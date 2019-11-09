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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4604460546064607 Додано: Нед 10 лис, 2019 17:07 freeze написав: yanyura



То есть из текста следует, что так называемы силы правопорядка ОРДЛО тоже могут находится в демилитаризованной зоне ? Как сказал Добкин - Текст по д***** написан. То есть из текста следует, что так называемы силы правопорядка ОРДЛО тоже могут находится в демилитаризованной зоне ? Как сказал Добкин - Текст по д***** написан.



субота, 9 листопад 2019, 0:32

https://patrioty.org.ua/politic/spetsia ... 02695.html

Добровольці повідомили про повноцінну роботу кулеметів і прильоти мін на позиції українських військових.





Українські добровольці, які залишилися в населеному пункті Золоте Луганської області, де пройшла процедура розведення військ, наочно показали, як тут поводяться бойовики. На опублікованих кадрах добровольці повідомили, що ворог продовжує обстріли населеного пункту, хоча нібито розведення сил вже відбулося, передають Патріоти України.



"Вечір 8 листопада, Золоте-4. Повноцінна робота кулеметів і прильоти мін на позиції українських військових. Чи побачить це сліпа ОБСЄ і штаб ООС, який щодня міняє "свідчення" про обстріли?" - задаються питанням добровольці.



На відео також чути звуки пострілів. Спеціально для любителів "миру" та "тиші": З'явилося відео з "розведеного" Золотого-4субота, 9 листопад 2019, 0:32Добровольці повідомили про повноцінну роботу кулеметів і прильоти мін на позиції українських військових.Українські добровольці, які залишилися в населеному пункті Золоте Луганської області, де пройшла процедура розведення військ, наочно показали, як тут поводяться бойовики. На опублікованих кадрах добровольці повідомили, що ворог продовжує обстріли населеного пункту, хоча нібито розведення сил вже відбулося, передають Патріоти України."Вечір 8 листопада, Золоте-4. Повноцінна робота кулеметів і прильоти мін на позиції українських військових. Чи побачить це сліпа ОБСЄ і штаб ООС, який щодня міняє "свідчення" про обстріли?" - задаються питанням добровольці.На відео також чути звуки пострілів. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7181 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 17:11 Kudrjavuy

Розведення потрібно робити на кордоні кацапстану з луганською областю і моніторити кордон БЛА "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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Повідомлень: 8312 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 596 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 17:13 Козак-характерник написав: ЛАД написав: Козак-характерник

Как-то Вы в этом посте Как-то Вы в этом посте viewtopic.php?p=4790920#p4790920 запостили прямо противоположные мнения. В результате вывод не понятен.

Чому протилежні? Розставлю тоді акценти, щоб вірно зрозуміли мій посил. Мав на увазі, що діячи культури висловлюють власну думку з позицій емоцій, власних уподобань, світогляду. Не з позицій політика - державника. Про що і каже Шкляр. Питання митця - ставити складні питання, а не вирішувати їх. Вирішувати - справа політиків. А посил до політиків зрозумілий - впровадження україноцентричної гуманітарної політики, захист мови, традицій, культури з одночасним покращення загального рівня життя громадян. З окуповпними територіями чи ні, то вже інше питання, але вести таку політику. І головне - ніщо не заважає продемонструвати історію успіху вже зараз, без окупованих територій. Саме це і зумовить перемогу України за свідомість власних громадян, скрізь, не лише на окупованих територіях. Адже проблема загальноукраїнська. Звісно політики повинні розуміти складність вирішення такої проблеми, всі небезпеки...Але політик забов'язаний приймати рішення і брати на себе відповідальність за них.



З приводу впровадження такої політики з окупованими територіями чи без, я чітко висловив свою позицію - з окупованими територіями. Повертати їх на всіх можливих умовах, бо чим ближче вони будуть до нас, тим сильніше буде вплив на їх свідомість, ніж відгородитися від них. Бо це просто не можливо, протирічить Конституції України, це злочин і сепаратизм. Тому політики не мають такої альтернативи, як митці - розмірковувати про розвиток України з окупованими територіями чи без. Держава повинна впроваджувати свою політику по ВСІЙ території України і не лише в межах державного кордону, але й поза кордонами. Якщо ми будуємо соборну державу, то повинні дбати за всіх українців, по всьому світу. Це і є соборність. Сподіваюся, що якомога зрозуміліше доніс свою думку. Чому протилежні? Розставлю тоді акценти, щоб вірно зрозуміли мій посил. Мав на увазі, що діячи культури висловлюють власну думку з позицій емоцій, власних уподобань, світогляду. Не з позицій політика - державника. Про що і каже Шкляр. Питання митця - ставити складні питання, а не вирішувати їх. Вирішувати - справа політиків. А посил до політиків зрозумілий - впровадження україноцентричної гуманітарної політики, захист мови, традицій, культури з одночасним покращення загального рівня життя громадян. З окуповпними територіями чи ні, то вже інше питання, але вести таку політику. І головне - ніщо не заважає продемонструвати історію успіху вже зараз, без окупованих територій. Саме це і зумовить перемогу України за свідомість власних громадян, скрізь, не лише на окупованих територіях. Адже проблема загальноукраїнська. Звісно політики повинні розуміти складність вирішення такої проблеми, всі небезпеки...Але політик забов'язаний приймати рішення і брати на себе відповідальність за них.З приводу впровадження такої політики з окупованими територіями чи без, я чітко висловив свою позицію - з окупованими територіями. Повертати їх на всіх можливих умовах, бо чим ближче вони будуть до нас, тим сильніше буде вплив на їх свідомість, ніж відгородитися від них. Бо це просто не можливо, протирічить Конституції України, це злочин і сепаратизм. Тому політики не мають такої альтернативи, як митці - розмірковувати про розвиток України з окупованими територіями чи без. Держава повинна впроваджувати свою політику по ВСІЙ території України і не лише в межах державного кордону, але й поза кордонами. Якщо ми будуємо соборну державу, то повинні дбати за всіх українців, по всьому світу. Це і є соборність. Сподіваюся, що якомога зрозуміліше доніс свою думку. Ви глибоко помиляєтесь, бо якщо Влада буде не українська, а до цього все йде, то вбивати в мізки будуть вам, русифікацію. Добре послухайте цього пана, кожне речення, кожне слово і ви зрозумієте, що буде далі. Доречі МудоZвон, трохи раніше написане мною, це відразу зрозумів. Ви глибоко помиляєтесь, бо якщо Влада буде не українська, а до цього все йде, то вбивати в мізки будуть вам, русифікацію. Добре послухайте цього пана, кожне речення, кожне слово і ви зрозумієте, що буде далі. Доречі МудоZвон, трохи раніше написане мною, це відразу зрозумів. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2506 З нами з: 06.01.17 Подякував: 1020 раз. Подякували: 1033 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 17:14 Ukrainian

