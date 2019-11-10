|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 лис, 2019 14:41
Starikan написав:
Чехи и словаки мирно разделились без всякого подозрения в сепаратизме.
Хотя я не верю в возможность такого референдума.
Потребуется согласие "мировой общественности" (прежде всего московского и вашингтонского обкомов).
А чехи и словаки что делили - Чехословакию? Какая неожиданность, что у них все получилось
Украина - намного более сложная конструкция. Невозможно провести ни одной разделительной линии, чтобы получилось 2 монолитных образования.
Отдели сейчас ОРДЛО, это будет прецедент для пророссийских сепаратистов в Харьковской, Одесской и Херсонской областях, венгерских сепаратистов - в Закарпатье, румынских сепаратистов - на Буковине.
По линии Днепра Украина тоже не делится - Киев и еще ряд других крупных городов на периферии и линии разделения остаться не пожелают.
По линии т.н. 3-го тура 2005 тоже не выйдет - Днепровская область, например, и ватная, и проукраинская одновременно. В Запорожье, Херсоне и Николаеве тоже достаточно много патриотов, и даже идейных националистов...
В общем, все форматы разделения/отчуждения - провальны, пример Чехословакии - ни к селу, ни к городу. Нужна оптимальная стратегия по сохранению территориальной целостности. Политику 2016-2018 гг вполне можно таковой назвать, за исключением предвыборных технологий Порошенко - провокации военного положения и дискриминационного, стимулирующего сепаратизм закона об образовании
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 4104
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 815 раз.
- Подякували: 1908 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Нед 10 лис, 2019 14:50
yanyura
Не, я имел в виду гораздо более простое, прошедшие разведения сил в Золотом и Петровском. Конкретно в этих местах, что и кто может находится в демилитаризованной зоне, безусловно по этому вопросу есть какое то соглашение в трехконтактной группе.
А то какой-то чиновник говорит, мы введем в демилитаризованную зону Национальную гвардию, другой говорит - там будет полиция, это подразумевает другой уровень вооружения, третий говорит - в этой зоне не будет вообще оружия, оборотная сторона говорит, если вы введете , тогда мы введем свою "народную милицию".
А в оригинале какой договор был ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 13454
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3747 раз.
- Подякували: 5528 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
Додано: Нед 10 лис, 2019 14:50
flyman написав:
Там (в Европе – ред.) очень хорошо считают деньги
Хлопці-а чому Ви думаєте що санкції що до Росії - роблять біднішою Європу?
Те що санкції роблять біднішими мешканців Європи з прихованими російськими паспортами-я погоджують
А те що санкції роблять біднішим якусь группу ВАГ(фолькс-ауді-сеат) чи групу Нісан-Рено - в яких заводи на території рф , чи тих самих власників акцій газпрому(50% у німців) - я якось не погоджуюсь
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 21607
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 2172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 лис, 2019 14:51
zРадио написав: Starikan написав:
Чехи и словаки мирно разделились без всякого подозрения в сепаратизме.
Хотя я не верю в возможность такого референдума.
Потребуется согласие "мировой общественности" (прежде всего московского и вашингтонского обкомов).
А чехи и словаки что делили - Чехословакию? Какая неожиданность, что у них все получилось
Украина - намного более сложная конструкция. Невозможно провести ни одной разделительной линии, чтобы получилось 2 монолитных образования.
Отдели сейчас ОРДЛО, это будет прецедент для пророссийских сепаратистов в Харьковской, Одесской и Херсонской областях, венгерских сепаратистов - в Закарпатье, румынских сепаратистов - на Буковине.
По линии Днепра Украина тоже не делится - Киев и еще ряд других крупных городов на периферии и линии разделения остаться не пожелают.
По линии т.н. 3-го тура 2005 тоже не выйдет - Днепровская область, например, и ватная, и проукраинская одновременно. В Запорожье, Херсоне и Николаеве тоже достаточно много патриотов, и даже идейных националистов...
В общем, все форматы разделения/отчуждения - провальны, пример Чехословакии - ни к селу, ни к городу. Нужна оптимальная стратегия по сохранению территориальной целостности. Политику 2016-2018 гг вполне можно таковой назвать, за исключением предвыборных технологий Порошенко - провокации военного положения и дискриминационного, стимулирующего сепаратизм закона об образовании
ОРДЛО можна прийняти назад в тому статусі що і до того: звичайні області, без особливих статусів.
З особливим статусом можна і нужна взяти назад Крим (навіть з гарантією збережння там баз РФ і позаблокового статусу України)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 16685
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 977 раз.
- Подякували: 1011 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 10 лис, 2019 14:58
flyman написав:
ОРДЛО можна прийняти назад в тому статусі що і до того: звичайні області, без особливих статусів.
