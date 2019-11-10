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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 46084609461046114612>
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:05

  Тракторист написав:а если дать аналогичные прова всем регионам Украины? - это в принципе и называется децентрализацией о котом нам предудущая власть говорила несколько лет...

для початку потрібно співставити дії які передбачає децентралізація і що хоче пуйло (а саме його забаганки лунають з вуст ляльок)
тільки тоді буде зрозуміло це одне й те саме чи ні.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:05

  Перес де Куэльяр написав:
  Козак-характерник написав:Перекладу на зрозумілу мову, без викрутасів. Ми є імпотенти, неспроможні, не взмозі боротися за свідомість своїх громадян. Тому треба відмовитися від тих людей, територій. А на підконтрольних територіях побудувати залізний інформаційний мур проти усього російського: мови, культури, музики, фільмів і т.п...Незважаючи на те, що російська культура є загальносвітовим надбанням. І там є люди,які підтримують Україну. Тобто побудувати собі такий великий хутір, де з одного боку вікна у хаті заколочені наглухо, а з іншого розпахнуті навшир. До того ж ще, двері у деякі кімнати, у цій хаті заколотити наглухо. Позиція переляканого хуторянина, що не має рецептів на зовнішні виклики, сіє зраду і поразницькі настрої. Латентний сепаратизм.
Так і не зрозуміли, жаль. Готуйтесь до спротиву, бо Україна залишиться тільки на вашій території Заходу України, культура, цінності, все до цього йде.

Что ты за фантазии (точнее бред) несешь.
И Днепр, и Сумы, и Харьков, Херсон, Николаев, Одесса и т.д. -- навсегда останутся украинскими.

Это даже пуйло уже понял.
А ты всё рефлексируешь.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:08

  Перес де Куэльяр написав:
  Козак-характерник написав:Україна там де визначені її кордони і визнані міжнародною спільнотою. А боротися за свідомість власних громадян, держава повинна, проводячи виважену політику у всіх сферах суспільного життя: гуманітарної, економічної, демографічої і т.п. І захищати українців не лише в межах держави, але й за кордоном. Будувати соборну Україну
От наївний. Що тобі Зеленський запропонує українського, дурнику. Коли мозок вже з"явиться. чи голосував за нього, малороса? Я з Центру України, тебе з Західної повинен повчати бути українцем?


Склонен согласиться с КХ. Украинский на хлеб не намажешь, жилье не обогреешь. Чтобы люди, для которых украинская культура неродная (а таких исторически много - хочешь ты этого, или нет) активно ее принимали, квот, запретов и ура-патриотической пропаганды явно недостаточно. Недостаточно даже качественного украинского контента (на поддержку которого деньги как не выделялись, так и не выделяются).

Необходимо, чтобы украинский давал преимущества в зарабатывании денег. Это достижимо только при одном условии - силный украинский бизнес и экономика в целом. Почему все, кто хоть как-то заботятся о карьере, учат английский - все просто, потому что их капитал англоязычных стран доминирует и на родных, и на заграничных рынках. На этом языке говорят собственники и менеджмент крупного и очень крупного бизнеса, соответственно он дает неоспоримые преимущества для наемных работников и бизнес-партнеров.

Порошенко 5 лет кричал о том, что мы вернем Крым путем радикальных экономических преобразований на контролируемой территории. Мол, тогда сами же крымчане станут на более успешную сторону. И это абсолютно резонно. Только вот на практике разрыв между уровнем жизни крымчан и уровнем жизни россиян до анексии был существенно больше, чем он есть сегодня. А уровень жизни украинцев за эти 6 лет еще больше отдалился от российского, чем был.

Поэтому и нужны реальные преобразование, а не бессмысленная риторика о реформах, на которую Порошенко убил 5 лет, а теперь Зеленский подхватил и продолжает...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:11

  yanyura написав:
  Перес де Куэльяр написав:Ти все перекрутив, бо якщо послухати доведення від Фаріон, то зрозумілий такий факт: "Де закінчується російська мова, там закінчується руській мір".

Ну что ж, потратил я 40 минут своей жизни, чтобы посмотреть эту беседу с Фарион.
Что запомнилось.

20:37 - нет росийскоязычного украинца, есть или москаль, или украинец.

А может она и права? Нечего москалям делать в армии и других особо важных для Украины областях, ведь это потенциальные враги Украины. Поэтому срочно надо:
- убрать из армии, особенно из зоны ОСС всех москалей
- немедленно уволить москалей из персонала АЭС, ГЭС, ТЭС, организаций, обслуживающих газопроводы, водоканалы, электролинии, всех врачей, медсестер, сантехников, ассенизаторов, водителей общественного транспорта, журналистов (кого еще забыл?), т.е. всех тех, кто в быту говорит на русском языке. Заменить всех их теми, кто и в быту говорит только на украинском.

