничего не должны.Но и военные не обязаны ни Вам, ни кому-то ещё объяснять, почему голосовали за Зе.Назвать занудой, конечно, легко, но мне интересно, Вы бы тоже аплодировали Фарион за выступление на видео в посте viewtopic.php?p=4790734#p4790734 , Федину и Марусю Вы тоже поддерживаете?Эти выступления соответствуют "Вашим политическим взглядам"?Они не способствуют войне на Донбассе?

Больных людей везде хватает, главное, что бы публика понимала, где "погремушка", а трезвый и беспристрастный взгляд.

А "Фарион" - это член КПСС

- Мастер разговорного жанра - класс "Жириновского".

"Партия должна заниматься конкретными вещами по трем направлениям, которые я, как кандидат на должность главы партии, и хочу предложить. Первое - улучшение благосостояние господина Коломойского. Второе - усиление влияние Игоря Коломойского. Третье - усиление контроля Коломойским. Шучу. Первое - это качественное изменение политики на местном уровне, второе - это качественно новый подход к партийному строительству и третий - превращение партии в центр принятия главных политических решений в стране, подготовка новой политической литы для Украины", - заявил Корниенко. Yuri_Z Повідомлень: 64 З нами з: 18.06.18 Подякував: 18 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 13:58 freeze написав: Kudrjavuy написав: freeze написав: Пусть опубликуют о чем они там конкретно договорились в трехсторонней группе, а то читаем какие то заявления блогеров, телеведущих.

Вам с места объясняю, что это насильственная сдача...

При чём под публичное "ликование"...

Дык толкователей много, а хотелось бы узнать условия этого разъединения в оригинале. А то одни толкуют так, другие толкуют по другому. Кто может находится в демилитаризованной зоне, что решили, скан, подписи сторон, тема толкования закрыта. Дык толкователей много, а хотелось бы узнать условия этого разъединения в оригинале. А то одни толкуют так, другие толкуют по другому. Кто может находится в демилитаризованной зоне, что решили, скан, подписи сторон, тема толкования закрыта.

"Условия сдачи" прописал Вашингтон ещё при начале: "Донецкие" с 14го даже в ВСУ не принимались... - я уже не говорю о крымчанах.

Под шумок "грабь награбленное" - вырезаны на Донбассе не оккупированной части ВСЕ живые заводы, шахты, шахты - миллионники принудительено банкротят под приватизацию. За ликвидацие промышленности Украины - и прежде всего на Донбассе - стоит Вашингтон. Ну разве Москва и Берлин "немножко помогли".



Показательный пример с Мариупольской кондитерской фабрикой, но такая картинка в КАЖДОМ городке Донбасса - не восстановление, а наоборот вырезание на металлолом, то что сотню лет строилось. Теперь за эти средства "Зе" пироженными журналистов потчует...

- ЧТО МОЖНО ЕЩЁ ОЖИДАТЬ?

Не зря телевизор называют "зомбоящиком".



freeze написав: Kudrjavuy написав: freeze написав: Пусть опубликуют о чем они там конкретно договорились в трехсторонней группе, а то читаем какие то заявления блогеров, телеведущих.

Вам с места объясняю, что это насильственная сдача...

При чём под публичное "ликование"...

Дык толкователей много, а хотелось бы узнать условия этого разъединения в оригинале. А то одни толкуют так, другие толкуют по другому. Кто может находится в демилитаризованной зоне, что решили, скан, подписи сторон, тема толкования закрыта. Дык толкователей много, а хотелось бы узнать условия этого разъединения в оригинале. А то одни толкуют так, другие толкуют по другому. Кто может находится в демилитаризованной зоне, что решили, скан, подписи сторон, тема толкования закрыта.

Полный документ с оффсайта ОБСЕ, с подписями на каждой странице - https://www.osce.org/ru/cio/140221?download=true (если вы этот документ имели в виду).



