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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 46084609461046114612> Додано: Нед 10 лис, 2019 19:05 Тракторист написав: а если дать аналогичные прова всем регионам Украины? - это в принципе и называется децентрализацией о котом нам предудущая власть говорила несколько лет... а если дать аналогичные прова всем регионам Украины? - это в принципе и называется децентрализацией о котом нам предудущая власть говорила несколько лет...

для початку потрібно співставити дії які передбачає децентралізація і що хоче пуйло (а саме його забаганки лунають з вуст ляльок)

тільки тоді буде зрозуміло це одне й те саме чи ні. для початку потрібно співставити дії які передбачає децентралізація і що хоче пуйло (а саме його забаганки лунають з вуст ляльок)тільки тоді буде зрозуміло це одне й те саме чи ні. mephala Повідомлень: 5873 З нами з: 07.04.14 Подякував: 81 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 19:05 Перес де Куэльяр написав: Козак-характерник написав: Перекладу на зрозумілу мову, без викрутасів. Ми є імпотенти, неспроможні, не взмозі боротися за свідомість своїх громадян. Тому треба відмовитися від тих людей, територій. А на підконтрольних територіях побудувати залізний інформаційний мур проти усього російського: мови, культури, музики, фільмів і т.п...Незважаючи на те, що російська культура є загальносвітовим надбанням. І там є люди,які підтримують Україну. Тобто побудувати собі такий великий хутір, де з одного боку вікна у хаті заколочені наглухо, а з іншого розпахнуті навшир. До того ж ще, двері у деякі кімнати, у цій хаті заколотити наглухо. Позиція переляканого хуторянина, що не має рецептів на зовнішні виклики, сіє зраду і поразницькі настрої. Латентний сепаратизм. Перекладу на зрозумілу мову, без викрутасів. Ми є імпотенти, неспроможні, не взмозі боротися за свідомість своїх громадян. Тому треба відмовитися від тих людей, територій. А на підконтрольних територіях побудувати залізний інформаційний мур проти усього російського: мови, культури, музики, фільмів і т.п...Незважаючи на те, що російська культура є загальносвітовим надбанням. І там є люди,які підтримують Україну. Тобто побудувати собі такий великий хутір, де з одного боку вікна у хаті заколочені наглухо, а з іншого розпахнуті навшир. До того ж ще, двері у деякі кімнати, у цій хаті заколотити наглухо. Позиція переляканого хуторянина, що не має рецептів на зовнішні виклики, сіє зраду і поразницькі настрої. Латентний сепаратизм. Так і не зрозуміли, жаль. Готуйтесь до спротиву, бо Україна залишиться тільки на вашій території Заходу України, культура, цінності, все до цього йде. Так і не зрозуміли, жаль. Готуйтесь до спротиву, бо Україна залишиться тільки на вашій території Заходу України, культура, цінності, все до цього йде.

Что ты за фантазии (точнее бред) несешь.

И Днепр, и Сумы, и Харьков, Херсон, Николаев, Одесса и т.д. -- навсегда останутся украинскими.



Это даже пуйло уже понял.

А ты всё рефлексируешь. Что ты за фантазии (точнее бред) несешь.И Днепр, и Сумы, и Харьков, Херсон, Николаев, Одесса и т.д. -- навсегда останутся украинскими.Это даже пуйло уже понял.А ты всё рефлексируешь. detroytred

