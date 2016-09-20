Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Прописали, что сначала должна быть именно белая ракета, потом именно ровно через 15 минут именно зеленая ракета, а главное забыли, ради чего все и затевалось, как то не вяжется.
Так для чого - щоб не стріляли? Так і без розведення можна не стріляти. І з розведенням можна стріляти, як в 2015-му. Ну, в Станиці Луганській зрозуміло чому - лугандонські пенсіонери дуже сильно жалілись на зірваний міст, там бойовики самі хотіли розведення, і вже давно. А чого на інших дільницях розводять - знають тільки Зеленський з Путіним, тільки мовчать. Точніше, там не мовчать, а кажуть, що розведення є першим пунктом формули Штайнмаєра.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
8. По завершении разведения сил военнослужащие Вооружённых Сил Украины, а также представители вооружённых формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, ни при каких обстоятельствах не могут находиться на участках разведения, пребывание на которых разрешено только офицерам Совместного центра контроля и координации (СЦКК).
Учитывая, что в преамбуле этого документа
С целью содействия реализации Протокола по итогам консультаций Трёхсторонней контактной группы относительно шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П. Порошенко и инициатив Президента России В. Путина (далее – Протокол) от 5 сентября 2014 г., Меморандума об исполнении положений Протокола от 19 сентября 2014 г. (далее – Меморандум от 19 сентября 2014 г.), а также Комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 г. (далее – Комплекс мер от 12 февраля 2015 г.),
принимая во внимание рекомендации военных советников «Нормандского формата» от 15-16 июня 2016 г. относительно принципов разведения сил и средств, без ущерба к Минским соглашениям (Протоколу от 5 сентября 2014 г., Меморандуму от 19 сентября 2014 г. и Комплексу мер от 12 февраля 2015 г.),
участники Трёхсторонней контактной группы в составе представителей Украины, Российской Федерации, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины достигли понимания относительно следующих принципов, сроков разведения подразделений Вооружённых Сил Украины и вооружённых формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (далее – разведение сил и средств) на согласованных участках (далее – участки разведения), а также осуществления связанных с этим мероприятий: ...
речь идет, что будут выведены только
военнослужащие Вооружённых Сил Украины, а также представители вооружённых формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины
и не касается сил правопорядка.
Косвенное подтверждение этого - оффсайт МВД Украины
03.07.2019
Не дивлячись на домовленості про розведення армійських сил у Станиці Луганській, всі правоохоронці системи МВС продовжують нести службу в цьому місті та пильнувати порядок. Крім того, посилено окремі підрозділи. ... Ми посилили поліцейські патрулі додатковими 56 поліцейськими, а також прикордонні наряди на КПВВ», - наголосив Вадим Троян. ...
Прошло 4 месяца с момента этой публикации, но что-то не было протеста по этому поводу (что нарушаются условия разведения) ни со стороны ОБСЕ, ни от руководства ОРДЛО.
Заявление
Пасечник. «В демилитаризованной зоне не могут находиться вооруженные люди… В случае, если описанный мистером Тейлором сценарий будет реализован украинскими исполнителями, разведение на новых участках будет невозможным. В демилитаризованную зону, в свою очередь, будут симметрично введены подразделения МГБ и МВД ЛНР», – добавил он.
Пушилин подобное заявление сделал о районе Петровского. «В случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики: МГБ и МВД. А процесс разведения на новых участках станет неосуществимым»
https://dnews.dn.ua/news/733784 появилось только 08.11.19. Т.е. после объявления с украинской стороны, что будет введена Нацгвардия. Повторюсь, после объявления (и реального увеличения) полиции в Станице Луганской, таких заявлений не было.
Глубоко сомневаюсь в том, что полиция в Станице Луганской ходит без оружия.
Націона́льна гва́рдія Украї́ни — військове формування з правоохоронними функціями ... З моменту введення на території України правового режиму воєнного стану Національна гвардія України для виконання завдань з оборони держави підпорядковується Міністерству оборони України. (ст. 6-1 Закону України «Про Національну гвардію України», зі змінами згідно із Законом № 920-VIII від 24.12.2015)
yanyura написав:Kudrjavuy Вы больше доверяете толкователям документа, чем самому документу?
В отличие от документа, каждый "толкователь" выделяет то, что ему выгодно и умалчивает о том, что ему невыгодно.
- "ХОЛОДИЛЬНИКУ" При чём в условиях войны - это единственный фактор, после обстрела. - И, откровенно: никому не верю! - Потому, что знаю(для меня это не первая война - и при Союзе такие были, на территории Союза)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 10 лис, 2019 16:42, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
На данный момент в Украине нет Днепровской области. Есть Днепропетровская. Да, было решение ВР об ее переименовании, но это решение все еще находится на рассмотрении в КС и область остается с тем же названием, но не с предлагаемыми "Днепровская" или "Сичеславская".
У коментарі Громадському радіо заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука зазначив: якщо у так званій «сірій зоні», яка утворилася після розведення сил біля Станиці Луганської, станеться надзвичайна подія, українські поліцейські можуть потрапити туди лише без зброї.
«Відповідно до домовленостей, якщо щось трапиться у тих будинках, які опинилися у так званій «сірій зоні», то Національна поліція не має права вирушити туди зі зброєю, а, зрозуміло, що якщо там трапиться якийсь випадок насильства, то виїхати на виклик без зброї у такій небезпечній ситуації навряд чи хтось погодиться. Саме тому, це питання дуже хвилює, як самих місцевих мешканців, так і працівників Національної поліції», — сказав Георгій Тука.
За його словами, у так званій «сірій зоні» опинилися близько сотні жителів Станиці Луганської.