"Сценария у нас опять два. Х*ровый и еще более х*ровый", - Бабченко

https://patrioty.org.ua/blogs/stsenaryi ... 02908.html

.....................................................................................

Еще бы это дошло до одного там деревянного буратины, который прибежал из цирка и с выпученными глазами начал всерьез выполнять эту филькину грамоту, разводить войска и договариваться посередине, великий, прости господи, стратег- и было бы совсем замечательно, но...



Купирование и заморозка конфликта при постоянном международном давлении, а самим строить и строить армию и страну, как черти, переводить и переводить её на военные рельсы, круглосуточно, пахать и пахать, разъяснять и понимать самим, года полтора - два еще есть, России прямое вторжение сейчас не выгодно, она к нему еще не готова - другого реалистичного варианта сейчас нет.



Но, как уже было сказано выше - но... Что касается санкций - да, отказ от Минских ведет к их снятию. Но и выполнение Минских - ведет к их снятию. Только отказ - это снятие санкций и заморозка ситуации как есть, с непризнанием Донбасса никакими отдельными территориями и особыми статусами, а выполнение - это и снятие, и признание. Де факто - добровольный отказ от территориального суверенитета. Реалистическая вилка на данный момент сейчас такова.



В том, что новая власть способна еще пять лет возить Россию мордой по столу за невыполнение Минских - я крайне крайне сомневаюсь. За умственной несостоятельностью. Они не умеют в дипломатические победы. Они умеют только в деревянную табуретку.



В барыжьей власти ни разу не сомневался. А в новой... По-моему, все идет как раз к противоположному.



И если вопрос сейчас стоит так - что про*бать: санкции, или Донбасс? - я бы, пожалуй, выбрал все же санкции.



Вопрос в персоналиях. Вишь ты, какое дело. Так что сценария у нас опять два. Х*ровый и еще более х*ровый. Отказаться нельзя выполнять. Выбирайте". .....................................................................................Еще бы это дошло до одного там деревянного буратины, который прибежал из цирка и с выпученными глазами начал всерьез выполнять эту филькину грамоту, разводить войска и договариваться посередине, великий, прости господи, стратег- и было бы совсем замечательно, но...Купирование и заморозка конфликта при постоянном международном давлении, а самим строить и строить армию и страну, как черти, переводить и переводить её на военные рельсы, круглосуточно, пахать и пахать, разъяснять и понимать самим, года полтора - два еще есть, России прямое вторжение сейчас не выгодно, она к нему еще не готова - другого реалистичного варианта сейчас нет.Но, как уже было сказано выше - но... Что касается санкций - да, отказ от Минских ведет к их снятию. Но и выполнение Минских - ведет к их снятию. Только отказ - это снятие санкций и заморозка ситуации как есть, с непризнанием Донбасса никакими отдельными территориями и особыми статусами, а выполнение - это и снятие, и признание. Де факто - добровольный отказ от территориального суверенитета. Реалистическая вилка на данный момент сейчас такова.В том, что новая власть способна еще пять лет возить Россию мордой по столу за невыполнение Минских - я крайне крайне сомневаюсь. За умственной несостоятельностью. Они не умеют в дипломатические победы. Они умеют только в деревянную табуретку.В барыжьей власти ни разу не сомневался. А в новой... По-моему, все идет как раз к противоположному.И если вопрос сейчас стоит так - что про*бать: санкции, или Донбасс? - я бы, пожалуй, выбрал все же санкции.Вопрос в персоналиях. Вишь ты, какое дело. Так что сценария у нас опять два. Х*ровый и еще более х*ровый. Отказаться нельзя выполнять. Выбирайте". Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7181 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4604460546064607 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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