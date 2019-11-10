Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Чому протилежні? Розставлю тоді акценти, щоб вірно зрозуміли мій посил. Мав на увазі, що діячи культури висловлюють власну думку з позицій емоцій, власних уподобань, світогляду. Не з позицій політика - державника. Про що і каже Шкляр. Питання митця - ставити складні питання, а не вирішувати їх. Вирішувати - справа політиків. А посил до політиків зрозумілий - впровадження україноцентричної гуманітарної політики, захист мови, традицій, культури з одночасним покращення загального рівня життя громадян. З окуповпними територіями чи ні, то вже інше питання, але вести таку політику. І головне - ніщо не заважає продемонструвати історію успіху вже зараз, без окупованих територій. Саме це і зумовить перемогу України за свідомість власних громадян, скрізь, не лише на окупованих територіях. Адже проблема загальноукраїнська. Звісно політики повинні розуміти складність вирішення такої проблеми, всі небезпеки...Але політик забов'язаний приймати рішення і брати на себе відповідальність за них.
З приводу впровадження такої політики з окупованими територіями чи без, я чітко висловив свою позицію - з окупованими територіями. Повертати їх на всіх можливих умовах, бо чим ближче вони будуть до нас, тим сильніше буде вплив на їх свідомість, ніж відгородитися від них. Бо це просто не можливо, протирічить Конституції України, це злочин і сепаратизм. Тому політики не мають такої альтернативи, як митці - розмірковувати про розвиток України з окупованими територіями чи без. Держава повинна впроваджувати свою політику по ВСІЙ території України і не лише в межах державного кордону, але й поза кордонами. Якщо ми будуємо соборну державу, то повинні дбати за всіх українців, по всьому світу. Це і є соборність. Сподіваюся, що якомога зрозуміліше доніс свою думку.
Ви глибоко помиляєтесь, бо якщо Влада буде не українська, а до цього все йде, то вбивати в мізки будуть вам, русифікацію. Добре послухайте цього пана, кожне речення, кожне слово і ви зрозумієте, що буде далі. Доречі МудоZвон, трохи раніше написане мною, це відразу зрозумів.
Перекладу на зрозумілу мову, без викрутасів. Ми є імпотенти, неспроможні, не взмозі боротися за свідомість своїх громадян. Тому треба відмовитися від тих людей, територій. А на підконтрольних територіях побудувати залізний інформаційний мур проти усього російського: мови, культури, музики, фільмів і т.п...Незважаючи на те, що російська культура є загальносвітовим надбанням. І там є люди,які підтримують Україну. Тобто побудувати собі такий великий хутір, де з одного боку вікна у хаті заколочені наглухо, а з іншого розпахнуті навшир. До того ж ще, двері у деякі кімнати, у цій хаті заколотити наглухо. Позиція переляканого хуторянина, що не має рецептів на зовнішні виклики, сіє зраду і поразницькі настрої. Латентний сепаратизм.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Starikan написав:https://www.obozrevatel.com/society/vinovat-majdan-zhiteli-ordlo-shokirovali-otvetom-na-vopros-o-vojne-na-donbasse.htm "Виноват Майдан": жители ОРДЛО поразили ответом на вопрос о войне на Донбассе
96,2% жителей псевдореспублик "Л/ДНР" возлагают ответственность за войну на Донбассе на власть Украины. Более 85% уверены, что в войне также виноваты и участники "Майдана"
76,7% винят в вооруженном конфликте Евросоюз, 89,2% — США. 79,9% возлагают ответственность на домайданную власть во главе с Януковичем
Зато мало кто видит в разжигании войны роль России. На Кремль возлагают ответственность всего 28,4% жителей оккупированных территорий Донбасса
если провести опрос в других регионах Украины, то вряд ли ответы будут кардинально другими..
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Starikan написав:https://www.obozrevatel.com/society/vinovat-majdan-zhiteli-ordlo-shokirovali-otvetom-na-vopros-o-vojne-na-donbasse.htm "Виноват Майдан": жители ОРДЛО поразили ответом на вопрос о войне на Донбассе
96,2% жителей псевдореспублик "Л/ДНР" возлагают ответственность за войну на Донбассе на власть Украины. Более 85% уверены, что в войне также виноваты и участники "Майдана"
76,7% винят в вооруженном конфликте Евросоюз, 89,2% — США. 79,9% возлагают ответственность на домайданную власть во главе с Януковичем
Зато мало кто видит в разжигании войны роль России. На Кремль возлагают ответственность всего 28,4% жителей оккупированных территорий Донбасса
Мозок промили кацапським ТВ
ПС
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
flyman написав:ОРДЛО можна прийняти назад в тому статусі що і до того: звичайні області, без особливих статусів.
