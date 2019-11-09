Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
То есть из текста следует, что так называемы силы правопорядка ОРДЛО тоже могут находится в демилитаризованной зоне ? Как сказал Добкин - Текст по д***** написан.
Спеціально для любителів "миру" та "тиші": З'явилося відео з "розведеного" Золотого-4 субота, 9 листопад 2019, 0:32 https://patrioty.org.ua/politic/spetsia ... 02695.html Добровольці повідомили про повноцінну роботу кулеметів і прильоти мін на позиції українських військових.
Українські добровольці, які залишилися в населеному пункті Золоте Луганської області, де пройшла процедура розведення військ, наочно показали, як тут поводяться бойовики. На опублікованих кадрах добровольці повідомили, що ворог продовжує обстріли населеного пункту, хоча нібито розведення сил вже відбулося, передають Патріоти України.
"Вечір 8 листопада, Золоте-4. Повноцінна робота кулеметів і прильоти мін на позиції українських військових. Чи побачить це сліпа ОБСЄ і штаб ООС, який щодня міняє "свідчення" про обстріли?" - задаються питанням добровольці.
На відео також чути звуки пострілів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy Розведення потрібно робити на кордоні кацапстану з луганською областю і моніторити кордон БЛА
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Чому протилежні? Розставлю тоді акценти, щоб вірно зрозуміли мій посил. Мав на увазі, що діячи культури висловлюють власну думку з позицій емоцій, власних уподобань, світогляду. Не з позицій політика - державника. Про що і каже Шкляр. Питання митця - ставити складні питання, а не вирішувати їх. Вирішувати - справа політиків. А посил до політиків зрозумілий - впровадження україноцентричної гуманітарної політики, захист мови, традицій, культури з одночасним покращення загального рівня життя громадян. З окуповпними територіями чи ні, то вже інше питання, але вести таку політику. І головне - ніщо не заважає продемонструвати історію успіху вже зараз, без окупованих територій. Саме це і зумовить перемогу України за свідомість власних громадян, скрізь, не лише на окупованих територіях. Адже проблема загальноукраїнська. Звісно політики повинні розуміти складність вирішення такої проблеми, всі небезпеки...Але політик забов'язаний приймати рішення і брати на себе відповідальність за них.
З приводу впровадження такої політики з окупованими територіями чи без, я чітко висловив свою позицію - з окупованими територіями. Повертати їх на всіх можливих умовах, бо чим ближче вони будуть до нас, тим сильніше буде вплив на їх свідомість, ніж відгородитися від них. Бо це просто не можливо, протирічить Конституції України, це злочин і сепаратизм. Тому політики не мають такої альтернативи, як митці - розмірковувати про розвиток України з окупованими територіями чи без. Держава повинна впроваджувати свою політику по ВСІЙ території України і не лише в межах державного кордону, але й поза кордонами. Якщо ми будуємо соборну державу, то повинні дбати за всіх українців, по всьому світу. Це і є соборність. Сподіваюся, що якомога зрозуміліше доніс свою думку.
Ви глибоко помиляєтесь, бо якщо Влада буде не українська, а до цього все йде, то вбивати в мізки будуть вам, русифікацію. Добре послухайте цього пана, кожне речення, кожне слово і ви зрозумієте, що буде далі. Доречі МудоZвон, трохи раніше написане мною, це відразу зрозумів.
"Сценария у нас опять два. Х*ровый и еще более х*ровый", - Бабченко https://patrioty.org.ua/blogs/stsenaryi ... 02908.html ..................................................................................... Еще бы это дошло до одного там деревянного буратины, который прибежал из цирка и с выпученными глазами начал всерьез выполнять эту филькину грамоту, разводить войска и договариваться посередине, великий, прости господи, стратег- и было бы совсем замечательно, но...
Купирование и заморозка конфликта при постоянном международном давлении, а самим строить и строить армию и страну, как черти, переводить и переводить её на военные рельсы, круглосуточно, пахать и пахать, разъяснять и понимать самим, года полтора - два еще есть, России прямое вторжение сейчас не выгодно, она к нему еще не готова - другого реалистичного варианта сейчас нет.
Но, как уже было сказано выше - но... Что касается санкций - да, отказ от Минских ведет к их снятию. Но и выполнение Минских - ведет к их снятию. Только отказ - это снятие санкций и заморозка ситуации как есть, с непризнанием Донбасса никакими отдельными территориями и особыми статусами, а выполнение - это и снятие, и признание. Де факто - добровольный отказ от территориального суверенитета. Реалистическая вилка на данный момент сейчас такова.