25:00 - о Федине, Порошенко и его партии - "Это политическая сила, которая довела страну до краха... Эта политическая сила вернула нас в село... Порошенковское лицемерство, фальш, дикая коррупция

Сторонники Порошенко, вы согласны с ее словами? Помните, нельзя быть частично беременными!

38:21 - Для меня Луганщина и Донетчина это такая святая земля, как и Галичина. Ни кусочка нашей земли мы не должны отдать. Не нравится наша земля - пензлюйте с нее, но не с землею.

Это слова для тех, кто готов отказаться от этих территорий.

Конечно, говорила она все это по-украински.

Вы думаете, что до Переса и подобных дойдёт?

Они только рефлексируют.
Причём избирательно))

Старикан тут мне с претензией, дескать вброс...
Не вброс.
А посмотрите на Переса.
Да и слова некоторые перекликаются с одним форумчанином. Он себя узнает))
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:20

  lapay написав:
  ЛАД написав:но мне интересно, Вы бы тоже аплодировали Фарион за выступление на видео в посте viewtopic.php?p=4790734#p4790734, Федину и Марусю Вы тоже поддерживаете?

Чи Вам не все одно? Вони не приймають закони. Я, наприклад, ватні канали не дивлюсь, бо вони мене дратують. В нас демократія.
Комусь, само собою, не подобається заборона комуністичної символіки, але саме під неї і колорадські стрічки починалась війна на Донбасі. Прилетіло у відповідь.

Я практически не смотрю ни ватные, ни вышиватные каналы и блогеров. Иногда смотрю по ссылкам на форуме.
Но уже писал, такие выступления создают хорошую картинку для многих здесь и очень хорошие иллюстрации для Скабеевой и Димы Киселёва.
Ну и сложный вопрос, где начало, а где ответка.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 10 лис, 2019 19:23, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:21

  Козак-характерник написав:Перекладу на зрозумілу мову, без викрутасів. :P Ми є імпотенти, неспроможні, не взмозі боротися за свідомість своїх громадян. Тому треба відмовитися від тих людей, територій. А на підконтрольних територіях побудувати залізний інформаційний мур проти усього російського: мови, культури, музики, фільмів і т.п...

Так, це правда.
Тільки не зрозуміло чому вжито слово "імпотенти"? Якщо так то і Росія є імпотент, тому що не в змозі здобути свідомість прибалтів, грузин і інших, маючи на це десятки(а то і сотні) років.
  Козак-характерник написав:Незважаючи на те, що російська культура є загальносвітовим надбанням. І там є люди,які підтримують Україну. Тобто побудувати собі такий великий хутір, де з одного боку вікна у хаті заколочені наглухо, а з іншого розпахнуті навшир. До того ж ще, двері у деякі кімнати, у цій хаті заколотити наглухо. Позиція переляканого хуторянина, що не має рецептів на зовнішні виклики, сіє зраду і поразницькі настрої. Латентний сепаратизм.

А це вже тільки ваші судження/висновки.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:24

  Перес де Куэльяр написав:А куди миші поховались? Учора тут свято влаштували "ватніка".

Вони учора святкували ваш бан :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:24

yanyura

Спасибо, что посмотрели и сделали резюме. Признаюсь, я бы не положил на это 40 минут жизни :mrgreen:

Что можно сказать: Фарион - первоклассный разжигатель, экстремист и шовинист. Мнение жителей ни одной украинской территории, кроме Галичины, ее не волнует. Все правильные украинцы должны быть "галичаноподобными". И только правильные украинцы вправе занимать государственные должности, управлять инфраструктурой, экономикой и общественным развитием.

На самом деле подобные взгляды во многом даже хуже учений гитлера - у того все немцы были представителями высшей расы. У Фарион же это скорее какой-то ранний римский империализм - страна одна, но есть жители Рима, а есть весь остальной люд...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:26

  freeze написав:
Yuri_Z написав:Что было во власти президента, то он сделал. Ну, а то что он только набрал 24,5%... У меня есть две главные причины: Свинарчук и общество (скверные люди).


Мне кажется главная причина это менталитет украинцев, в отличие от северных соседей ни один президент не имеет шанса у нас избраться на второй срок.
Времена Кучмы в далеком прошлом, трое после Кучмы к концу срока сдували свой рейтинг к концу каденции очень сильно, и Зеленский сдуется, и следующий после Зеленского сдуется. Карма такая, менталитет.

Не соглашусь. Не менталитет украинцев, а качество самих президентов. После Кучмы были Ющ, Янук и По. Из них По, возможно, лучший, но тоже ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:28

  zРадио написав:Что можно сказать: Фарион - первоклассный разжигатель, экстремист и шовинист. Мнение жителей ни одной украинской территории, кроме Галичины, ее не волнует. Все правильные украинцы должны быть "галичаноподобными". И только правильные украинцы вправе занимать государственные должности, управлять инфраструктурой, экономикой и общественным развитием.


1) Навешивание ярлыков
2) Миф о Галичине, что якобы оттуда навязывается мнение
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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