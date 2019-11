Додано: Нед 10 лис, 2019 14:51

zРадио написав: Starikan написав: Чехи и словаки мирно разделились без всякого подозрения в сепаратизме.



Хотя я не верю в возможность такого референдума.

А чехи и словаки что делили - Чехословакию? Какая неожиданность, что у них все получилось



Украина - намного более сложная конструкция. Невозможно провести ни одной разделительной линии, чтобы получилось 2 монолитных образования.



Отдели сейчас ОРДЛО, это будет прецедент для пророссийских сепаратистов в Харьковской, Одесской и Херсонской областях, венгерских сепаратистов - в Закарпатье, румынских сепаратистов - на Буковине.



По линии Днепра Украина тоже не делится - Киев и еще ряд других крупных городов на периферии и линии разделения остаться не пожелают.



По линии т.н. 3-го тура 2005 тоже не выйдет - Днепровская область, например, и ватная, и проукраинская одновременно. В Запорожье, Херсоне и Николаеве тоже достаточно много патриотов, и даже идейных националистов...



ОРДЛО можна прийняти назад в тому статусі що і до того: звичайні області, без особливих статусів.

З особливим статусом можна і нужна взяти назад Крим (навіть з гарантією збережння там баз РФ і позаблокового статусу України) ОРДЛО можна прийняти назад в тому статусі що і до того: звичайні області, без особливих статусів.З особливим статусом можна і нужна взяти назад Крим (навіть з гарантією збережння там баз РФ і позаблокового статусу України)