Два скана из него:





"Чужими словами" и более, чем обтекаемо:

https://hvylya.net/news/exclusive/staro ... basse.html

Алексей Стародубов согласился, что действительно, если Украина не будет предлагать своего сценария решения конфликта на Донбассе, то его предложит Европа. Этот сценарий, по мнению эксперта, будет выгоден только европейской стороне.



«Там (в Европе – ред.) очень хорошо считают деньги и понимают, сколько денег они потеряли на санкциях, введенных против России за последние 5 лет. Если у Украины нет сценария, то они предложат свой сценарий, закроют эту тему. Выгодна она нам или не выгодна – это уже вопрос второй. Это уже вопрос европейского цинизма», — сказал Стародубов.



orest написав: Ще трохи вихідного офтопу. Питання про ОВДП і все що поруч продовжуються у всіх, всі думають, як це вплине на курс і економіку найближчим часом. Я вже трохи висвітлював своє бачення, спробую трохи додати. Тільки нагадаю, оскільки тут тема про курс, то я пишу всі чинники з огляду на курс і в перспективі до літа наступного року (тобто навіть не рік). Проблем бюджету, пенсіонерів, економіки через 3-5 років, при чому тільки з припущенням що інвестицій не буде (варіант, що щось таки може бути мітингарі не розглядають) і тд я не розглядаю і обговорювати не збираюся. Отже, щодо ОВДП, боргу і тд

В багатьох питання чому саме зараз це почалося (вхід в ОВДП нерезидентів). Викладаю своє бачення і розуміння, оскільки їх думок і аргументів не знаю. У кожної групи людей, які доривалися і дориваються до корита в нашій країні є свої методи збагачення в силу їх суб’єктивних знань-вмінь та об’єктивних зовнішніх обставин (як в середині країни так і в світі зокрема). Кучма і біля нього підгрібали не стратегічні активи, розбудовували схеми і механізми освоєння держбюджету; Ющенко…. Про…спав країну; завгар з Пахлом і дітьми підгрібали по новому вже й з стратегічними активи і, тримаючи стабільний курс і видимість добра у всьому, скуповували всю доступну валюту включаючи ЗВР; прихильники сліпого трасту на початках були біля розбитого корита з пустими ЗВР (оскільки залишок в тих майже 5 млрд, якщо не помиляюся, це був повний неліквід чи їх просто фактично не було) плюс війну. Єдиним варіантом були зовнішні запозичення. А коли ситуацію вдалося стабілізувати, взяли на озброєння банкопад-рефінанси-дерибан бюджету (міжнародні позики та й весь ЗВР були під жорстким зовнішнім контролем і туди не залізеш)-валютні коливання. Всі ми чітко знаємо, що у зв’язку з тим, що слова різко розходилися з діями, зовнішні запозичення в цивілізованих джерелах стали неможливими. Тоді, мабуть і задумалися про позики в нових місцях, а найголовніше, стало питання, що робити з награбованим, адже коли воно там і в їх буржуйській валюті, то воно практично не наших політиків-олігархів і один клік мишкою спец службовця в США, Британії чи Німеччині може лишити їх без нічого (це стосується і всіх папєрєдніків з вікопомного 1991 р). От і запустили схему, спочатку це були гіперуспішні євро бонди під космічні відсотки а потім вже під не такі кримінальні 7-8%. Слід зауважити, що все позитивне, що зараз відбувається сформувалось і почалося не весною, а значно раніше і вже минулого року вхід в грн ОВДП став можливий, адже ні чужі ні навіть свої і під дулом пістолета б не полізли в цей інструмент бачачи суттєві ризики. Ось таке моє бачення чому саме зараз.

Ситуація в країні поки така, що серйозні зовнішні запозичення під відсотки 3-5 є далі не можливі. Зе до влади прийшов на дуже чітких і конкретних месиджах і до цього часу не виконує обіцяного в силу зрозумілих об’єктивних і суб’єктивних чинників, тому мусить продовжувати активно залучати в грн. ОВДП. Період його президентства вже щільно запакований погашеннями, через що треба виходити в довші періоди. Поки ні ВАГОМИХ економічних, ні політичних, ні судово-правових аргументів переконання вкладатися в такі папери немає, тому й залишають єдиний доступний – високі відсотки. Як тільки ситуація зміниться, думаю, відсотки почнуть знижуватися активніше.