Да, никаких особых статусов ни у одной области быть не должно. Возможны лишь временные положения, необходимые для самой реинтеграции (по выборам и вопросам амнистий/люстраций). Что же касается русского, без разрешения на использование которого возврат ОРДЛО, объективно, невозможен - нужно вернуть уже действовавший закон о региональных языках (прописанный, к слову, в лучших традициях европейского гуманизма), дающий всем нацменьшинствам равные права на местное использование родной речи
а если дать аналогичные прова всем регионам Украины? - это в принципе и называется децентрализацией о котом нам предудущая власть говорила несколько лет...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист написав:если провести опрос в других регионах Украины, то вряд ли ответы будут кардинально другими..
Навіть на звільненому Донбасі вже інші результати - телевізор робить свою справу:
49% жителів Донбасу вважають Росію стороною конфлікту на Сході України, не згодні з такою думкою 27%, ще 24% не відповіли на запитання. Водночас третина жителів Донбасу переконана, що Росія постачає зброю "ДНР" та "ЛНР", 27% – що Росія контролює усі політичні та військові дії самопроголошених республік, 23% – що російська армія воює на боці самопроголошених республік. Ще 24% відзначили гуманітарну допомогу Росії Донбасу.
Основну провину в тому, що відбувається зараз на Донбасі, 57% мешканців Донбасу покладають на нинішню українську владу, ще 33% звинувачують владу попереднього режиму Януковича, 24% – Майдан, 22% – Росію, 19% – США, а 14% – бойовиків, які збройним шляхом захопили владу. Більше читайте тут: https://tsn.ua/ato/masshtabne-opituvann ... 96681.html
Чим далі на Захід, тим, само собою, змінюються результати опитування, бо стає менше вати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Козак-характерник написав:Перекладу на зрозумілу мову, без викрутасів. Ми є імпотенти, неспроможні, не взмозі боротися за свідомість своїх громадян. Тому треба відмовитися від тих людей, територій. А на підконтрольних територіях побудувати залізний інформаційний мур проти усього російського: мови, культури, музики, фільмів і т.п...Незважаючи на те, що російська культура є загальносвітовим надбанням. І там є люди,які підтримують Україну. Тобто побудувати собі такий великий хутір, де з одного боку вікна у хаті заколочені наглухо, а з іншого розпахнуті навшир. До того ж ще, двері у деякі кімнати, у цій хаті заколотити наглухо. Позиція переляканого хуторянина, що не має рецептів на зовнішні виклики, сіє зраду і поразницькі настрої. Латентний сепаратизм.
Так і не зрозуміли, жаль. Готуйтесь до спротиву, бо Україна залишиться тільки на вашій території Заходу України, культура, цінності, все до цього йде.
Starikan написав:https://www.obozrevatel.com/society/vinovat-majdan-zhiteli-ordlo-shokirovali-otvetom-na-vopros-o-vojne-na-donbasse.htm "Виноват Майдан": жители ОРДЛО поразили ответом на вопрос о войне на Донбассе
96,2% жителей псевдореспублик "Л/ДНР" возлагают ответственность за войну на Донбассе на власть Украины. Более 85% уверены, что в войне также виноваты и участники "Майдана"
76,7% винят в вооруженном конфликте Евросоюз, 89,2% — США. 79,9% возлагают ответственность на домайданную власть во главе с Януковичем
Зато мало кто видит в разжигании войны роль России. На Кремль возлагают ответственность всего 28,4% жителей оккупированных территорий Донбасса
Мозок промили кацапським ТВ ПС
Не тиражуйте бред! - "Кто платит, тот и заказывает музыку." Нас разделяют ЭКОНОМИЧЕСКИ. - Пока "был не оккупирован Донбасс (Крым)" - Украина была "Государством"! Со своей энергетикой, металлургией, машиностроением,......(в случае чего возможно была полная восстановление - сейчас НЕТ, при чём даже те, шахты, что остались - принудительно под приватизацию банкротятся "люди" - ... их нет, нет "гебельсовщиной", по сути города переполненные в 15м - опустели, часть даже местные - выехали на работу в Польшу, Донецк, РФ, Испанию, Турцию,... )
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 10 лис, 2019 18:24, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Тракторист написав:если провести опрос в других регионах Украины, то вряд ли ответы будут кардинально другими..
Ну ви ж розумієте що кацапстан відповідальний і за Крим і за Донбас
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД