Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yanyura написав:20:37 - нет росийскоязычного украинца, есть или москаль, или украинец. А может она и права?
Ні, вона не права і це очевидно.
yanyura написав:25:00 - о Федине, Порошенко и его партии - "Это политическая сила, которая довела страну до краха... Эта политическая сила вернула нас в село... Порошенковское лицемерство, фальш, дикая коррупция
Сторонники Порошенко, вы согласны с ее словами? Помните, нельзя быть частично беременными!
Ну у неї той самий діагноз, як і у 73% українців - завищені очікування. Звичайно По не ідеальний. Вона б хотіла кращого. Я б теж хотів кращого.
yanyura написав:38:21 - Для меня Луганщина и Донетчина это такая святая земля, как и Галичина. Ни кусочка нашей земли мы не должны отдать. Не нравится наша земля - пензлюйте с нее, но не с землею.
Это слова для тех, кто готов отказаться от этих территорий.
Конечно, говорила она все это по-украински.
Тут в неї каша в голові. Звичайно вона(та й я також) б хотіла щоб Донецьк розмовляв по-українськи, ходив виключно в вишиванках і т.д. На-жаль це просто нереально. По факту це просто її мрії... Ми всі про щось мріємо. *я відео не дивився, мені вона не цікава
Востаннє редагувалось Ukrainian в Нед 10 лис, 2019 19:41, всього редагувалось 1 раз.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Алексей Стародубов согласился, что действительно, если Украина не будет предлагать своего сценария решения конфликта на Донбассе, то его предложит Европа. Этот сценарий, по мнению эксперта, будет выгоден только европейской стороне. «Там (в Европе – ред.) очень хорошо считают деньги и понимают, сколько денег они потеряли на санкциях, введенных против России за последние 5 лет. Если у Украины нет сценария, то они предложат свой сценарий, закроют эту тему. Выгодна она нам или не выгодна – это уже вопрос второй. Это уже вопрос европейского цинизма», — сказал Стародубов.
Этот сценарий написан давно, и мы в нём в виде "пушечного мяса", или стада голодных углекопов. Поскольку действия "своих правящих кланов" иначе, как "геноцид" - не трактуется.(свои только воруют по беспределу) Немец создаст здесь лагерь с тяжелой промышленность базовой - только с тем, что нужно ему, после выхода с Китая.
Там (в Европе – ред.) очень хорошо считают деньги Кашель Лаврова.
ЄС платить за тупість та жадність власних політиків. Могли би з ВФЯ при підготовці до підписання угоди щодо Асоціації Україна з ЄС піти на поступки і не скіглити тепер про економічні втрати на санкціях.
ЛАД написав:Но уже писал, такие выступления создают хорошую картинку для многих здесь и очень хорошие иллюстрации для Скабеевой и Димы Киселёва.
Та хай собі виступає. Бредятину Шарія дивляться мільйони, навіть на виборах за нього голосували, і шо? Хто хоче, той і якогось Лимонова, по інтернету, дивиться. А постити виступи приватних осіб, з особистою думкою, чи навіть з прапором зі свастикою - це поширювати їх ідеологію. Мені, чомусь, запам'яталось, як радянська пропаганда цитувала якогось американського нациста з невеличкої секти: "Нехай роблять про нас викривальні сюжети. Якщо з мільйона глядачів тисяча стане нашими прихильниками, то нас буде вже не тисяча, а дві." Так що бісовська ця справа - постити такі ролики.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Перес де Куэльяр написав:А куди миші поховались? Учора тут свято влаштували "ватніка".
Вони учора святкували ваш бан
Я читав і усвідомлював, на що перетворюється український форум. Перше, якщо є заперечення і спротив всьому українському, починаючи з мови, віри, культури, перекручування очевидних фактів сьогодення, то дійсно тут ватнік відразу проглядається. Це не українці, бо цураються вчити українську мову, не поважають українську культуру, вже сьогодні засуджують рух спротиву капітуляції, підтримуючи здачу території ворогу. Всі вони промоскальське лайно, малороси - зрадники. А результат майбутнього - отримають другий фронт, коли Захід України відмовиться виконувати розпорядження Центральної Влади підпорядкованої московії. Це кінець, і хочу донести довбням, що любіть тризуб, любіть Прапор України, любіть українську мову, любіть Україну, бо лихо буде.
Перес де Куэльяр написав:Всі вони промоскальське лайно, малороси - зрадники. А результат майбутнього - отримають другий фронт, коли Захід України відмовиться виконувати розпорядження Центральної Влади підпорядкованої московії.
Мечты, мечты. Никто из Польши и Италии не вернется в старые бандеровские схроны, в т.ч. и субтильный О.Дроздов с бывшим членом КПСС Фарион.