Щодо тверджень що боргові папери перейшли якусь межу і обслуговування критичне, наводжу дані по ОВДП на 3 січня 2019 та на п’ятницю в млрд. грн

Банки 371,2 332,35 в результаті – 38,65

НБУ 348,1 337,06 в результаті – 11,04

Юрики 20,16 26,41 в результаті + 6,25

Фізики 5,95 9,60 в результаті + 3,65

Нерезиденти 6,39 101,98 в результаті + 95,59

Всього 751,8 807,4 в результаті + 55,6 чи 7,4%

Погодьтеся, це абсолютно не значне нарощення і поки що жодного криміналу. Щодо відсотків, в минулому році середній відсоток по ОВДП становив 17,79% цього року поки 17,97% і є шанс зменшення до кінця року. В любому випадку, додаткове навантаження поки 18% від 55,6 млрд – 10,8 млрд. Багато хто говорить, що критичне навантаження по обслуговуванню обріже бюджет, ось аналіз бюджету на 2020 https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... -2020-godu жодних соц і тд програм не порізали суттєво

Далі, зовнішній борг скоротився на 20% з 1,4 трлн до 1,16 трлн. Треба зауважити, що при Порошенку і Гройсмані зовнішні запозичення під приблизно 3% почали заміщати євро бондами під 8%, це є додаткове навантаження (але ні тоді ні зараз цього ніхто не озвучує).

ЗВР виросли на 3% з 20,8 млрд до 21,4 млрд, при чому, виросла частка ВІЛЬНИХ ЗВР.

Поки жодного криміналу і загрози для курсу не бачу ні зараз ні через рік-півтора.

Наводяться аргумент, що критична ситуація з обслуговуванням боргу може настати, якщо поміняються якісь суттєві чинники:

- падіння експорту металургії і машинобудування. Глянемо економіки розвинених країн у них в структурі економіки сфера послуг займає мінімум 50% і аж 80%, то чому ми так тої металургії чи машбуду допотопних вчепилися є ж ІТ, рекреація, медицина-стоматологія (тіж заробітчани, та й не тільки, приїжджають сюди до стоматолога і не тільки) і тд.

- щодо сг і неврожаю, для критичного неврожаю має бути природній катаклізм, що мало імовірно. Також, підозрюю, ми ще маємо тіньовий запас адже у нас врожайність у двічі!!!!!! менша ніж у світі https://www.radiosvoboda.org/a/26691688.html щось ще можна наростити, а щось треба просто показати і не ховати. Тут виходить, що новий рекордний врожай більш імовірний ніж не врожай.

- ОВДП забезпечують МБ валютою частково у вівторок-середу. В понеділок і четвер-пятницю це експортери і каси банків (Нафтогаз – це аномалія цього року і дуже не часта, та якщо їх шляхом успішно підуть і інші, то наступного року цих аномалій буде і буде), але якось дивно спостерігати суттєвий ріст пропозиції на МБ (а обороти МБ суттєво виросли, навіть в порівнянні з минулим роком) від експортерів (сіро чорних через каси банків в тому ж числі) і говорити, що експорт не росте і курс його вбиває.