Да, никаких особых статусов ни у одной области быть не должно. Возможны лишь временные положения, необходимые для самой реинтеграции (по выборам и вопросам амнистий/люстраций). Что же касается русского, без разрешения на использование которого возврат ОРДЛО, объективно, невозможен - нужно вернуть уже действовавший закон о региональных языках (прописанный, к слову, в лучших традициях европейского гуманизма), дающий всем нацменьшинствам равные права на местное использование родной речи
Востаннє редагувалось zРадио
в Нед 10 лис, 2019 14:59, всього редагувалось 1 раз.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 4104
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 815 раз.
- Подякували: 1908 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Нед 10 лис, 2019 14:59
zРадио написав: flyman написав:
ОРДЛО можна прийняти назад в тому статусі що і до того: звичайні області, без особливих статусів.
Да, никаких особых статусов ни у одной области быть не должно. Возможны лишь временные положения, необходимые для самой реинтеграции (по выборам и вопросам амнистий/люстраций). Что же касается русского - нужно вернуть уже действовавший закон о региональных языках (прописанный, к слову, в лучших традициях европейского гуманизма), дающий всем нацменьшинствам равные права на местное использование их родной речи
я не проти
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 16685
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 977 раз.
- Подякували: 1011 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 10 лис, 2019 15:08
до речі, думаю, що не та все погано, як порохоботи та ольгінці малюють:
- при зміні влади катастрофи не сталося.
- Зе не займається як Ющ вишиванками, пчолами та іншою куйнею,
- не чути про мову і язик аніяк, але дрейфуємв в напрямі армовір,
- є діюча більшість в Парламенті (а не лебідь щуку раком),
- олігархам поприщемлювали хвости (хоча не тут а більшістю в судах інших юрисдикцій),
- продовжується прогрес в будівництві антикорупційнго законодавства і встановлення незалежної судової системи, хоча і повільно і під тиском громадкості і МВФ,
- не бачу намагань прогнути під себе Конституцію і зробити Президенсько-Параламентьску республіку
- влада слідкує за зворотнім зв"язком від громадськості, і відверту фігню намагається уникати робити ...
і т.п.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 16685
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 977 раз.
- Подякували: 1011 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 10 лис, 2019 15:30
flyman написав:
до речі, думаю, що не та все погано, як порохоботи та ольгінці малюють:
Ваш посыл уже понятен
flyman написав:
- при зміні влади катастрофи не сталося.
Ну, как Вам сказать... у молодой команды еще всё впереди. А то что в команде клоуны и опозорились на весь мир.. ну, то такое
flyman написав:
- Зе не займається як Ющ вишиванками, пчолами та іншою куйнею,
Согласен. Но, пока он больше похож на бабку базарную. Надеемся на лучшее
flyman написав:
- не чути про мову і язик аніяк, але дрейфуємв в напрямі армовір,
Язык - есть разделение одного народа от другого. Наверно, на это Порох напирал от мордора
flyman написав:
- є діюча більшість в Парламенті (а не лебідь щуку раком),
Это большой плюс для текущей власти. А вот для бившего - это было большая проблема, так как были упыри с которыми надо было договариваться.
flyman написав:
- олігархам поприщемлювали хвости (хоча не тут а більшістю в судах інших юрисдикцій),
На арену вышел один Беня. Почитайте какие он распили делает (Укрнафта, Центрэнерго и т.п.)
flyman написав:
- продовжується прогрес в будівництві антикорупційнго законодавства і встановлення незалежної судової системи, хоча і повільно і під тиском громадкості і МВФ,
Согласен. А вот заслуги команды Зе, самого Зеленского увидим уже через пару лет.
flyman написав:
- не бачу намагань прогнути під себе Конституцію і зробити Президенсько-Параламентьску республіку
А зачем? Зеленский не совсем независимая персона. Та и парламент в его команде.
flyman написав:
- влада слідкує за зворотнім зв"язком від громадськості, і відверту фігню намагається уникати робити ... і т.п.
По этому вопросу ничего не могу сказать.
-
Yuri_Z
-
-
- Повідомлень: 64
- З нами з: 18.06.18
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 лис, 2019 15:45
freeze написав:
А в оригинале какой договор был ?
Швидше за все нічого не було. Просто розвести війська і все. В Станиці Луганській, в сірій зоні немає ні поліції, ні нацгвардії, але там є постійний пост ОБСЄ.
В Золотому чи Петрівському щось обов'язково буде - якщо не влада, то добровольці. Як з цієї, так і з протилежної сторони.
Власне, тому і провалилилось попереднє розведення. В сіру зону не хочуть заходити правоохоронці, бо можна потрапити в полон, а для диверсантів саме то. Там все одно повинні бути люди зі зброєю, якщо там не буде ОБСЄ, то і розведення закінчиться невдачею.
В ідеалі було б, як в азербайджансько-вірменській війні. Там полонених відразу обмінювали, з обох сторін. Наскільки я розумію, якщо не буде обміну полонених до НР, Зеленський не продовжить Мінські угоди і пошле всі перемовини під три чорти, і правильно зробить. Навіть почне дружити з Порошенко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 8869
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1081 раз.
- Подякували: 1173 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|