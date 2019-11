Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4602460346044605 Додано: Нед 10 лис, 2019 14:41 Starikan написав: Чехи и словаки мирно разделились без всякого подозрения в сепаратизме.



Хотя я не верю в возможность такого референдума.

А чехи и словаки что делили - Чехословакию? Какая неожиданность, что у них все получилось



Украина - намного более сложная конструкция. Невозможно провести ни одной разделительной линии, чтобы получилось 2 монолитных образования.



Отдели сейчас ОРДЛО, это будет прецедент для пророссийских сепаратистов в Харьковской, Одесской и Херсонской областях, венгерских сепаратистов - в Закарпатье, румынских сепаратистов - на Буковине.



По линии Днепра Украина тоже не делится - Киев и еще ряд других крупных городов на периферии и линии разделения остаться не пожелают.



По линии т.н. 3-го тура 2005 тоже не выйдет - Днепровская область, например, и ватная, и проукраинская одновременно. В Запорожье, Херсоне и Николаеве тоже достаточно много патриотов, и даже идейных националистов...



Повідомлень: 4104 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз.

Не, я имел в виду гораздо более простое, прошедшие разведения сил в Золотом и Петровском. Конкретно в этих местах, что и кто может находится в демилитаризованной зоне, безусловно по этому вопросу есть какое то соглашение в трехконтактной группе.



А то какой-то чиновник говорит, мы введем в демилитаризованную зону Национальную гвардию, другой говорит - там будет полиция, это подразумевает другой уровень вооружения, третий говорит - в этой зоне не будет вообще оружия, оборотная сторона говорит, если вы введете , тогда мы введем свою "народную милицию".



Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze Повідомлень: 13454 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3747 раз. Подякували: 5528 раз.

Те що санкції роблять біднішими мешканців Європи з прихованими російськими паспортами-я погоджують

Хлопці-а чому Ви думаєте що санкції що до Росії - роблять біднішою Європу?

Те що санкції роблять біднішими мешканців Європи з прихованими російськими паспортами-я погоджують

А те що санкції роблять біднішим якусь группу ВАГ(фолькс-ауді-сеат) чи групу Нісан-Рено - в яких заводи на території рф , чи тих самих власників акцій газпрому(50% у німців) - я якось не погоджуюсь

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

ОРДЛО можна прийняти назад в тому статусі що і до того: звичайні області, без особливих статусів.

З особливим статусом можна і нужна взяти назад Крим (навіть з гарантією збережння там баз РФ і позаблокового статусу України) ОРДЛО можна прийняти назад в тому статусі що і до того: звичайні області, без особливих статусів.З особливим статусом можна і нужна взяти назад Крим (навіть з гарантією збережння там баз РФ і позаблокового статусу України) Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 16685 З нами з: 09.03.14 Подякував: 977 раз. Подякували: 1011 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 14:58 flyman написав: ОРДЛО можна прийняти назад в тому статусі що і до того: звичайні області, без особливих статусів. ОРДЛО можна прийняти назад в тому статусі що і до того: звичайні області, без особливих статусів.



Да, никаких особых статусов ни у одной области быть не должно. Возможны лишь временные положения, необходимые для самой реинтеграции (по выборам и вопросам амнистий/люстраций). Что же касается русского, без разрешения на использование которого возврат ОРДЛО, объективно, невозможен - нужно вернуть уже действовавший закон о региональных языках (прописанный, к слову, в лучших традициях европейского гуманизма), дающий всем нацменьшинствам равные права на местное использование родной речи Да, никаких особых статусов ни у одной области быть не должно. Возможны лишь временные положения, необходимые для самой реинтеграции (по выборам и вопросам амнистий/люстраций). Что же касается русского, без разрешения на использование которого возврат ОРДЛО, объективно, невозможен - нужно вернуть уже действовавший закон о региональных языках (прописанный, к слову, в лучших традициях европейского гуманизма), дающий всем нацменьшинствам равные права на местное использование родной речи Востаннє редагувалось zРадио в Нед 10 лис, 2019 14:59, всього редагувалось 1 раз. zРадио

zРадио

Повідомлень: 4104 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз.



Да, никаких особых статусов ни у одной области быть не должно. Возможны лишь временные положения, необходимые для самой реинтеграции (по выборам и вопросам амнистий/люстраций). Что же касается русского - нужно вернуть уже действовавший закон о региональных языках (прописанный, к слову, в лучших традициях европейского гуманизма), дающий всем нацменьшинствам равные права на местное использование их родной речи Да, никаких особых статусов ни у одной области быть не должно. Возможны лишь временные положения, необходимые для самой реинтеграции (по выборам и вопросам амнистий/люстраций). Что же касается русского - нужно вернуть уже действовавший закон о региональных языках (прописанный, к слову, в лучших традициях европейского гуманизма), дающий всем нацменьшинствам равные права на местное использование их родной речи

я не проти я не проти Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 16685 З нами з: 09.03.14 Подякував: 977 раз. Подякували: 1011 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 15:08 Re: Політичні дискусії до речі, думаю, що не та все погано, як порохоботи та ольгінці малюють:

- при зміні влади катастрофи не сталося.