- Щодо «тотального зубожіння», кардинально не погоджуюся. За 10 місяців 2019 року в банківських касах валюто обмінні операції виросли суттєво. За 2018 рік банки купили у населення 11 млрд уо, а за 10 місяців 2019 вже майже 12 млрд, за 2018 люди в банках купили 9,5 млрд уо а за 10 місяців 2019 – 12 млрд. Отже, купили валюти на 24% більше ніж за ВЕСЬ 2018, різниця рік до року складе 50%!!!!!!!!!!!!!! Легко. Здають фізики під ОВДП, здають сіро-чорні експортери, і хтось купує. І купує ж населення. І ще про зубожіння, депозити в банківській системі і депозити домогосподарств станом на травень і вересень у млрд

Всього в грн. 939 212 974 917 приріст 35,7 млрд

Фізики грн. 276 459 290 784 приріст 14 325 млрд чи 5%

Фізики дол. 8 575 9 129 приріст 554 млн чи 6,5%

Це за 5 місяців!!!!!

Отже, цього року населення додало в грн. та валютних депозитах, в ОВДП, де зубожіння?

- Приват банк, я раніше трохи торкався цього питання, повторювати не хочу. Але, якщо коротко, це найбільший, найефективніший, найприбутковіщий банк і він буде працювати, не залежно від власників. Коли стало зрозуміло, що його заберуть у ІВК була та сама паніка і тоді я писав те саме - буде далі ефективно працювати. Для економіки і курсу зміна власників банку не важлива і не вплине. Тільки тоді і старі і нові власники під шумок викрутили по кілька млрд для себе, а зараз - не факт. Питання суду складне, оскільки Коломойському не так банк треба, як судове виправдання своєї правоти для виграшу судів за кордоном і розблокування своїх закордонних активів. Тому, так чи інакше рішення буде, але, мабуть, вже після того, як вирішиться питання президента в США, адже зараз ІВК там не люблять... Тому фактор треба відслідковувати, але він не важлвий до кінця наступного року, швидше всього...

- МВФ транш зараз не потрібен, тим більше, якщо умови до коштів будуть як і раніше (памятаєте що наш президент на днях відмовився від 500 млн від ЄС?). Але для Зе і свити дуже важлива нова програма. Для її підписання треба почати арештовувати і повертати в країну кошти колишніх кровосісь, і не тільки ІВК, але й По,Го, і інших азарово-пашинських, але хто тоді ОВДП буде купувати? Ну і є ще 10 дрібних вимог https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... mi-360267/ Чи буде МВФ чи не буде в періоді до року курсу байдуже...

- криза, може бути звичайно, але імовірність мала, особливо протягом року-півтора. ЄЦБ, ФРС знижує ставки, запускає чергові ку-ку, закінчення торгової війни між США і Китаєм на днях, а завершення війни в Україні взагалі може стати живою водою для економіки ЄС...



З 1998 року у своїй діяльності я мав досвід запускати два підприємства з нуля з будівельних робіт і закупки обладнання та три витягував з опи. Я знаю що таке викручуватися, коли маєш великй кредит і все в заставі та прибуток, якого вистачає тільки на витрати і повернення та обслуговування кредиту без можливості інвестувати, розширюватися і тд. Поки не бачу якихось кардинально не правильних дій. І своє бачення перспектив викладаю з огляду на власний досвід і на реальні варіанти, коли в тебе «горішки» в щільних лещатах і нема можливості особливо маневрувати. Ну і ще, я з самого початку не чекав від теперішніх чогось особливого чи проривного, тому я і не розчарований, а місцями навіть трохи навпаки

