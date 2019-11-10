RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4611461246134614>
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 20:57

"Каждой твари ..."

  andrein написав:
  shapo написав:
  zРадио написав:73% голосовали за то, чтобы таких воров, как Маркарова, при власти не было. Но их обманули.

А 25%, зная наверняка, что при власти воры, как Маркарова, голосовали за ее (власти) сохранение.

"Лохи", как ты выразился, выходит, и те, и другие. Но кто бОльшие, по-моему, очевидно


А кроме лохов в стране кто-то еще остался?


Президент Не Лох ! :)


НелоХ пишется слитно ... :mrgreen:
Очень интересно наблюдать за поведением различных членов кабинета Гончарука.
Сам Гончарук срочно наращивает связи. (Мхитарян и К)
Герус яростно люббирует все что видит (и за что платят). Доходит просто до анекдота когда он лоббирует противоположные вещи :)
Дубилет у которого открылись отличные перспективы в Лондоне откровенно откашивант от работы, гонит чистую дурь, пытаясь слинять. После засветки проекта банка ему тут собственно делать нечего.
Федоров забил и занимается избирательной кампанией в США, благо там наметились мощные вливания в виде Блумберга.
Криклий ведет переговоры о "свалить в МВД"
Малюська зондирует возврат в структуры Всемирного банка.
Это только явные ходы, а сколько мы не знаем еще пока...
Министр культуры, молодежи и спорта Бородянский назвал наличие в указе президента Владимира Зеленского слов о "требованиях и стандартах новостей" терминологическим недоразумением .
Ser Fil
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1089
З нами з: 11.03.10
Подякував: 73 раз.
Подякували: 186 раз.
Попередження: 2
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:03

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:https://www.osce.org/ru/cio/140221?download=true

Но виноват во всем этом, конечно же, Зеленский!

А хто? Першим пунктом припинення вогню. Цього як не було, так і немає. Немає першого пункта, нема і інших. Так було, а Зеля це похерив і прийняв формулу Штайнмаєра.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8875
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1081 раз.
Подякували: 1173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:06

  Перес де Куэльяр написав:
  detroytred написав:Стоп, парнишка!

Ну врал ты в мою сторону, искажая по полной; гниленько ярлычки цеплял; оценки свои глупенькие ставил, но О КАКОЙ СКАРГЕ-КЛЯУЗЕ ТЫ СЕЙЧАС НАГЛО ЛЖЕШЬ?

Это конкретное действие, легко проверяется.

Я тебе, лгуну, в который раз указывал -- не голословь, а приводи обоснования. В данном случае - доказательство хоть какое-то.

Пошевели губами, читая этот пост, и укажи что за скарга.
Та мені зовсім начхати на тебе. Пішов геть.

О как?!
Так ты, малец (по уму), за слова (ложь и клевету) отвечать не можешь.
Ты за СВОИ слова ответь. Свои. А относиться ко мне можешь как-угодно (меня это не интересует))

Признай и извинись.
Взрослеть пора.
Форум-то не детский.
И обделаться так ...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22505
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:13

Казарма бундесвера в Мюнхене теперь будет носить имя Кристофа Пробста. Национал-социалисты казнили его в 1943 году из-за его участия в "Белой розе".

https://m.dw.com/ru/%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%83-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B/a-51106474
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14781
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4293 раз.
Подякували: 3989 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:22

  shapo написав:
  Перес де Куэльяр написав:Всі вони промоскальське лайно, малороси - зрадники. А результат майбутнього - отримають другий фронт, коли Захід України відмовиться виконувати розпорядження Центральної Влади підпорядкованої московії.


Мечты, мечты.
Никто из Польши и Италии не вернется в старые бандеровские схроны, в т.ч. и субтильный О.Дроздов с бывшим членом КПСС Фарион.
А якщо кожен з 300тис. військових, які пройшли горнило війни відчують для себе небезпеку, то міркую, що Піночет виявиться, як дуже лагідним революціонером.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2516
З нами з: 06.01.17
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 1033 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:29

  lapay написав:
  yanyura написав:https://www.osce.org/ru/cio/140221?download=true

Но виноват во всем этом, конечно же, Зеленский!

А хто? Першим пунктом припинення вогню. Цього як не було, так і немає. Немає першого пункта, нема і інших. Так було, а Зеля це похерив і прийняв формулу Штайнмаєра.