Повідомлень: 22500 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 19:08 Перес де Куэльяр написав: Козак-характерник написав: Україна там де визначені її кордони і визнані міжнародною спільнотою. А боротися за свідомість власних громадян, держава повинна, проводячи виважену політику у всіх сферах суспільного життя: гуманітарної, економічної, демографічої і т.п. І захищати українців не лише в межах держави, але й за кордоном. Будувати соборну Україну Україна там де визначені її кордони і визнані міжнародною спільнотою. А боротися за свідомість власних громадян, держава повинна, проводячи виважену політику у всіх сферах суспільного життя: гуманітарної, економічної, демографічої і т.п. І захищати українців не лише в межах держави, але й за кордоном. Будувати соборну Україну От наївний. Що тобі Зеленський запропонує українського, дурнику. Коли мозок вже з"явиться. чи голосував за нього, малороса? Я з Центру України, тебе з Західної повинен повчати бути українцем? От наївний. Що тобі Зеленський запропонує українського, дурнику. Коли мозок вже з"явиться. чи голосував за нього, малороса? Я з Центру України, тебе з Західної повинен повчати бути українцем?



Склонен согласиться с КХ. Украинский на хлеб не намажешь, жилье не обогреешь. Чтобы люди, для которых украинская культура неродная (а таких исторически много - хочешь ты этого, или нет) активно ее принимали, квот, запретов и ура-патриотической пропаганды явно недостаточно. Недостаточно даже качественного украинского контента (на поддержку которого деньги как не выделялись, так и не выделяются).



Необходимо, чтобы украинский давал преимущества в зарабатывании денег. Это достижимо только при одном условии - силный украинский бизнес и экономика в целом. Почему все, кто хоть как-то заботятся о карьере, учат английский - все просто, потому что их капитал англоязычных стран доминирует и на родных, и на заграничных рынках. На этом языке говорят собственники и менеджмент крупного и очень крупного бизнеса, соответственно он дает неоспоримые преимущества для наемных работников и бизнес-партнеров.



Порошенко 5 лет кричал о том, что мы вернем Крым путем радикальных экономических преобразований на контролируемой территории. Мол, тогда сами же крымчане станут на более успешную сторону. И это абсолютно резонно. Только вот на практике разрыв между уровнем жизни крымчан и уровнем жизни россиян до анексии был существенно больше, чем он есть сегодня. А уровень жизни украинцев за эти 6 лет еще больше отдалился от российского, чем был.



Поэтому и нужны реальные преобразование, а не бессмысленная риторика о реформах, на которую Порошенко убил 5 лет, а теперь Зеленский подхватил и продолжает... Склонен согласиться с КХ. Украинский на хлеб не намажешь, жилье не обогреешь. Чтобы люди, для которых украинская культура неродная (а таких исторически много - хочешь ты этого, или нет) активно ее принимали, квот, запретов и ура-патриотической пропаганды явно недостаточно. Недостаточно даже качественного украинского контента (на поддержку которого деньги как не выделялись, так и не выделяются).Необходимо, чтобы украинский давал преимущества в зарабатывании денег. Это достижимо только при одном условии - силный украинский бизнес и экономика в целом. Почему все, кто хоть как-то заботятся о карьере, учат английский - все просто, потому что их капитал англоязычных стран доминирует и на родных, и на заграничных рынках. На этом языке говорят собственники и менеджмент крупного и очень крупного бизнеса, соответственно он дает неоспоримые преимущества для наемных работников и бизнес-партнеров.Порошенко 5 лет кричал о том, что мы вернем Крым путем радикальных экономических преобразований на контролируемой территории. Мол, тогда сами же крымчане станут на более успешную сторону. И это абсолютно резонно. Только вот на практике разрыв между уровнем жизни крымчан и уровнем жизни россиян до анексии был существенно больше, чем он есть сегодня. А уровень жизни украинцев за эти 6 лет еще больше отдалился от российского, чем был.Поэтому и нужны реальные преобразование, а не бессмысленная риторика о реформах, на которую Порошенко убил 5 лет, а теперь Зеленский подхватил и продолжает... zРадио

Повідомлень: 4108 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 19:11 yanyura написав: Перес де Куэльяр написав: Ти все перекрутив, бо якщо послухати доведення від Фаріон, то зрозумілий такий факт: "Де закінчується російська мова, там закінчується руській мір". Ти все перекрутив, бо якщо послухати доведення від Фаріон, то зрозумілий такий факт: "Де закінчується російська мова, там закінчується руській мір".