При аналізі також рекомендую пам’ятати що пережити треба ще 2020, в 2021 боргове навантаження вже менше, а в 2022 взагалі смішне (на фоні того, що ми вже пережили). Тому, 3-4-5ти річних ОВДП ще можна додати не звертаючись до 7 чи 10-ти річок (по них ще ризики, які вже описував). Ще трохи вихідного офтопу. Питання про ОВДП і все що поруч продовжуються у всіх, всі думають, як це вплине на курс і економіку найближчим часом. Я вже трохи висвітлював своє бачення, спробую трохи додати. Тільки нагадаю, оскільки тут тема про курс, то я пишу всі чинники з огляду на курс і в перспективі до літа наступного року (тобто навіть не рік). Проблем бюджету, пенсіонерів, економіки через 3-5 років, при чому тільки з припущенням що інвестицій не буде (варіант, що щось таки може бути мітингарі не розглядають) і тд я не розглядаю і обговорювати не збираюся. Отже, щодо ОВДП, боргу і тдВ багатьох питання чому саме зараз це почалося (вхід в ОВДП нерезидентів). Викладаю своє бачення і розуміння, оскільки їх думок і аргументів не знаю. У кожної групи людей, які доривалися і дориваються до корита в нашій країні є свої методи збагачення в силу їх суб’єктивних знань-вмінь та об’єктивних зовнішніх обставин (як в середині країни так і в світі зокрема). Кучма і біля нього підгрібали не стратегічні активи, розбудовували схеми і механізми освоєння держбюджету; Ющенко…. Про…спав країну; завгар з Пахлом і дітьми підгрібали по новому вже й з стратегічними активи і, тримаючи стабільний курс і видимість добра у всьому, скуповували всю доступну валюту включаючи ЗВР; прихильники сліпого трасту на початках були біля розбитого корита з пустими ЗВР (оскільки залишок в тих майже 5 млрд, якщо не помиляюся, це був повний неліквід чи їх просто фактично не було) плюс війну. Єдиним варіантом були зовнішні запозичення. А коли ситуацію вдалося стабілізувати, взяли на озброєння банкопад-рефінанси-дерибан бюджету (міжнародні позики та й весь ЗВР були під жорстким зовнішнім контролем і туди не залізеш)-валютні коливання. Всі ми чітко знаємо, що у зв’язку з тим, що слова різко розходилися з діями, зовнішні запозичення в цивілізованих джерелах стали неможливими. Тоді, мабуть і задумалися про позики в нових місцях, а найголовніше, стало питання, що робити з награбованим, адже коли воно там і в їх буржуйській валюті, то воно практично не наших політиків-олігархів і один клік мишкою спец службовця в США, Британії чи Німеччині може лишити їх без нічого (це стосується і всіх папєрєдніків з вікопомного 1991 р). От і запустили схему, спочатку це були гіперуспішні євро бонди під космічні відсотки а потім вже під не такі кримінальні 7-8%. Слід зауважити, що все позитивне, що зараз відбувається сформувалось і почалося не весною, а значно раніше і вже минулого року вхід в грн ОВДП став можливий, адже ні чужі ні навіть свої і під дулом пістолета б не полізли в цей інструмент бачачи суттєві ризики. Ось таке моє бачення чому саме зараз.Ситуація в країні поки така, що серйозні зовнішні запозичення під відсотки 3-5 є далі не можливі. Зе до влади прийшов на дуже чітких і конкретних месиджах і до цього часу не виконує обіцяного в силу зрозумілих об’єктивних і суб’єктивних чинників, тому мусить продовжувати активно залучати в грн. ОВДП. Період його президентства вже щільно запакований погашеннями, через що треба виходити в довші періоди. Поки ні ВАГОМИХ економічних, ні політичних, ні судово-правових аргументів переконання вкладатися в такі папери немає, тому й залишають єдиний доступний – високі відсотки. Як тільки ситуація зміниться, думаю, відсотки почнуть знижуватися активніше.Щодо тверджень що боргові папери перейшли якусь межу і обслуговування критичне, наводжу дані по ОВДП на 3 січня 2019 та на п’ятницю в млрд. грнБанки 371,2 332,35 в результаті – 38,65НБУ 348,1 337,06 в результаті – 11,04Юрики 20,16 26,41 в результаті + 6,25Фізики 5,95 9,60 в результаті + 3,65Нерезиденти 6,39 101,98 в результаті + 95,59Всього 751,8 807,4 в результаті + 55,6 чи 7,4%Погодьтеся, це абсолютно не значне нарощення і поки що жодного криміналу. Щодо відсотків, в минулому році середній відсоток по ОВДП становив 17,79% цього року поки 17,97% і є шанс зменшення до кінця року. В любому випадку, додаткове навантаження поки 18% від 55,6 млрд – 10,8 млрд. Багато хто говорить, що критичне навантаження по обслуговуванню обріже бюджет, ось аналіз бюджету на 2020жодних соц і тд програм не порізали суттєвоДалі, зовнішній борг скоротився на 20% з 1,4 трлн до 1,16 трлн. Треба зауважити, що при Порошенку і Гройсмані зовнішні запозичення під приблизно 3% почали заміщати євро бондами під 8%, це є додаткове навантаження (але ні тоді ні зараз цього ніхто не озвучує).ЗВР виросли на 3% з 20,8 млрд до 21,4 млрд, при чому, виросла частка ВІЛЬНИХ ЗВР.Поки жодного криміналу і загрози для курсу не бачу ні зараз ні через рік-півтора.