В "Формуле Штайнмаєра" нет ни слова об отведении войск.
Много писать, поэтому кому интересно, прочитает сам.
19 вересня 2019
Формула Штайнмаєра. Що вона означає і чому дошкуляє багатьом українцям?

https://www.radiosvoboda.org/a/30173522.html
"Формула Штайнмаєра": опублікували документ, який підписав Кучма
2 жовтня 2019

https://www.bbc.com/ukrainian/news-49905859
Що таке "формула Штайнмаєра"
3 жовтня 2019

https://www.bbc.com/ukrainian/features-49906993
yanyura
 
Повідомлень: 5032
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:29

[quote="4791342:Перес де Куэльяр"][quote="4791291:shapo"][quote="4791284:Перес де Куэльяр"]Всі вони промоскальське лайно, малороси - зрадники. А результат майбутнього - отримають другий фронт, коли Захід України відмовиться виконувати розпорядження Центральної Влади підпорядкованої московії. [/quote]

Мечты, мечты.
Никто из Польши и Италии не вернется в старые бандеровские схроны, в т.ч. и субтильный О.Дроздов с бывшим членом КПСС Фарион.[/quote] А якщо кожен з 300тис. військових, які пройшли горнило війни відчують для себе небезпеку, то міркую, що Піночет виявиться, як дуже лагідним революціонером.[/quote]
Отож.
А ты в штанишки уже наделал, фантазируя такие перспективы:
Тобі ЗЕлох разом з МГБ ДНР і СБУ, як філіал ФСБ скоро влаштують Україну. Вже починається, хіба ти не помітив? коЗЕл дав розпорядження створити ще однин орган військова поліція, діяльність якої буде направлена знаєш на що? А на те, як кажуть "на олівець", добровольців особливо, ветеранів, волонтерів і звісно військовослужбовців. Прийдуть до кожного і був Героєм, станеш ворогом, ще й репресованим, це так х..ло вимагатиме, або вже вимагає. Міркуй, якщо є чим.

З.Ы. так что там с твоей брехней о скарге?
Не созрел ещё?
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22505
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:36

  Перес де Куэльяр написав:хочу донести довбням, що любіть тризуб, любіть Прапор України, любіть українську мову, любіть Україну, бо лихо буде.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. :P
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 10 лис, 2019 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27088
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2064 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:43

  Перес де Куэльяр написав:коЗЕл дав розпорядження створити ще однин орган військова поліція, діяльність якої буде направлена знаєш на що? А на те, як кажуть "на олівець", добровольців особливо, ветеранів, волонтерів і звісно військовослужбовців. Прийдуть до кожного і був Героєм, станеш ворогом, ще й репресованим, це так х..ло вимагатиме, або вже вимагає. Міркуй, якщо є чим.


Все правильно делает. Армия, как и любое другое силовое ведомство - цветник разбоев, контрабанды и заказных убийств. Армия априори, а не украинская армия в отдельности, чтобы ты не начал тут горлопанить "як він сміє на наших воїнів".

Военные полиции есть практически во всех странах мира. Вот, почитай историю и функции военной полиции в США, если знаешь английский:

https://en.wikipedia.org/wiki/Military_ ... ted_States)
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4110
З нами з: 02.05.18
Подякував: 815 раз.
Подякували: 1908 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:49

  zРадио написав:
  Перес де Куэльяр написав:коЗЕл дав розпорядження створити ще однин орган військова поліція, діяльність якої буде направлена знаєш на що? А на те, як кажуть "на олівець", добровольців особливо, ветеранів, волонтерів і звісно військовослужбовців. Прийдуть до кожного і був Героєм, станеш ворогом, ще й репресованим, це так х..ло вимагатиме, або вже вимагає. Міркуй, якщо є чим.


Все правильно делает. Армия, как и любое другое силовое ведомство - цветник разбоев, контрабанды и заказных убийств. Армия априори, а не украинская армия в отдельности, чтобы ты не начал тут горлопанить "як він сміє на наших воїнів".

Военные полиции есть практически во всех странах мира. Вот, почитай историю и функции военной полиции в США, если знаешь английский:

https://en.wikipedia.org/wiki/Military_ ... ted_States)

Да Вы не поняли))

Ключевое у него было не создание ВП, а те фантазии, которые он з переляку намалевав.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22505
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4611461246134614>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ethereum, zРадио і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8959)
10.11.2019 21:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.