Додано: Нед 10 лис, 2019 16:52

ЛАД написав: Козак-характерник

Как-то Вы в этом посте Как-то Вы в этом посте viewtopic.php?p=4790920#p4790920 запостили прямо противоположные мнения. В результате вывод не понятен.

zРадио написав: Starikan написав: Чехи и словаки мирно разделились без всякого подозрения в сепаратизме.



Хотя я не верю в возможность такого референдума.

Потребуется согласие "мировой общественности" (прежде всего московского и вашингтонского обкомов). Чехи и словаки мирно разделились без всякого подозрения в сепаратизме.Хотя я не верю в возможность такого референдума.Потребуется согласие "мировой общественности" (прежде всего московского и вашингтонского обкомов).



А чехи и словаки что делили - Чехословакию? Какая неожиданность, что у них все получилось



Украина - намного более сложная конструкция. Невозможно провести ни одной разделительной линии, чтобы получилось 2 монолитных образования.



Отдели сейчас ОРДЛО, это будет прецедент для пророссийских сепаратистов в Харьковской, Одесской и Херсонской областях, венгерских сепаратистов - в Закарпатье, румынских сепаратистов - на Буковине.



По линии Днепра Украина тоже не делится - Киев и еще ряд других крупных городов на периферии и линии разделения остаться не пожелают.



По линии т.н. 3-го тура 2005 тоже не выйдет - Днепровская область, например, и ватная, и проукраинская одновременно. В Запорожье, Херсоне и Николаеве тоже достаточно много патриотов, и даже идейных националистов...



В общем, все форматы разделения/отчуждения - провальны , пример Чехословакии - ни к селу, ни к городу. Нужна оптимальная стратегия по сохранению территориальной целостности. Политику 2016-2018 гг вполне можно таковой назвать, за исключением предвыборных технологий Порошенко - провокации военного положения и дискриминационного, стимулирующего сепаратизм закона об образовании А чехи и словаки что делили - Чехословакию? Какая неожиданность, что у них все получилосьУкраина - намного более сложная конструкция. Невозможно провести ни одной разделительной линии, чтобы получилось 2 монолитных образования.Отдели сейчас ОРДЛО, это будет прецедент для пророссийских сепаратистов в Харьковской, Одесской и Херсонской областях, венгерских сепаратистов - в Закарпатье, румынских сепаратистов - на Буковине.По линии Днепра Украина тоже не делится - Киев и еще ряд других крупных городов на периферии и линии разделения остаться не пожелают.По линии т.н. 3-го тура 2005 тоже не выйдет - Днепровская область, например, и ватная, и проукраинская одновременно. В Запорожье, Херсоне и Николаеве тоже достаточно много патриотов, и даже идейных националистов...В общем,, пример Чехословакии - ни к селу, ни к городу. Нужна оптимальная стратегия по сохранению территориальной целостности. Политику 2016-2018 гг вполне можно таковой назвать, за исключением предвыборных технологий Порошенко - провокации военного положения и дискриминационного, стимулирующего сепаратизм закона об образовании

Чому протилежні? Розставлю тоді акценти, щоб вірно зрозуміли мій посил. Мав на увазі, що діячи культури висловлюють власну думку з позицій емоцій, власних уподобань, світогляду. Не з позицій політика - державника. Про що і каже Шкляр. Питання митця - ставити складні питання, а не вирішувати їх. Вирішувати - справа політиків. А посил до політиків зрозумілий - впровадження україноцентричної гуманітарної політики, захист мови, традицій, культури з одночасним покращення загального рівня життя громадян. З окуповпними територіями чи ні, то вже інше питання, але вести таку політику. І головне - ніщо не заважає продемонструвати історію успіху вже зараз, без окупованих територій. Саме це і зумовить перемогу України за свідомість власних громадян, скрізь, не лише на окупованих територіях. Адже проблема загальноукраїнська. Звісно політики повинні розуміти складність вирішення такої проблеми, всі небезпеки...Але політик забов'язаний приймати рішення і брати на себе відповідальність за них.З приводу впровадження такої політики з окупованими територіями чи без, я чітко висловив свою позицію - з окупованими територіями. Повертати їх на всіх можливих умовах, бо чим ближче вони будуть до нас, тим сильніше буде вплив на їх свідомість, ніж відгородитися від них. Бо це просто не можливо, протирічить Конституції України, це злочин і сепаратизм. Тому політики не мають такої альтернативи, як митці - розмірковувати про розвиток України з окупованими територіями чи без. Держава повинна впроваджувати свою політику по ВСІЙ території України і не лише в межах державного кордону, але й поза кордонами. Якщо ми будуємо соборну державу, то повинні дбати за всіх українців, по всьому світу. Це і є соборність. Сподіваюся, що якомога зрозуміліше доніс свою думку.Абсолютно точно, провальні. А головне - протирічать Конституції України. Це спровокує остаточний розпад держави і громадянську війну. Тут вибор без вибора - повертати окуповані території. На яких умовах, коли? Питання дискусійне, але повертати однозначно. Інакше кірдик нам всім...Відсидітися не вдасться...І той хто думає, що можна припинити війну, відсепарувавши окуповані території, то запускає механізм руйнування держави Україна, як геополітичної реальності.