Наводяться аргумент, що критична ситуація з обслуговуванням боргу може настати, якщо поміняються якісь суттєві чинники:- падіння експорту металургії і машинобудування. Глянемо економіки розвинених країн у них в структурі економіки сфера послуг займає мінімум 50% і аж 80%, то чому ми так тої металургії чи машбуду допотопних вчепилися є ж ІТ, рекреація, медицина-стоматологія (тіж заробітчани, та й не тільки, приїжджають сюди до стоматолога і не тільки) і тд.- щодо сг і неврожаю, для критичного неврожаю має бути природній катаклізм, що мало імовірно. Також, підозрюю, ми ще маємо тіньовий запас адже у нас врожайність у двічі!!!!!! менша ніж у світіщось ще можна наростити, а щось треба просто показати і не ховати. Тут виходить, що новий рекордний врожай більш імовірний ніж не врожай.- ОВДП забезпечують МБ валютою частково у вівторок-середу. В понеділок і четвер-пятницю це експортери і каси банків (Нафтогаз – це аномалія цього року і дуже не часта, та якщо їх шляхом успішно підуть і інші, то наступного року цих аномалій буде і буде), але якось дивно спостерігати суттєвий ріст пропозиції на МБ (а обороти МБ суттєво виросли, навіть в порівнянні з минулим роком) від експортерів (сіро чорних через каси банків в тому ж числі) і говорити, що експорт не росте і курс його вбиває.- Щодо «тотального зубожіння», кардинально не погоджуюся. За 10 місяців 2019 року в банківських касах валюто обмінні операції виросли суттєво. За 2018 рік банки купили у населення 11 млрд уо, а за 10 місяців 2019 вже майже 12 млрд, за 2018 люди в банках купили 9,5 млрд уо а за 10 місяців 2019 – 12 млрд. Отже, купили валюти на 24% більше ніж за ВЕСЬ 2018, різниця рік до року складе 50%!!!!!!!!!!!!!! Легко. Здають фізики під ОВДП, здають сіро-чорні експортери, і хтось купує. І купує ж населення. І ще про зубожіння, депозити в банківській системі і депозити домогосподарств станом на травень і вересень у млрдВсього в грн. 939 212 974 917 приріст 35,7 млрдФізики грн. 276 459 290 784 приріст 14 325 млрд чи 5%Фізики дол. 8 575 9 129 приріст 554 млн чи 6,5%Це за 5 місяців!!!!!Отже, цього року населення додало в грн. та валютних депозитах, в ОВДП, де зубожіння?- Приват банк, я раніше трохи торкався цього питання, повторювати не хочу. Але, якщо коротко, це найбільший, найефективніший, найприбутковіщий банк і він буде працювати, не залежно від власників. Коли стало зрозуміло, що його заберуть у ІВК була та сама паніка і тоді я писав те саме - буде далі ефективно працювати. Для економіки і курсу зміна власників банку не важлива і не вплине. Тільки тоді і старі і нові власники під шумок викрутили по кілька млрд для себе, а зараз - не факт. Питання суду складне, оскільки Коломойському не так банк треба, як судове виправдання своєї правоти для виграшу судів за кордоном і розблокування своїх закордонних активів. Тому, так чи інакше рішення буде, але, мабуть, вже після того, як вирішиться питання президента в США, адже зараз ІВК там не люблять... Тому фактор треба відслідковувати, але він не важлвий до кінця наступного року, швидше всього...- МВФ транш зараз не потрібен, тим більше, якщо умови до коштів будуть як і раніше (памятаєте що наш президент на днях відмовився від 500 млн від ЄС?). Але для Зе і свити дуже важлива нова програма. Для її підписання треба почати арештовувати і повертати в країну кошти колишніх кровосісь, і не тільки ІВК, але й По,Го, і інших азарово-пашинських, але хто тоді ОВДП буде купувати? Ну і є ще 10 дрібних вимогЧи буде МВФ чи не буде в періоді до року курсу байдуже...- криза, може бути звичайно, але імовірність мала, особливо протягом року-півтора. ЄЦБ, ФРС знижує ставки, запускає чергові ку-ку, закінчення торгової війни між США і Китаєм на днях, а завершення війни в Україні взагалі може стати живою водою для економіки ЄС...З 1998 року у своїй діяльності я мав досвід запускати два підприємства з нуля з будівельних робіт і закупки обладнання та три витягував з опи. Я знаю що таке викручуватися, коли маєш великй кредит і все в заставі та прибуток, якого вистачає тільки на витрати і повернення та обслуговування кредиту без можливості інвестувати, розширюватися і тд. Поки не бачу якихось кардинально не правильних дій. І своє бачення перспектив викладаю з огляду на власний досвід і на реальні варіанти, коли в тебе «горішки» в щільних лещатах і нема можливості особливо маневрувати. Ну і ще, я з самого початку не чекав від теперішніх чогось особливого чи проривного, тому я і не розчарований, а місцями навіть трохи навпакиПри аналізі також рекомендую пам’ятати що пережити треба ще 2020, в 2021 боргове навантаження вже менше, а в 2022 взагалі смішне (на фоні того, що ми вже пережили). Тому, 3-4-5ти річних ОВДП ще можна додати не звертаючись до 7 чи 10-ти річок (по них ще ризики, які вже описував).