Ну что ж, потратил я 40 минут своей жизни, чтобы посмотреть эту беседу с Фарион.

Что запомнилось.



20:37 - нет росийскоязычного украинца, есть или москаль, или украинец.



А может она и права? Нечего москалям делать в армии и других особо важных для Украины областях, ведь это потенциальные враги Украины. Поэтому срочно надо:

- убрать из армии, особенно из зоны ОСС всех москалей

- немедленно уволить москалей из персонала АЭС, ГЭС, ТЭС, организаций, обслуживающих газопроводы, водоканалы, электролинии, всех врачей, медсестер, сантехников, ассенизаторов, водителей общественного транспорта, журналистов (кого еще забыл?), т.е. всех тех, кто в быту говорит на русском языке. Заменить всех их теми, кто и в быту говорит только на украинском.



25:00 - о Федине, Порошенко и его партии - "Это политическая сила, которая довела страну до краха... Эта политическая сила вернула нас в село... Порошенковское лицемерство, фальш, дикая коррупция



Сторонники Порошенко, вы согласны с ее словами? Помните, нельзя быть частично беременными!



38:21 - Для меня Луганщина и Донетчина это такая святая земля, как и Галичина. Ни кусочка нашей земли мы не должны отдать. Не нравится наша земля - пензлюйте с нее, но не с землею.



Это слова для тех, кто готов отказаться от этих территорий.



Конечно, говорила она все это по-украински. Ну что ж, потратил я 40 минут своей жизни, чтобы посмотреть эту беседу с Фарион.Что запомнилось.- нет росийскоязычного украинца, есть или москаль, или украинец.А может она и права? Нечего москалям делать в армии и других особо важных для Украины областях, ведь это потенциальные враги Украины. Поэтому срочно надо:- убрать из армии, особенно из зоны ОСС всех москалей- немедленно уволить москалей из персонала АЭС, ГЭС, ТЭС, организаций, обслуживающих газопроводы, водоканалы, электролинии, всех врачей, медсестер, сантехников, ассенизаторов, водителей общественного транспорта, журналистов (кого еще забыл?), т.е. всех тех, кто в быту говорит на русском языке. Заменить всех их теми, кто и в быту говорит только на украинском.- о Федине, Порошенко и его партии - "Это политическая сила, которая довела страну до краха... Эта политическая сила вернула нас в село... Порошенковское лицемерство, фальш, дикая коррупцияСторонники Порошенко, вы согласны с ее словами? Помните, нельзя быть частично беременными!- Для меня Луганщина и Донетчина это такая святая земля, как и Галичина. Ни кусочка нашей земли мы не должны отдать. Не нравится наша земля - пензлюйте с нее, но не с землею.Это слова для тех, кто готов отказаться от этих территорий.Конечно, говорила она все это по-украински.

Вы думаете, что до Переса и подобных дойдёт?



Они только рефлексируют.

Причём избирательно))



Старикан тут мне с претензией, дескать вброс...

Не вброс.

А посмотрите на Переса.

Да и слова некоторые перекликаются с одним форумчанином. Он себя узнает)) Вы думаете, что до Переса и подобных дойдёт?Они только рефлексируют.Причём избирательно))Старикан тут мне с претензией, дескать вброс...Не вброс.А посмотрите на Переса.Да и слова некоторые перекликаются с одним форумчанином. Он себя узнает)) detroytred

Повідомлень: 22500 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 19:20 lapay написав: ЛАД написав: но мне интересно, Вы бы тоже аплодировали Фарион за выступление на видео в посте viewtopic.php?p=4790734#p4790734, Федину и Марусю Вы тоже поддерживаете? но мне интересно, Вы бы тоже аплодировали Фарион за выступление на видео в посте viewtopic.php?p=4790734#p4790734, Федину и Марусю Вы тоже поддерживаете?

