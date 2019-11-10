Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:А 25%, зная наверняка, что при власти воры, как Маркарова, голосовали за ее (власти) сохранение.
Як любить казати колега Тракторист: -А ти докажи, що крали!- Хто там що крав чи не крав - нехай теперишні розбираються, раз обіцяли. Реформи робили, Путлера надурили, армавір розвивали. За що отримали свої голоси.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
ЛАД написав:но мне интересно, Вы бы тоже аплодировали Фарион за выступление на видео в посте viewtopic.php?p=4790734#p4790734, Федину и Марусю Вы тоже поддерживаете?
Чи Вам не все одно? Вони не приймають закони. Я, наприклад, ватні канали не дивлюсь, бо вони мене дратують. В нас демократія.
Я уже радикально изменил свою подпись. Может быть, после этого ЛАД успокоится и перестанет меня доставать.
Да не достаю я Вас и, тем более, не волнуюсь! Что Вы пишете в подписи - Ваше дело, пишите, что хотите. Но я бы не решился 3/4 народа назвать ничтожествами. И на процитированный вопрос Вы предпочли не отвечать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Перес де Куэльяр написав:А куди миші поховались? Учора тут свято влаштували "ватніка".
Вони учора святкували ваш бан
Я читав і усвідомлював, на що перетворюється український форум. Перше, якщо є заперечення і спротив всьому українському, починаючи з мови, віри, культури, перекручування очевидних фактів сьогодення, то дійсно тут ватнік відразу проглядається. Це не українці, бо цураються вчити українську мову, не поважають українську культуру, вже сьогодні засуджують рух спротиву капітуляції, підтримуючи здачу території ворогу. Всі вони промоскальське лайно, малороси - зрадники. А результат майбутнього - отримають другий фронт, коли Захід України відмовиться виконувати розпорядження Центральної Влади підпорядкованої московії. Це кінець, і хочу донести довбням, що любіть тризуб, любіть Прапор України, любіть українську мову, любіть Україну, бо лихо буде.
Так ты опять губами не шевелил... поэтому и не понял о чем читал.
Начиная с того, что ответил так форумчанину, использующему обычно русский язык и заканчивая тем, что советуешь любить Украину, Прапор, мову, украинскую культуру и т.д. тем, кто и так (без твоих советов) их любит.
Ты всё же попробуй думать))
Я же тебе указывал, что для дискуссии просто фантазировать недостаточно, нужно иметь обоснования своих пассажей и рефлексий.
Пафосно и гневно голосить уместно на митингах)) Тебе только комиссарской папахи не хватает.
У тебя суть сообщения проголосить: не украинцы, ватники, промосковьке лайно, малороси, зрадники, добвни. Истерика ...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 10 лис, 2019 20:40, всього редагувалось 1 раз.
два загородных дома, 5 участков под Киевом, квартира во Львове, три квартиры в Киеве, а также 3 дорогих автомобиля. На банковских счетах и наличными, Оксана хранит... более 8 миллионов грн», - пишет юрист
22 листопада 2018 Оксану Маркарову призначили міністром фінансів ... Нагадаємо, 7 червня 2018 року Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні уряду поклав виконання обов’язків міністра фінансів України на першого заступника міністра Оксану Маркарову. До виконання обов'язків міністра вона приступила з 8 червня.
До цього, з 29 квітня 2016 року, Маркарова працювала на посаді першого заступника міністра фінансів України.
У Міністерстві фінансів вона почала працювати з 2015 року на посад заступника міністра фінансів України – керівника апарату.
detroytred написав:Что ты за фантазии (точнее бред) несешь. И Днепр, и Сумы, и Харьков, Херсон, Николаев, Одесса и т.д. -- навсегда останутся украинскими.
Это даже пуйло уже понял. А ты всё рефлексируешь
Ти диви, як ожив. Я тобі казав під ногами не вештатись? Написав учора скаргу-кляузу, а зараз наче все добре?Ні, ти профнепридатний, просто знай це. Тобі ЗЕлох разом з МГБ ДНР і СБУ, як філіал ФСБ скоро влаштують Україну. Вже починається, хіба ти не помітив? коЗЕл дав розпорядження створити ще однин орган військова поліція, діяльність якої буде направлена знаєш на що? А на те, як кажуть "на олівець", добровольців особливо, ветеранів, волонтерів і звісно військовослужбовців. Прийдуть до кожного і був Героєм, станеш ворогом, ще й репресованим, це так х..ло вимагатиме, або вже вимагає. Міркуй, якщо є чим.
detroytred написав:Что ты за фантазии (точнее бред) несешь. И Днепр, и Сумы, и Харьков, Херсон, Николаев, Одесса и т.д. -- навсегда останутся украинскими.
Это даже пуйло уже понял. А ты всё рефлексируешь
Ти диви, як ожив. Я тобі казав під ногами не вештатись? Написав учора скаргу-кляузу, а зараз наче все добре?Ні, ти профнепридатний, просто знай це. Тобі ЗЕлох разом з МГБ ДНР і СБУ, як філіал ФСБ скоро влаштують Україну. Вже починається, хіба ти не помітив? коЗЕл дав розпорядження створити ще однин орган військова поліція, діяльність якої буде направлена знаєш на що? А на те, як кажуть "на олівець", добровольців особливо, ветеранів, волонтерів і звісно військовослужбовців. Прийдуть до кожного і був Героєм, станеш ворогом, ще й репресованим, це так х..ло вимагатиме, або вже вимагає. Міркуй, якщо є чим.
Стоп, парнишка!
Ну врал ты в мою сторону, искажая по полной; гниленько ярлычки цеплял; оценки свои глупенькие ставил, но О КАКОЙ СКАРГЕ-КЛЯУЗЕ ТЫ СЕЙЧАС НАГЛО ЛЖЕШЬ?
Это конкретное действие, легко проверяется.
Я тебе, лгуну, в который раз указывал -- не голословь, а приводи обоснования. В данном случае - доказательство хоть какое-то.
Пошевели губами, читая этот пост, и укажи что за скарга.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 10 лис, 2019 20:54, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр написав:вже сьогодні засуджують рух спротиву капітуляції, підтримуючи здачу території ворогу.
"Президент РФ Владимир Путин, президент Украины Петр Порошенко, президент Французской республики Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель подтверждают полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины. Они твердо убеждены в безальтернативности исключительно мирного урегулирования. Они всецело готовы предпринять любые возможные меры как по отдельности, так и совместно в этих целях.
В этом контексте лидеры одобряют Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, принятый и подписанный в Минске 12 февраля 2015 года всеми, кто также подписал Минский протокол от 5 сентября 2014 года и Минский меморандум от 19 сентября 2014 года. Лидеры будут вносить вклад в этот процесс и использовать своё влияние на соответствующие стороны, чтобы способствовать выполнению этого Комплекса мер. ...
А вот что одобрил президент Украины Петр Порошенко:
Комплекс мер по выполнению Минских соглашений
1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение начиная с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года. ... 4. В первый день после отвода начать диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона. ... 5. Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. ... 11. Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании[1], до конца 2015 года. ... вопросы, касающиеся местных выборов, будут обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы. ... — право на языковое самоопределение; — государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей; — создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей; — полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах, назначенных Верховной Радой Украины этим законом, не могут быть досрочно прекращены.