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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 лис, 2019 18:29
Kudrjavuy написав:
Не тиражуйте бред!
- "Кто платит, тот и заказывает музыку."
Нас разделяют ЭКОНОМИЧЕСКИ.
- Пока "был не оккупирован Донбасс (Крым)" - Украина была "Государством"!
Со своей энергетикой, металлургией, машиностроением,......(в случае чего возможно была полная восстановление - сейчас НЕТ, при чём даже те, шахты, что остались - принудительно под приватизацию банкротятся "люди" - ... их нет, нет "гебельсовщиной", по сути города переполненные в 15м - опустели, часть даже местные - выехали на работу в Польшу, Донецк, РФ, Испанию, Турцию,...
Ковбасою вимірюєте, а не свободою нації. Ганьба.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Нед 10 лис, 2019 18:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 18:29
Перес де Куэльяр написав: Козак-характерник написав:
Перекладу на зрозумілу мову, без викрутасів. Ми є імпотенти, неспроможні, не взмозі боротися за свідомість своїх громадян. Тому треба відмовитися від тих людей, територій. А на підконтрольних територіях побудувати залізний інформаційний мур проти усього російського: мови, культури, музики, фільмів і т.п...Незважаючи на те, що російська культура є загальносвітовим надбанням. І там є люди,які підтримують Україну. Тобто побудувати собі такий великий хутір, де з одного боку вікна у хаті заколочені наглухо, а з іншого розпахнуті навшир. До того ж ще, двері у деякі кімнати, у цій хаті заколотити наглухо. Позиція переляканого хуторянина, що не має рецептів на зовнішні виклики, сіє зраду і поразницькі настрої. Латентний сепаратизм.
Так і не зрозуміли, жаль. Готуйтесь до спротиву, бо Україна залишиться тільки на вашій території Заходу України, культура, цінності, все до цього йде.
Україна там де визначені її кордони і визнані міжнародною спільнотою. А боротися за свідомість власних громадян, держава повинна, проводячи виважену політику у всіх сферах суспільного життя: гуманітарній, економічній, демографічній і т.п. А не відмовлятися від людей і територій. І захищати українців не лише в межах держави, але й за кордоном. Будувати соборну Україну.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 18:32
Козак-характерник написав:
Україна там де визначені її кордони і визнані міжнародною спільнотою. А боротися за свідомість власних громадян, держава повинна, проводячи виважену політику у всіх сферах суспільного життя: гуманітарної, економічної, демографічої і т.п. І захищати українців не лише в межах держави, але й за кордоном. Будувати соборну Україну
От наївний. Що тобі Зеленський запропонує українського, дурнику. Коли мозок вже з"явиться. чи голосував за нього, малороса? Я з Центру України, тебе з Західної повинен повчати бути українцем?
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Додано: Нед 10 лис, 2019 18:38
Перес де Куэльяр написав:
Я з Центру України, тебе з Західної повинен повчати бути українцем?
шахтар він viewtopic.php?p=3821824#p3821824
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: Нед 10 лис, 2019 18:38
Перес де Куэльяр написав: Козак-характерник написав:
Україна там де визначені її кордони і визнані міжнародною спільнотою. А боротися за свідомість власних громадян, держава повинна, проводячи виважену політику у всіх сферах суспільного життя: гуманітарної, економічної, демографічої і т.п. І захищати українців не лише в межах держави, але й за кордоном. Будувати соборну Україну
От наївний. Що тобі Зеленський запропонує українського, дурнику. Коли мозок вже з"явиться. чи голосував за нього, малороса? Я з Центру України, тебе з Західної повинен повчати бути українцем?
Я взагалі то з Донецька.
Просто живу у Львові. Не подобається політика? Міняйте владу, але не кордони держави. Державні кордони є недоторканними. Вони закріплені в Конституції України. Хто посягає на територіальну цілісність України - сепаратист і ворог держави. Це зрозуміло, як день Божий.
Всі розмови про зміну кордонів, від лукавого.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 18:39
Козак-характерник написав:
Я взагалі то з Донецька. Просто живу у Львові.
знамо.Не просто
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: Нед 10 лис, 2019 18:41
Ukrainian написав: Тракторист написав:
если провести опрос в других регионах Украины, то вряд ли ответы будут кардинально другими..
Ну ви ж розумієте що кацапстан відповідальний і за Крим і за Донбас
Ви змінили погляди. Вас банили постійно за прокацапську позицію. Дайте відповідь чому?
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Додано: Нед 10 лис, 2019 18:50
Перес де Куэльяр написав:
Ковбасою вимірюєте, а не свободою нації. Ганьба.
Kudrjavuy написав:
Не тиражуйте бред!
- "Кто платит, тот и заказывает музыку."
Нас разделяют ЭКОНОМИЧЕСКИ.
- Пока "был не оккупирован Донбасс (Крым)" - Украина была "Государством"!
Со своей энергетикой, металлургией, машиностроением,......(в случае чего возможно была полная восстановление - сейчас НЕТ, при чём даже те, шахты, что остались - принудительно под приватизацию банкротятся "люди" - ... их нет, нет "гебельсовщиной", по сути города переполненные в 15м - опустели, часть даже местные - выехали на работу в Польшу, Донецк, РФ, Испанию, Турцию,...
Год - другой послушаете кликуш, когда солдаты вынуждены прикармливать...
- отстреливать!
- Отстреливать всех всех "продавателей", что уже и землю реализуют.
Я целую ветку вам хроники выкладывал - правда модер больше половины удалил.
- Сознательно продали Крым, увы насильно и Донбасс!
- "Для далёких" добровольческий батальён "Донбасс" это публично показывал в Великой Новосёловке.
- У меня знакомых, инвалидов, пенсионеров, за эти годы - десяток от голода умерло....
- У детей, психику уже не восстановить....Угадайте, что я хочу ВАМ Сказать?
- А Воны то у нас НЕТ!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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