Чи Вам не все одно? Вони не приймають закони. Я, наприклад, ватні канали не дивлюсь, бо вони мене дратують. В нас демократія.

Комусь, само собою, не подобається заборона комуністичної символіки, але саме під неї і колорадські стрічки починалась війна на Донбасі. Прилетіло у відповідь. Чи Вам не все одно? Вони не приймають закони. Я, наприклад, ватні канали не дивлюсь, бо вони мене дратують. В нас демократія.Комусь, само собою, не подобається заборона комуністичної символіки, але саме під неї і колорадські стрічки починалась війна на Донбасі. Прилетіло у відповідь.

Я практически не смотрю ни ватные, ни вышиватные каналы и блогеров. Иногда смотрю по ссылкам на форуме.

Но уже писал, такие выступления создают хорошую картинку для многих здесь и очень хорошие иллюстрации для Скабеевой и Димы Киселёва.

Ну и сложный вопрос, где начало, а где ответка. Я практически не смотрю ни ватные, ни вышиватные каналы и блогеров. Иногда смотрю по ссылкам на форуме.Но уже писал, такие выступления создают хорошую картинку для многих здесь и очень хорошие иллюстрации для Скабеевой и Димы Киселёва.Ну и сложный вопрос, где начало, а где ответка. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 10 лис, 2019 19:23, всього редагувалось 2 разів. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14778 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 19:21 Козак-характерник написав: Перекладу на зрозумілу мову, без викрутасів. Ми є імпотенти, неспроможні, не взмозі боротися за свідомість своїх громадян. Тому треба відмовитися від тих людей, територій. А на підконтрольних територіях побудувати залізний інформаційний мур проти усього російського: мови, культури, музики, фільмів і т.п...

Перекладу на зрозумілу мову, без викрутасів.Ми є імпотенти, неспроможні, не взмозі боротися за свідомість своїх громадян. Тому треба відмовитися від тих людей, територій. А на підконтрольних територіях побудувати залізний інформаційний мур проти усього російського: мови, культури, музики, фільмів і т.п...

Так, це правда.

Тільки не зрозуміло чому вжито слово "імпотенти"? Якщо так то і Росія є імпотент, тому що не в змозі здобути свідомість прибалтів, грузин і інших, маючи на це десятки(а то і сотні) років.

Козак-характерник написав: Незважаючи на те, що російська культура є загальносвітовим надбанням. І там є люди,які підтримують Україну. Тобто побудувати собі такий великий хутір, де з одного боку вікна у хаті заколочені наглухо, а з іншого розпахнуті навшир. До того ж ще, двері у деякі кімнати, у цій хаті заколотити наглухо. Позиція переляканого хуторянина, що не має рецептів на зовнішні виклики, сіє зраду і поразницькі настрої. Латентний сепаратизм. Незважаючи на те, що російська культура є загальносвітовим надбанням. І там є люди,які підтримують Україну. Тобто побудувати собі такий великий хутір, де з одного боку вікна у хаті заколочені наглухо, а з іншого розпахнуті навшир. До того ж ще, двері у деякі кімнати, у цій хаті заколотити наглухо. Позиція переляканого хуторянина, що не має рецептів на зовнішні виклики, сіє зраду і поразницькі настрої. Латентний сепаратизм.

А це вже тільки ваші судження/висновки. Так, це правда.Тільки не зрозуміло чому вжито слово "імпотенти"? Якщо так то і Росія є імпотент, тому що не в змозі здобути свідомість прибалтів, грузин і інших, маючи на це десятки(а то і сотні) років.А це вже тільки ваші судження/висновки. andrijk777

Повідомлень: 1795 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 19:24 Перес де Куэльяр написав: А куди миші поховались? Учора тут свято влаштували "ватніка". А куди миші поховались? Учора тут свято влаштували "ватніка".