Ознайомився з посиланнями на бюджет і відгуками щодо виконання програм МВФ.

Коротко:

- дефіцит 2% (я б сказав, що занадто в ЄС і 3% можна дефіцита)

- оборонка не обідє...



Вы больше доверяете толкователям документа, чем самому документу?



"Чужими словами" и более, чем обтекаемо:

https://hvylya.net/news/exclusive/staro ... basse.html

Алексей Стародубов согласился, что действительно, если Украина не будет предлагать своего сценария решения конфликта на Донбассе, то его предложит Европа. Этот сценарий, по мнению эксперта, будет выгоден только европейской стороне.



«Там (в Европе – ред.) очень хорошо считают деньги и понимают, сколько денег они потеряли на санкциях, введенных против России за последние 5 лет. Если у Украины нет сценария, то они предложат свой сценарий, закроют эту тему. Выгодна она нам или не выгодна – это уже вопрос второй. Это уже вопрос европейского цинизма», — сказал Стародубов.



Этот сценарий написан давно, и мы в нём в виде "пушечного мяса", или стада голодных углекопов. Поскольку действия "своих правящих кланов" иначе, как "геноцид" - не трактуется.(свои только воруют по беспределу) Немец создаст здесь лагерь с тяжелой промышленность базовой - только с тем, что нужно ему, после выхода с Китая. "Чужими словами" и более, чем обтекаемо:Этот сценарий написан давно, и мы в нём в виде "пушечного мяса", или стада голодных углекопов. Поскольку действия "своих правящих кланов" иначе, как "геноцид" - не трактуется.) Немец создаст здесь лагерь с тяжелой промышленность базовой - только с тем, что нужно ему, после выхода с Китая.

Там (в Европе – ред.) очень хорошо считают деньги

Кашель Лаврова.



ЄС платить за тупість та жадність власних політиків.