- Зе не займається як Ющ вишиванками, пчолами та іншою куйнею,

- не чути про мову і язик аніяк, але дрейфуємв в напрямі армовір,

- є діюча більшість в Парламенті (а не лебідь щуку раком),

- олігархам поприщемлювали хвости (хоча не тут а більшістю в судах інших юрисдикцій),

- продовжується прогрес в будівництві антикорупційнго законодавства і встановлення незалежної судової системи, хоча і повільно і під тиском громадкості і МВФ,

- не бачу намагань прогнути під себе Конституцію і зробити Президенсько-Параламентьску республіку

- влада слідкує за зворотнім зв"язком від громадськості, і відверту фігню намагається уникати робити ...

і т.п. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 16685 З нами з: 09.03.14 Подякував: 977 раз. Подякували: 1011 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 15:30 flyman написав: до речі, думаю, що не та все погано, як порохоботи та ольгінці малюють: до речі, думаю, що не та все погано, як порохоботи та ольгінці малюють:

Ваш посыл уже понятен



flyman написав: - при зміні влади катастрофи не сталося. - при зміні влади катастрофи не сталося.

Ну, как Вам сказать... у молодой команды еще всё впереди. А то что в команде клоуны и опозорились на весь мир.. ну, то такое



flyman написав: - Зе не займається як Ющ вишиванками, пчолами та іншою куйнею, - Зе не займається як Ющ вишиванками, пчолами та іншою куйнею,

Согласен. Но, пока он больше похож на бабку базарную. Надеемся на лучшее



flyman написав: - не чути про мову і язик аніяк, але дрейфуємв в напрямі армовір, - не чути про мову і язик аніяк, але дрейфуємв в напрямі армовір,

Язык - есть разделение одного народа от другого. Наверно, на это Порох напирал от мордора



flyman написав: - є діюча більшість в Парламенті (а не лебідь щуку раком), - є діюча більшість в Парламенті (а не лебідь щуку раком),

Это большой плюс для текущей власти. А вот для бившего - это было большая проблема, так как были упыри с которыми надо было договариваться.



flyman написав: - олігархам поприщемлювали хвости (хоча не тут а більшістю в судах інших юрисдикцій), - олігархам поприщемлювали хвости (хоча не тут а більшістю в судах інших юрисдикцій),

На арену вышел один Беня. Почитайте какие он распили делает (Укрнафта, Центрэнерго и т.п.)



flyman написав: - продовжується прогрес в будівництві антикорупційнго законодавства і встановлення незалежної судової системи, хоча і повільно і під тиском громадкості і МВФ, - продовжується прогрес в будівництві антикорупційнго законодавства і встановлення незалежної судової системи, хоча і повільно і під тиском громадкості і МВФ,

Согласен. А вот заслуги команды Зе, самого Зеленского увидим уже через пару лет.



flyman написав: - не бачу намагань прогнути під себе Конституцію і зробити Президенсько-Параламентьску республіку - не бачу намагань прогнути під себе Конституцію і зробити Президенсько-Параламентьску республіку

А зачем? Зеленский не совсем независимая персона. Та и парламент в его команде.



flyman написав: - влада слідкує за зворотнім зв"язком від громадськості, і відверту фігню намагається уникати робити ... і т.п. - влада слідкує за зворотнім зв"язком від громадськості, і відверту фігню намагається уникати робити ... і т.п.

Ваш посыл уже понятен

Ну, как Вам сказать... у молодой команды еще всё впереди. А то что в команде клоуны и опозорились на весь мир.. ну, то такое

Согласен. Но, пока он больше похож на бабку базарную. Надеемся на лучшее

Язык - есть разделение одного народа от другого. Наверно, на это Порох напирал от мордора

Это большой плюс для текущей власти. А вот для бившего - это было большая проблема, так как были упыри с которыми надо было договариваться.

На арену вышел один Беня. Почитайте какие он распили делает (Укрнафта, Центрэнерго и т.п.)

Согласен. А вот заслуги команды Зе, самого Зеленского увидим уже через пару лет.

А зачем? Зеленский не совсем независимая персона. Та и парламент в его команде.

По этому вопросу ничего не могу сказать. Yuri_Z Повідомлень: 64 З нами з: 18.06.18 Подякував: 18 раз. Подякували: 18 раз.

Швидше за все нічого не було. Просто розвести війська і все. В Станиці Луганській, в сірій зоні немає ні поліції, ні нацгвардії, але там є постійний пост ОБСЄ.

В Золотому чи Петрівському щось обов'язково буде - якщо не влада, то добровольці. Як з цієї, так і з протилежної сторони.

Власне, тому і провалилилось попереднє розведення. В сіру зону не хочуть заходити правоохоронці, бо можна потрапити в полон, а для диверсантів саме то. Там все одно повинні бути люди зі зброєю, якщо там не буде ОБСЄ, то і розведення закінчиться невдачею.