Вони учора святкували ваш бан Вони учора святкували ваш бан "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3366 З нами з: 31.08.09 Подякував: 248 раз. Подякували: 792 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 19:24 yanyura



Спасибо, что посмотрели и сделали резюме. Признаюсь, я бы не положил на это 40 минут жизни



Что можно сказать: Фарион - первоклассный разжигатель, экстремист и шовинист. Мнение жителей ни одной украинской территории, кроме Галичины, ее не волнует. Все правильные украинцы должны быть "галичаноподобными". И только правильные украинцы вправе занимать государственные должности, управлять инфраструктурой, экономикой и общественным развитием.



На самом деле подобные взгляды во многом даже хуже учений гитлера - у того все немцы были представителями высшей расы. У Фарион же это скорее какой-то ранний римский империализм - страна одна, но есть жители Рима, а есть весь остальной люд... Спасибо, что посмотрели и сделали резюме. Признаюсь, я бы не положил на это 40 минут жизниЧто можно сказать: Фарион - первоклассный разжигатель, экстремист и шовинист. Мнение жителей ни одной украинской территории, кроме Галичины, ее не волнует. Все правильные украинцы должны быть "галичаноподобными". И только правильные украинцы вправе занимать государственные должности, управлять инфраструктурой, экономикой и общественным развитием.На самом деле подобные взгляды во многом даже хуже учений гитлера - у того все немцы были представителями высшей расы. У Фарион же это скорее какой-то ранний римский империализм - страна одна, но есть жители Рима, а есть весь остальной люд... zРадио

Повідомлень: 4108 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 19:26 freeze написав: Yuri_Z написав: Что было во власти президента, то он сделал. Ну, а то что он только набрал 24,5%... У меня есть две главные причины: Свинарчук и общество (скверные люди).



Мне кажется главная причина это менталитет украинцев, в отличие от северных соседей ни один президент не имеет шанса у нас избраться на второй срок.

Времена Кучмы в далеком прошлом, трое после Кучмы к концу срока сдували свой рейтинг к концу каденции очень сильно, и Зеленский сдуется, и следующий после Зеленского сдуется. Карма такая, менталитет. Мне кажется главная причина это менталитет украинцев, в отличие от северных соседей ни один президент не имеет шанса у нас избраться на второй срок.Времена Кучмы в далеком прошлом, трое после Кучмы к концу срока сдували свой рейтинг к концу каденции очень сильно, и Зеленский сдуется, и следующий после Зеленского сдуется. Карма такая, менталитет.

Не соглашусь. Не менталитет украинцев, а качество самих президентов. После Кучмы были Ющ, Янук и По. Из них По, возможно, лучший, но тоже ... Не соглашусь. Не менталитет украинцев, а качество самих президентов. После Кучмы были Ющ, Янук и По. Из них По, возможно, лучший, но тоже ... Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14778 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 19:28 zРадио написав: Что можно сказать: Фарион - первоклассный разжигатель, экстремист и шовинист. Мнение жителей ни одной украинской территории, кроме Галичины, ее не волнует. Все правильные украинцы должны быть "галичаноподобными". И только правильные украинцы вправе занимать государственные должности, управлять инфраструктурой, экономикой и общественным развитием. Что можно сказать: Фарион - первоклассный разжигатель, экстремист и шовинист. Мнение жителей ни одной украинской территории, кроме Галичины, ее не волнует. Все правильные украинцы должны быть "галичаноподобными". И только правильные украинцы вправе занимать государственные должности, управлять инфраструктурой, экономикой и общественным развитием.



1) Навешивание ярлыков

2) Миф о Галичине, что якобы оттуда навязывается мнение 1) Навешивание ярлыков2) Миф о Галичине, что якобы оттуда навязывается мнение "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3366 З нами з: 31.08.09 Подякував: 248 раз. Подякували: 792 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 46084609461046114612> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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