В том, что новая власть способна еще пять лет возить Россию мордой по столу за невыполнение Минских - я крайне крайне сомневаюсь. За умственной несостоятельностью. Они не умеют в дипломатические победы. Они умеют только в деревянную табуретку.
В барыжьей власти ни разу не сомневался. А в новой... По-моему, все идет как раз к противоположному.
И если вопрос сейчас стоит так - что про*бать: санкции, или Донбасс? - я бы, пожалуй, выбрал все же санкции.
Вопрос в персоналиях. Вишь ты, какое дело. Так что сценария у нас опять два. Х*ровый и еще более х*ровый. Отказаться нельзя выполнять. Выбирайте".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy Санкції за Крим чи за Донбас ? По моєму там поки Крим кацапи не повернуть санкції Америка і Європа не знімуть
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Также Фарион назвала "му***" тех, кто разговаривает на русском языке.
"Нет русскоязычного украинца, есть или москаль, или украинец", - подчеркнула Фарион.
Более того, она заявила, что москали – все те, кто воюет за Украину на Донбассе, но разговаривает на русском языке.
Ти все перекрутив, бо якщо послухати доведення від Фаріон, то зрозумілий такий факт: "Де закінчується російська мова, там закінчується руській мір". Профнепридатність твоя проглядається і навіщо тільки ти брешеш. Москаль?
freeze написав:Кстати под громким названием разведение сторон в Петровском скрывалось отвод 43 человек на 1000 метров, отвод должен завершиться за 3 дня ))))) С какой скоростью надо идти, чтобы несколько человек прошли 1000 метров за 3 дня )))
очевидно они ползут...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
flyman написав:до речі, думаю, що не та все погано, як порохоботи та ольгінці малюють: - при зміні влади катастрофи не сталося.
Зміну влади забезпечує попередня влада, тому це заслуга Порошенка.
flyman написав:- Зе не займається як Ющ вишиванками, пчолами та іншою куйнею,
Ну і Ющ з перших місяців пчолами не займався. Йому це "приписали" в кінці його терміну. Взагалі не варто забувати про його отруєння - можливо в цьому причини його "недієвості".
flyman написав:- не чути про мову і язик аніяк, але дрейфуємв в напрямі армовір,
Зе є російськомовним, тому і не піднімає це питання. А чому це плюс?
flyman написав:- є діюча більшість в Парламенті (а не лебідь щуку раком),
Це звичайно великий плюс для Зе. Чи плюс це для України - побачимо.
flyman написав:- олігархам поприщемлювали хвости (хоча не тут а більшістю в судах інших юрисдикцій),
а якесь підтвердження фактами цьому є?
flyman написав:- продовжується прогрес в будівництві антикорупційнго законодавства і встановлення незалежної судової системи, хоча і повільно і під тиском громадкості і МВФ,
ну ок, "продовжується"... в цьому питанні "цыплят по осени считают". Побачимо результати в кінці його терміну.
flyman написав:- не бачу намагань прогнути під себе Конституцію і зробити Президенсько-Параламентьску республіку
А навіщо йому це зараз? Зараз у Зе зовсім інші проблеми. До виборів ще далеко. Якщо буде бажання узурпувати владу - то це буде робитись десь в 2022. І загалом таким "страждали" тільки Кучма і Яник - диктатори в душі. Зе, очевидно, не такий.
flyman написав:- влада слідкує за зворотнім зв"язком від громадськості, і відверту фігню намагається уникати робити ... і т.п.
це плюс, згідний. Просто Україна вже змінилась. Зараз президент, який не звертає уваги на громадськість - приречений на провал. П.С. Один плюс точно є.
detroytred написав:https://glavred.info/ukraine/10119866-farion-nazvala-russkogovoryashchih-zashchitnikov-ukrainy-moskalyami.html Также Фарион назвала "му***" тех, кто разговаривает на русском языке. "Нет русскоязычного украинца, есть или москаль, или украинец", - подчеркнула Фарион. Более того, она заявила, что москали – все те, кто воюет за Украину на Донбассе, но разговаривает на русском языке.
Далась вам эта Фарион. Жирик в юбке. Она уже не депутат и не занимает никаких гос.постов. Я вижу, вам делать нечего - такие вбросы делать?
мы о ней благополучно забудем, но только после того как её отправят на нары вместе с подельниками...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен