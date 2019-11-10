Очень интереснокабинета Гончарука.Сам Гончарук срочно наращивает связи. (Мхитарян и К)Герус яростно люббирует все что видит (и за что платят). Доходит просто до анекдота когда он лоббирует противоположные вещиДубилет у которого открылись отличные перспективы в Лондоне откровенно откашивант от работы, гонит чистую дурь, пытаясь слинять. После засветки проекта банка ему тут собственно делать нечего.Федоров забил и занимается избирательной кампанией в США, благо там наметились мощные вливания в виде Блумберга.Криклий ведет переговоры о "свалить в МВД"Малюська зондирует возврат в структуры Всемирного банка.Это только явные ходы, а сколько мы не знаем еще пока...Министр культуры, молодежи и спорта Бородянский назвал наличие в указе президента Владимира Зеленского слов о "требованиях и стандартах новостей" терминологическим недоразумением .