Також я чув інтерв'ю на Громадському, де представник гуманітаної організації підтвердив, що в сірій зоні взагалі немає поліції, а викликати швидку неможливо. Більше того, в деяких селах інших сірих зон, навіть на своїй машині, неможливо виїхати в нічний час в лікарню, бо військове КПП закривають на ніч, і порушника можуть розстріляти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
На данный момент в Украине нет Днепровской области. Есть Днепропетровская. Да, было решение ВР об ее переименовании, но это решение все еще находится на рассмотрении в КС и область остается с тем же названием, но не с предлагаемыми "Днепровская" или "Сичеславская".
Спасибо за замечание. На самом деле для формального переименования областей, насколько я знаю, даже решения КС недостаточно - необходимо вносить изменения в текст Конституции, где перечислены их названия. Т.е. необходимо голосование в Раде абсолютным большинством (300+ депутатов). Это не переименование городов и улиц - это много сложней.
Почему я использовал название "Днепровская" - чтобы не кормить троллей-декоммунизаторов, рвущих себе кое что мягкое даже в борьбе за "Kyiv not Kiev"
Чому протилежні? Розставлю тоді акценти, щоб вірно зрозуміли мій посил. Мав на увазі, що діячи культури висловлюють власну думку з позицій емоцій, власних уподобань, світогляду. Не з позицій політика - державника. Про що і каже Шкляр. Питання митця - ставити складні питання, а не вирішувати їх. Вирішувати - справа політиків. А посил до політиків зрозумілий - впровадження україноцентричної гуманітарної політики, захист мови, традицій, культури з одночасним покращення загального рівня життя громадян. З окуповпними територіями чи ні, то вже інше питання, але вести таку політику. І головне - ніщо не заважає продемонструвати історію успіху вже зараз, без окупованих територій. Саме це і зумовить перемогу України за свідомість власних громадян, скрізь, не лише на окупованих територіях. Адже проблема загальноукраїнська. Звісно політики повинні розуміти складність вирішення такої проблеми, всі небезпеки...Але політик забов'язаний приймати рішення і брати на себе відповідальність за них.
З приводу впровадження такої політики з окупованими територіями чи без, я чітко висловив свою позицію - з окупованими територіями. Повертати їх на всіх можливих умовах, бо чим ближче вони будуть до нас, тим сильніше буде вплив на їх свідомість, ніж відгородитися від них. Бо це просто не можливо, протирічить Конституції України, це злочин і сепаратизм. Тому політики не мають такої альтернативи, як митці - розмірковувати про розвиток України з окупованими територіями чи без. Держава повинна впроваджувати свою політику по ВСІЙ території України і не лише в межах державного кордону, але й поза кордонами. Якщо ми будуємо соборну державу, то повинні дбати за всіх українців, по всьому світу. Це і є соборність. Сподіваюся, що якомога зрозуміліше доніс свою думку.
zРадио написав:
Starikan написав:Чехи и словаки мирно разделились без всякого подозрения в сепаратизме.
Хотя я не верю в возможность такого референдума. Потребуется согласие "мировой общественности" (прежде всего московского и вашингтонского обкомов).
А чехи и словаки что делили - Чехословакию? Какая неожиданность, что у них все получилось
Украина - намного более сложная конструкция. Невозможно провести ни одной разделительной линии, чтобы получилось 2 монолитных образования.
Отдели сейчас ОРДЛО, это будет прецедент для пророссийских сепаратистов в Харьковской, Одесской и Херсонской областях, венгерских сепаратистов - в Закарпатье, румынских сепаратистов - на Буковине.
По линии Днепра Украина тоже не делится - Киев и еще ряд других крупных городов на периферии и линии разделения остаться не пожелают.
По линии т.н. 3-го тура 2005 тоже не выйдет - Днепровская область, например, и ватная, и проукраинская одновременно. В Запорожье, Херсоне и Николаеве тоже достаточно много патриотов, и даже идейных националистов...
В общем, все форматы разделения/отчуждения - провальны, пример Чехословакии - ни к селу, ни к городу. Нужна оптимальная стратегия по сохранению территориальной целостности. Политику 2016-2018 гг вполне можно таковой назвать, за исключением предвыборных технологий Порошенко - провокации военного положения и дискриминационного, стимулирующего сепаратизм закона об образовании
Абсолютно точно, провальні. А головне - протирічать Конституції України. Це спровокує остаточний розпад держави і громадянську війну. Тут вибор без вибора - повертати окуповані території. На яких умовах, коли? Питання дискусійне, але повертати однозначно. Інакше кірдик нам всім... Відсидітися не вдасться...І той хто думає, що можна припинити війну, відсепарувавши окуповані території, то запускає механізм руйнування держави Україна, як геополітичної реальності.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
То есть из текста следует, что так называемы силы правопорядка ОРДЛО тоже могут находится в демилитаризованной зоне ? Как сказал Добкин - Текст по д***** написан.
Второй скрин на Політичні дискусії - имеют полное право создавать и вводить свою "народную милицию", что подтверждено подписями Тальявини, Кучмы, Зурабова.
А также
"Президент РФ Владимир Путин, президент Украины Петр Порошенко, президент Французской республики Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель подтверждают полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины. Они твердо убеждены в безальтернативности исключительно мирного урегулирования. Они всецело готовы предпринять любые возможные меры как по отдельности, так и совместно в этих целях.
В этом контексте лидеры одобряют Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, принятый и подписанный в Минске 12 февраля 2015 года всеми, кто также подписал Минский протокол от 5 сентября 2014 года и Минский меморандум от 19 сентября 2014 года. Лидеры будут вносить вклад в этот процесс и использовать своё влияние на соответствующие стороны, чтобы способствовать выполнению этого Комплекса мер. ...
А кацапам можна знаходитись на лінії розмежування ? Може наївні думають що їх там не буде
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД