Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
То есть из текста следует, что так называемы силы правопорядка ОРДЛО тоже могут находится в демилитаризованной зоне ? Как сказал Добкин - Текст по д***** написан.
Спеціально для любителів "миру" та "тиші": З'явилося відео з "розведеного" Золотого-4 субота, 9 листопад 2019, 0:32 https://patrioty.org.ua/politic/spetsia ... 02695.html Добровольці повідомили про повноцінну роботу кулеметів і прильоти мін на позиції українських військових.
Українські добровольці, які залишилися в населеному пункті Золоте Луганської області, де пройшла процедура розведення військ, наочно показали, як тут поводяться бойовики. На опублікованих кадрах добровольці повідомили, що ворог продовжує обстріли населеного пункту, хоча нібито розведення сил вже відбулося, передають Патріоти України.
"Вечір 8 листопада, Золоте-4. Повноцінна робота кулеметів і прильоти мін на позиції українських військових. Чи побачить це сліпа ОБСЄ і штаб ООС, який щодня міняє "свідчення" про обстріли?" - задаються питанням добровольці.
На відео також чути звуки пострілів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy Розведення потрібно робити на кордоні кацапстану з луганською областю і моніторити кордон БЛА
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Чому протилежні? Розставлю тоді акценти, щоб вірно зрозуміли мій посил. Мав на увазі, що діячи культури висловлюють власну думку з позицій емоцій, власних уподобань, світогляду. Не з позицій політика - державника. Про що і каже Шкляр. Питання митця - ставити складні питання, а не вирішувати їх. Вирішувати - справа політиків. А посил до політиків зрозумілий - впровадження україноцентричної гуманітарної політики, захист мови, традицій, культури з одночасним покращення загального рівня життя громадян. З окуповпними територіями чи ні, то вже інше питання, але вести таку політику. І головне - ніщо не заважає продемонструвати історію успіху вже зараз, без окупованих територій. Саме це і зумовить перемогу України за свідомість власних громадян, скрізь, не лише на окупованих територіях. Адже проблема загальноукраїнська. Звісно політики повинні розуміти складність вирішення такої проблеми, всі небезпеки...Але політик забов'язаний приймати рішення і брати на себе відповідальність за них.
З приводу впровадження такої політики з окупованими територіями чи без, я чітко висловив свою позицію - з окупованими територіями. Повертати їх на всіх можливих умовах, бо чим ближче вони будуть до нас, тим сильніше буде вплив на їх свідомість, ніж відгородитися від них. Бо це просто не можливо, протирічить Конституції України, це злочин і сепаратизм. Тому політики не мають такої альтернативи, як митці - розмірковувати про розвиток України з окупованими територіями чи без. Держава повинна впроваджувати свою політику по ВСІЙ території України і не лише в межах державного кордону, але й поза кордонами. Якщо ми будуємо соборну державу, то повинні дбати за всіх українців, по всьому світу. Це і є соборність. Сподіваюся, що якомога зрозуміліше доніс свою думку.
Ви глибоко помиляєтесь, бо якщо Влада буде не українська, а до цього все йде, то вбивати в мізки будуть вам, русифікацію. Добре послухайте цього пана, кожне речення, кожне слово і ви зрозумієте, що буде далі. Доречі МудоZвон, трохи раніше написане мною, це відразу зрозумів.
"Сценария у нас опять два. Х*ровый и еще более х*ровый", - Бабченко https://patrioty.org.ua/blogs/stsenaryi ... 02908.html ..................................................................................... Еще бы это дошло до одного там деревянного буратины, который прибежал из цирка и с выпученными глазами начал всерьез выполнять эту филькину грамоту, разводить войска и договариваться посередине, великий, прости господи, стратег- и было бы совсем замечательно, но...
Купирование и заморозка конфликта при постоянном международном давлении, а самим строить и строить армию и страну, как черти, переводить и переводить её на военные рельсы, круглосуточно, пахать и пахать, разъяснять и понимать самим, года полтора - два еще есть, России прямое вторжение сейчас не выгодно, она к нему еще не готова - другого реалистичного варианта сейчас нет.
Но, как уже было сказано выше - но... Что касается санкций - да, отказ от Минских ведет к их снятию. Но и выполнение Минских - ведет к их снятию. Только отказ - это снятие санкций и заморозка ситуации как есть, с непризнанием Донбасса никакими отдельными территориями и особыми статусами, а выполнение - это и снятие, и признание. Де факто - добровольный отказ от территориального суверенитета. Реалистическая вилка на данный момент сейчас такова.
В том, что новая власть способна еще пять лет возить Россию мордой по столу за невыполнение Минских - я крайне крайне сомневаюсь. За умственной несостоятельностью. Они не умеют в дипломатические победы. Они умеют только в деревянную табуретку.
В барыжьей власти ни разу не сомневался. А в новой... По-моему, все идет как раз к противоположному.
И если вопрос сейчас стоит так - что про*бать: санкции, или Донбасс? - я бы, пожалуй, выбрал все же санкции.
Вопрос в персоналиях. Вишь ты, какое дело. Так что сценария у нас опять два. Х*ровый и еще более х*ровый. Отказаться нельзя выполнять. Выбирайте".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.